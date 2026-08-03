Pokud vyřadí Lyon, Sparta v boji o Ligu mistrů potká Fenerbahce, či Sturm Graz

Dopředu bylo jasné, že Sparta bude díky dvojici s Lyonem v závěrečném předkole nasazená.
A tak v nemistrovské části kvalifikace měla už jen dvě možnosti.
Buď vítěz dvojice Olympiacos Pireus – Nijmegen, nebo lepší ze souboje Fenerbahce – Sturm Graz. Potkala ji těžší varianta. První zápas by sparťané odehráli na hřišti soupeře.
Už los třetího předkola se se Spartou nemazlil, Lyon je nejvýše postaveným klubem v celé kvalifikaci Champions League.
Pokud by sparťané s Lyonem vypadli, už žádné další předkolo hrát nebudou, a rovnou se přesunou do základní fáze Evropské ligy.
To samé platí, pokud by neuspěli až v závěrečném předkole. Pro účast v Lize mistrů tedy musejí dvakrát postoupit.
Los závěrečného předkola Ligy mistrů
18. a 19. srpna, odvety 25. a 26. srpna
nemistrovská část kvalifikace
mistrovská část kvalifikace