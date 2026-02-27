Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

První zápasy se odehrají 10. a 11. března, odvety o týden později. Finále se bude hrát 30. května v Budapešti.
Jediný český zástupce v soutěži Slavia nepostoupila z ligové fáze. Ze společné tabulky 36 týmů prošlo dál 24 mužstev, osm nejlepších se kvalifikovalo přímo do osmifinále.
Bez ztráty bodu odehrál všech osm kol Arsenal, za ním se umístily Bayern Mnichov, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City. Šestnáct dalších týmů se utkalo v úvodním kole vyřazovací části.
Los osmifinále Ligy mistrů
Zapsán podle dvou polovin pavouka
Paris St. Germain (Francie) - Chelsea (Anglie)
Galatasaray (Turecko) - Liverpool (Anglie)
/
Real Madrid (Španělsko) - Manchester City (Anglie)
Atalanta Bergamo (Itálie) - Bayern Mnichov (Německo)
------------------------------------------------------------
Newcastle (Anglie) - Barcelona (Španělsko)
Atlético Madrid (Španělsko) - Tottenham (Anglie)
/
Bodö/Glimt (Norsko) - Sporting Lisabon (Portugalsko)
Leverkusen (Německo) - Arsenal (Anglie)
Pozn.: Vítězové dvojic zapsaných přímo pod sebou se střetnou ve čtvrtfinále, postupující z nich se v semifinále střetnou s týmy oddělenými lomítky. Týmy oddělené přerušovaně se potkají nejdříve ve finále.