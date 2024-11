Co je s tebou, Kyliane? Když ho Real potřebuje, vyhoří. A trápení pokračuje

Vzdušnou čarou cestovali téměř patnáct set kilometrů. Na Anfield Road obsadili jeden z rohů za bránou. Fanoušci Realu Madrid se ale děkovačky nedočkali. Fotbalisté přicházeli po jednom, někteří zatleskali nebo darovali dres. A jiní se neráčili přijít vůbec. Kylian Mbappé, jedna z největších hvězd, si to ze hřiště namířil rovnou do kabin, čímž příznivce pořádně namíchl. V zápase s Liverpoolem (0:2) nezářil, tým netáhl, navíc nedal penaltu. To je na francouzskou megaposilu zkrátka málo.