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Los Ligy mistrů: Slavia se dozví osm soupeřů, hrozí giganti i Slovan Bratislava

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  15:30

Hráči Slavie slaví trefu v utkání s Bohemians. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Podruhé v řadě je čeká hlavní fáze slavné Ligy mistrů. V ní slávističtí fotbalisté vyzvou celkem osm soupeřů. Kteří to budou, určí los, jenž je na programu od 18 hodin ve francouzském Monaku.

Slavia je stejně jako před rokem jediným českým zástupcem v milionářské soutěži – postoupila do ní přímo coby český mistr. Kvalifikaci hrála také Sparta, ale ta vypadla ve 3. předkole s Lyonem.

Při losu bude Slavia ve čtvrtém koši ze čtyř, což ale v novém formátu nehraje až takovou roli – z každého koše totiž dostane dva soupeře. S jedním se utká doma a s druhým venku.

Složení košů pro los hlavní fáze Ligy mistrů

1. koš: PSG, Bayern Mnichov, Real Madrid, Liverpool, Inter Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlétiko Madrid

2. koš: Borussia Dortmund, AS Řím, Sporting Lisabon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruggy, Real Betis, PSV Eindhoven

3. koš: Feyenoord, Lille, Bodö/Glimt, Neapol, Lipsko, Villareal, Fenerbahce, Šachtar, Galatasaray

4. koš: SLAVIA PRAHA, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atény, LASK Linec, Como, Lens, Viking Stavanger, Sabah Baku

Z toho prvního hrozí tuzemskému zástupci evropští giganti v čele s obhájci z Paris St. Germain či Realem Madrid, historicky nejúspěšnějším klubem soutěže.

Stejně jako v minulé sezoně pak může Slavia narazit na Arsenal, Barcelonu či Inter Milán.

I druhý koš je nabitý třeba díky Dortmundu, AS Řím či Manchesteru United, jenž se do Ligy mistrů vrací po dvouleté pauze. Variantou je ale třeba také Real Betis, který před dvěma lety senzačně porazila Mladá Boleslav v Konferenční lize.

Ze třetího koše Slavia může dostat mimo jiné Bodö/Glimt, s nímž odehrála úvodní zápas hlavní fáze před rokem. Norský tým tehdy v Edenu v závěru vybojoval remízu 2:2 a nakonec senzačně dokráčel až do osmifinále.

Čtvrtý koš je papírově nejslabší. Kromě Slovanu Bratislava jsou v něm třeba i čtyři nováčci – LASK Linec, Sabah Baku, Viking Stavanger a italské Como.

První zápasy se odehrají v tzv. exkluzivním týdnu mezi 8. až 10. zářím, druhé pak následují až v polovině října po prodloužené reprezentační přestávce. Na podzim je na programu celkem šest utkání, zbylé dvě pak přijdou na řadu v lednu.

Do jarní části postoupí nejlepších 24 týmů (z celkových 36) v rámci společné tabulky – prvních osm jde přímo do osmifinále. Slavia naposledy uhrála tři body za tři remízy a skončila na 34. místě.

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