Priske se rozloučil s Haraslínem: Takový je fotbal. Pět let s ním musíme hodit za hlavu

Jednání, která se už týden táhnou, stále nedospěla k úspěšnému konci, přesto je Haraslínův odchod téměř dokončený. Slovenský kapitán Sparty nebyl s týmem už při sobotní porážce v Mladé Boleslavi, stejně tak neodcestoval s výpravou do Lyonu.
„Upřímně nevím, jak popsat reakci týmu. Za těch pět let ve Spartě odvedl skvělou práci, vyhrál dva tituly, pohár a byl klíčový v evropských zápasech. Mohlo to být trochu emocionální, ale musíme zároveň přijmout, že se posouváme dál,“ kývl Priske.
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Sparta letí do Lyonu hájit náskok. Chybí kapitán i brankář Vindahl, jenž řeší odchod
„Už ho zkrátka nemáme k dispozici. Může nás podpořit pouze ze Saúdské Arábie a teď je na ostatních, aby odvedli svou práci. Ale není pochyb o tom, že to byl těžký týden. Takový je fotbalový život a zároveň naše práce, abychom se těmito věcmi příliš nezabývali,“ dodal.
Je možné, že by se vrátil do kádru vyřazený Veljko Birmančevič?
Momentálně ne.
Proč?
Stále ze stejných důvodů.
Co stěžejního v týmu zaznělo po utkání s Mladou Boleslaví?
Nejsem si jistý, že to byla pouze jedna zpráva. Obecně je jasné, že jsme jako tým i jednotlivci nehráli tak, jak bychom měli. Takhle se za Spartu prostě nebojuje. Když už dostanete šanci, musíte se chtít ukázat a rvát, odevzdat maximum. To chceme opět vidět.
Lyon – Sparta
Odveta 3. předkola Ligy mistrů
Výkop: úterý 21.00
Rozhodčí: Marciniak, Listkiewicz, Kupsik (všichni Polsko)
Jaká byla v kabině atmosféra?
Vždycky vládnou emoce, obzvlášť po takovém výkonu. Je jasné, že byly hlavně negativní, ale všichni byli otevření chyby napravit. Jít vstříc dalším výzvám. Je to dvousečné, jste sice zklamaní, ale zároveň odhodlaní všechno spravit, což jsou dvě odlišné emoce. A ještě jedna důležitá věc.
Ano?
Všichni jsme profíci a je naší povinností, abychom hned, co odjedeme z jednoho utkání, v hlavě přepnuli na další zápas. Odhodit emoce a zajistit, aby se příště neopakovalo to samé a podali jsme maximální výkon.
Nemyslíte, že vás minulý týden Lyon podcenil?
Tak bych to úplně nepojmenoval. Přijeli do Prahy na svůj první ostrý zápas sezony, teď budou úplně jiní. V jiné sestavě, formaci, s odlišným projevem. I vzhledem k domácím fanouškům je jasné, že nasadí ofenzivnější sestavu, a naším úkolem je, abychom jejich nápor vydrželi.
Může být pro Lyon výhoda, že o víkendu nehrál?
Malá výhoda je to vždycky, hlavně z pohledu fyzičky. Na druhou stranu už máme za sebou čtyři ostré zápasy a zažili jsme si ten tlak. Nesoustředím se ani tak na to, co dělal, nebo nedělal Lyon, ale spíš na nás. Abychom se dotkli toho, co jsme viděli před týdnem. Důležitý bude přístup hráčů a jejich nasazení.