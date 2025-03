Famózní Donnarumma. Liverpoolu chytil dvě penalty, pak se pustil do novinářů

A že to byl parádní dvojzápas.

„Oba týmy byly famózní a postup si zasloužily. Nám se to povedlo díky naší tváři, odhodlání. A hlavně Donnarummovi,“ zubil se hostující kouč Luis Enrique.

„To byla ta nejlepší dávka fotbalu, jaké jsem kdy byl součástí,“ smekl po dvou zápasech a 210 odehraných minutách poražený trenér Arne Slot z Liverpoolu.

První utkání v Paříží zvládl lépe anglický gigant. Čelil sedmadvaceti střeleckým pokusům, deseti na bránu. Ale i díky fantastickému gólmanovi Alissonovi vyhrál 1:0.

V úterý to dopadlo opačně: v úvodu se trefil Dembélé, pak měl lehce navrch Liverpool, prodloužení zas patřilo hostům, ale výborní brankáři další gól nepustili. Rozhodnout musely penalty.

A tam se zaskvěl šestadvacetiletý Donnarumma. Hned, co si dal krátkou pauzu v šatně.

„Potřeboval jsem na záchod,“ vtipkoval před kamerami televize Sky Sports. „Tak vážně, něco jsme probírali s trenérem brankářů.“

A vyplatilo se. Dvoumetrový vousáč v zeleném dresu se nejdřív objal s kolegou Alissonem ve žlutém a pak vychytal postup.

„Je to odpověď na kritiku francouzským novinářům, teda pokud se jim tak dá říkat, kteří pořádně neví, jak se chytá,“ odpověděl italský reprezentant na kritiku, které v posledních týdnech čelil.

Brankář PSG Gianluigi Donnarumma zasahuje proti penaltě Curtise Jonese z Liverpoolu.

Na druhé straně egyptský zázrak Mohamed Salah, největší hvězda Liverpoolu, jen sušil slzy. Co naplat, že jako první domácí střelec penaltu naprosto suverénně proměnil, když se zprava svižně rozběhl a zasáhl levý horní roh.

Další dva střelci selhali.

Bylo možná trochu překvapivé, že na druhou penaltu šel zrovna uruguayský útočník Darwin Núňez, jehož před pár týdny veřejně natřel i trenér Slot. Jeho psychické pohodě nepomohlo, když poměrně tvrdý pokus, byť nedobře umístěný, lapil Donnarumma perfektním skokem.

Darwin, jak stojí na jeho dresu nad číslicí 9, se se svěšenou hlavou vrátil za spoluhráči. A když další kop sebevědomě poslal do sítě Dembélé, dřepnul si a věděl, že je zle.

Donnarumma totiž vzápětí vychytal i Curtise Jonese a už se jen čekalo na razítko. Odvážně si k míči stoupl teprve sedmnáctiletý francouzský zázrak Desiré Doué. Trefil se suverénně.

Hráči Liverpoolu se hecují před zápasem s PSG. Ousmane Dembele slaví s fanoušky PSG gól proti Liverpoolu.

Ale hlavní hvězda byla v tu chvíli o kousek vedle. Zasypaná přibíhajícími spoluhráči. A že si na penalty věří, to zjistili Angličané už před čtyřmi lety, když jim Donnarumma zlikvidoval rovněž dvě penalty ve finále Eura ve Wembley, díky čemuž je mistrem Evropy.

V nejlepších evropských soutěžích působí už deset let, za AC Milán debutoval v šestnácti, s áčkem trénoval díky výjimce od svazu už v patnácti. A prakticky hned, co nakoukl do týmu, začal pravidelně chytat. Po šesti letech se přesunul do Paříže, kterou teď posunul blíž k vysněnému vítězství v Lize mistrů.

„Chci jen pomoct týmu a mít z fotbalu radost. Po domácím zápase jsme byli naštvaní, zároveň jsme ale neztráceli víru, že na Anfieldu můžeme takový výkon zopakovat a vyhrát. To se nám podařilo, v Lize mistrů můžeme dojít hodně daleko,“ věřil Donnarumma.

A jeho protějšek Alisson, hvězda úvodního duelu? Ten se může chlácholit jen statistikou. Šestnáct úspěšných zákroků v dvojzápase vyřazovací fáze, to je vyrovnaný rekord Manuela Neuera z Bayernu proti Realu Madrid v roce 2017.

„Před týdnem byl nejlepším hráčem Alisson, teď se to obrátilo. Gigio byl neuvěřitelný,“ kývl Enrique, který před deseti lety ovládl Ligu mistrů s Barcelonou. Teď s velmi mladou Paříží vyřadil dosavadního suveréna, podaří se mu na výročí soutěž opět ovládnout?