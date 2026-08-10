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Priske se rozloučil s Haraslínem: Takový je fotbal. Pět let s ním musíme hodit za hlavu

Dominik Duffek
  18:41
Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Lyonu.

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Lyonu. | foto: ČTK

Sparťanští fortbalisté během tréninku na stadionu v Lyonu.
Pohled na Groupama Stadium v Lyonu, kde sparťanští fotbalisté odehrají odvetu...
Sparťanští fotbalisté se v odletové hale pražského letiště chystají na cestu do...
Sparťanští fotbalisté se v odletové hale pražského letiště chystají na cestu do...
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Od našeho zpravodaje ve Francii - Nejdřív zaváhal, ale poté v podstatě potvrdil jednání o odchodu kapitána Lukáše Haraslína do Saúdské Arábie. „Fotbal umí být brutální a cynický, pět let jsme si s ním užívali každou chvíli, ale jakmile vyšel ze dveří, museli jsme přepnout a dál se soustředit jen na sebe,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske před odvetou 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu.

Jednání, která se už týden táhnou, stále nedospěla k úspěšnému konci, přesto je Haraslínův odchod téměř dokončený. Slovenský kapitán Sparty nebyl s týmem už při sobotní porážce v Mladé Boleslavi, stejně tak neodcestoval s výpravou do Lyonu.

„Upřímně nevím, jak popsat reakci týmu. Za těch pět let ve Spartě odvedl skvělou práci, vyhrál dva tituly, pohár a byl klíčový v evropských zápasech. Mohlo to být trochu emocionální, ale musíme zároveň přijmout, že se posouváme dál,“ kývl Priske.

Sparta letí do Lyonu hájit náskok. Chybí kapitán i brankář Vindahl, jenž řeší odchod

„Už ho zkrátka nemáme k dispozici. Může nás podpořit pouze ze Saúdské Arábie a teď je na ostatních, aby odvedli svou práci. Ale není pochyb o tom, že to byl těžký týden. Takový je fotbalový život a zároveň naše práce, abychom se těmito věcmi příliš nezabývali,“ dodal.

Je možné, že by se vrátil do kádru vyřazený Veljko Birmančevič?
Momentálně ne.

Postoupí Sparta přes Lyon do 4. předkola Ligy mistrů?

celkem hlasů: 743

Proč?
Stále ze stejných důvodů.

Co stěžejního v týmu zaznělo po utkání s Mladou Boleslaví?
Nejsem si jistý, že to byla pouze jedna zpráva. Obecně je jasné, že jsme jako tým i jednotlivci nehráli tak, jak bychom měli. Takhle se za Spartu prostě nebojuje. Když už dostanete šanci, musíte se chtít ukázat a rvát, odevzdat maximum. To chceme opět vidět.

Lyon – Sparta

Odveta 3. předkola Ligy mistrů

Výkop: úterý 21.00

Rozhodčí: Marciniak, Listkiewicz, Kupsik (všichni Polsko)

Jaká byla v kabině atmosféra?
Vždycky vládnou emoce, obzvlášť po takovém výkonu. Je jasné, že byly hlavně negativní, ale všichni byli otevření chyby napravit. Jít vstříc dalším výzvám. Je to dvousečné, jste sice zklamaní, ale zároveň odhodlaní všechno spravit, což jsou dvě odlišné emoce. A ještě jedna důležitá věc.

Ano?
Všichni jsme profíci a je naší povinností, abychom hned, co odjedeme z jednoho utkání, v hlavě přepnuli na další zápas. Odhodit emoce a zajistit, aby se příště neopakovalo to samé a podali jsme maximální výkon.

Sparťanští fortbalisté během tréninku na stadionu v Lyonu.
Pohled na Groupama Stadium v Lyonu, kde sparťanští fotbalisté odehrají odvetu...

Nemyslíte, že vás minulý týden Lyon podcenil?
Tak bych to úplně nepojmenoval. Přijeli do Prahy na svůj první ostrý zápas sezony, teď budou úplně jiní. V jiné sestavě, formaci, s odlišným projevem. I vzhledem k domácím fanouškům je jasné, že nasadí ofenzivnější sestavu, a naším úkolem je, abychom jejich nápor vydrželi.

Může být pro Lyon výhoda, že o víkendu nehrál?
Malá výhoda je to vždycky, hlavně z pohledu fyzičky. Na druhou stranu už máme za sebou čtyři ostré zápasy a zažili jsme si ten tlak. Nesoustředím se ani tak na to, co dělal, nebo nedělal Lyon, ale spíš na nás. Abychom se dotkli toho, co jsme viděli před týdnem. Důležitý bude přístup hráčů a jejich nasazení.

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FC Kajrat Almaty vs. Levski Sofia //www.idnes.cz/sport
11.8. 17:00
  • 2.59
  • 3.24
  • 2.85
Bodo/Glimt vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
11.8. 18:00
  • 1.65
  • 4.47
  • 4.74
Sabah Baku vs. AGF Aarhus //www.idnes.cz/sport
11.8. 18:00
  • 1.93
  • 3.81
  • 3.83
FK Kauno Žalgiris vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
11.8. 19:00
  • 7.48
  • 5.21
  • 1.39
NEC Nijmegen vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
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  • 3.22
  • 2.70
Crvena Zvezda Bělehrad vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:00
  • 1.25
  • 6.46
  • 10.30
NK Celje vs. Ararat-Armenia Jerevan //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:15
  • 1.42
  • 4.86
  • 7.32
Slovan Bratislava vs. Mjällby AIF //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:15
  • 1.81
  • 3.76
  • 4.48
Sturm Graz vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:30
  • 3.82
  • 4.05
  • 1.87
Olympique Lyon vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
11.8. 21:00
  • 1.41
  • 5.08
  • 7.15
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