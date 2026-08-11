Červená nás položila, smutní Sparta. Sudí neměl na výběr, říká expert o Ševínském

A odveta třetího předkola fotbalové Ligy mistrů v Lyonu se rázem Spartě pořádně zkomplikovala. Za burácení tribun, které do půl těla slavily vyloučení podobně bouřlivě jako gól, se Ševínský se svěšenou hlavou vydal směrem k lavičkám a do útrob šedesátitisícového stadionu.
V tváři měl vztek, lítost i smutek zároveň. Věděl, že tohle rozhodnutí nezvrátí.
„Tady není vůbec o čem diskutovat. Z pohledu rozhodčího v této situaci ani není jiná varianta než vyloučení za zmaření zjevné brankové možnosti držením rukou,“ řekl bývalý prvoligový sudí Karel Hrubeš, který pro iDNES.cz hodnotí sporné situace v pořadu ODPÍSKÁNO.
Ševínský svého unikajícího soupeře nešikovně zaháknul rukou za rameno. A Openda toho využil. Přestože ho sparťanský stoper vyloženě silou nestáhl, neměl sudí v tu chvíli zkrátka žádnou jinou možnost než zapískat faul.
„Myslím, že měl smůlu. Nechtěl faulovat, chtěl se mu vyhnout, ale bohužel na něj sáhl, takže to musela být červená,“ říkal po utkání sparťanský kouč Brian Priske.
„Nepřísluší mi hodnotit chování hráče Lyonu,“ dodal Hrubeš.
Openda svůj pád zjevně trochu zveličil, to však na situaci nic nezměnilo.
„Je to složité. Ševínský se mu vyhýbal, ale ruku nechal na zádech a Openda toho chytře využil. Spadl, i když intenzita byla malá. Položil mu ruku na rameno a on toho využil. Je to škoda,“ řekl ve studiu Prima Sport bývalý ligový hráč Lukáš Pokorný.
„Ne že by to byla nezkušenost, ale pokud by ten zákrok nepřišel, mohlo to dopadnout všeljak, třeba by Opendu někdo stačil zakřižovat. Je to hrozná škoda,“ poznamenal Pokorný.
„Nepochybuju o tom, že se s tím vyrovná. To je na těch klucích skvělé, jsou odolní a ví, že musí být lepší. V lize i v podobných zápasech. Já jako trenér lidem věřím. Promluvím si s ním a zjistím jak na tom je. Někdy je musíte nakopnout, někdy zase obejmout,“ pronesl Priske.
Byla to druhá facka v krátkém čase. Nejdřív domácí šli do vedení 1:0 po zaváhání brankáře Jakuba Surovčíka, čímž srovnali celkové skóre dvojzápasu na 2:2. Záhy chybovali oba stopeři a zdálo se, že může být deset minut do konce prvního poločasu po zápase.
„S červenou venku proti Lyonu se hraje těžko, po půli jsme nestíhali,“ líčil záložník Adam Karabec pro Prima Sport. „Říkali jsme si, že musíme co nejdéle vydržet s nulou, tlak na Lyon by se zvětšoval. Mohli jsme jim to ztížit gólem, šance jsme měli, ale dostali jsme červenou, to nás pak trochu položilo.“
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Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli
Lyon za masivní podpory dvou kotlů z obou stran od začátku tlačil a snažil se na Spartu vlétnout, což se mu následně povedlo.
A záhy hrál v přesile.
„Bohužel, Šéva tohle má často. Vyplývá to z jeho urputnosti, poctivosti, on je v těch soubojích vidět. Ale co mě mrzí nejvíc, je, že to vznikne z nákopu, na který byste se měli připravit,“ řekl David Pavelka, bývalý sparťanský záložník.
„Ale o Ševovi nepochybuju, i když to pro něj je náročné. Je sám vůči sobě kritický, je zklamaný a naštvaný, že tým oslavil, ale jak jsem říkal, byla to smůla,“ doplnil Priske.
Hosté v Lyonu během druhé půle inkasovali ještě dvakrát a s postupem se rozloučili. Po úterku se tak přesouvají rovnou do základní fáze Evropské ligy.