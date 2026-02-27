Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

Autor: ,
Aktualizujeme   12:28aktualizováno  12:37
Popáté za sebou se ve vyřazovací části Ligy mistrů střetnou fotbalisté Realu Madrid s Manchesterem City. Loni to bylo v předkole play off, letos v osmifinále. Obhájce trofeje PSG jde na Chelsea, anglického soupeře má i český útočník Patrik Schick, jenž s Leverkusenem narazí mezi šestnáctkou nejlepších na Arsenal. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu.

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice. | foto: Manu FernandezAP

První zápasy se odehrají 10. a 11. března, odvety o týden později. Finále se bude hrát 30. května v Budapešti.

Jediný český zástupce v soutěži Slavia nepostoupila z ligové fáze. Ze společné tabulky 36 týmů prošlo dál 24 mužstev, osm nejlepších se kvalifikovalo přímo do osmifinále.

Bez ztráty bodu odehrál všech osm kol Arsenal, za ním se umístily Bayern Mnichov, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City. Šestnáct dalších týmů se utkalo v úvodním kole vyřazovací části.

Los osmifinále Ligy mistrů

Zapsán podle dvou polovin pavouka

Paris St. Germain (Francie) - Chelsea (Anglie)

Galatasaray (Turecko) - Liverpool (Anglie)

/

Real Madrid (Španělsko) - Manchester City (Anglie)

Atalanta Bergamo (Itálie) - Bayern Mnichov (Německo)

------------------------------------------------------------

Newcastle (Anglie) - Barcelona (Španělsko)

Atlético Madrid (Španělsko) - Tottenham (Anglie)

/

Bodö/Glimt (Norsko) - Sporting Lisabon (Portugalsko)

Leverkusen (Německo) - Arsenal (Anglie)

Pozn.: Vítězové dvojic zapsaných přímo pod sebou se střetnou ve čtvrtfinále, postupující z nich se v semifinále střetnou s týmy oddělenými lomítky. Týmy oddělené přerušovaně se potkají nejdříve ve finále.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

Aktualizujeme
Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

Popáté za sebou se ve vyřazovací části Ligy mistrů střetnou fotbalisté Realu Madrid s Manchesterem City. Loni to bylo v předkole play off, letos v osmifinále. Obhájce trofeje PSG jde na Chelsea,...

27. února 2026  12:28,  aktualizováno  12:37

Když Plzeň nemohla, Sigma pomohla. Jak český koeficient udrží desátou pozici?

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Na chvíli se české naděje propadly, během dvaceti minut pak zase strmě vylétly jako splašené akcie. Vypadnutí plzeňských fotbalistů s Panathinaikosem z Řecka, přímým soupeřem o nejlepší desítku v...

27. února 2026  11:11

Táborsko má postupové plány. Majitel mluví o pokoře, hráči o prvním místě

Jihočeské derby ve druhé fotbalové lize hostilo českobudějovické Dynamo...

V neděli od půl třetí vyběhnou fotbalisté Táborska jako velcí favorité v prvním jarním kole druhé ligy na hřišti Vlašimi. Jejich tříbodový cíl v utkání je podložený 36 body v podzimní části soutěže a...

27. února 2026  10:46

KVÍZ: Trpišovský slaví padesát! Co víte o nejúspěšnějším českém trenérovi?

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během domácího utkání s Teplicemi.

Uteklo to. Osm let ve Slavii, předtím dva roky v Liberci. Dohromady získal čtyři ligové tituly a čtyři domácí poháry. Teď slávistický kouč Jindřich Trpišovský slaví padesát let. Otestujte si znalosti...

vydáno 27. února 2026

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

27. února 2026,  aktualizováno 

Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion

Premium
Hlavní trenér SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský.

I když se mu slavit nechce, nevyhne se tomu. Letos ne. Už i Jindřicha Trpišovského, kouče fotbalové Slavie, dohnala padesátka. Právě teď, v pátek 27. února. „Po zápase s Libercem mi pánové Tvrdík s...

27. února 2026

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce v Konferenční lize postoupili do osmifinále. V play‑off vyřadili Lausanne: v prvním duelu doma remizovali 1:1 a v odvetě na hřišti soupeře zvítězili 2:1. Co je čeká dál?...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  26. 2. 23:56

Vitík slaví postup do osmifinále Evropské ligy, Lille rozhodlo až v prodloužení

Federico Bernardeschi z Boloni v souboji s Jónem Dagurem Thorsteinssonem...

Martin Vitík byl ve čtvrtek jediným českým fotbalistou, který slavil postup do osmifinále Evropské ligy. Boloňa porazila norský Brann Bergen stejně jako v prvním zápase 1:0. Dál jdou navzdory...

26. února 2026  23:47

Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program a výsledky

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně zakončili své působení v Evropské lize 2025/26. Ligovou fázi soutěže zvládli impozantně. V osmi zápasech třikrát zvítězili a pětkrát remizovali, což jim vyneslo čtrnácté místo a...

27. listopadu 2025  22:45,  aktualizováno  26. 2. 23:41

Lausanne - Olomouc 1:2, hosté postupují do osmifinále, v nastavení je spasil ofsajd

Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční...

Olomoučtí fotbalisté jsou po třiatřiceti letech v osmifinále evropského poháru. V odvetě úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy porazili Lausanne 2:1 a po předchozí remíze 1:1 postupují. Skóre...

26. února 2026  19:53,  aktualizováno  23:28

Koho dostane Sparta a Olomouc? Ve hře je Alkmaar, Celje, Mohuč i kyperský AEK

Marin Jakoliš (FC Noah) v souboji o míč s Peerem Koopmeinersem (AZ Alkmaar).

Soupeřem Sparty v osmifinále Konferenční ligy bude nizozemský Alkmaar, nebo Celje. Slovinský tým v 1. kole vyřazovací fáze podruhé porazil kosovskou Dritu 3:2 a postoupil do osmifinále stejně jako...

26. února 2026  23:20

Hlavu vzhůru! Souarého zničila zahozená penalta. Jenom ať se nehroutí, řekl kouč

Plzeňský záložník Cheick Souaré poté, co neproměnil penaltu v rozstřelu s...

Konejšili ho úplně všichni, včetně zraněného stopera Jemelky, který k němu přihopsal o berlích. Cheick Souaré byl v tu chvíli zdrcený, zlomený. S dresem přes hlavu odcházel z trávníku až se mu kolena...

26. února 2026  23:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.