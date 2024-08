Trpišovský po Lille: Ani naše maximum nestačí. Blízko je příchod do obrany

Příští středu je doma čeká podobně těžká šichta jako s italským soupeřem, s nímž doma padli 1:3, jenže od dvacáté minuty hráli bez vyloučeného Holeše.

„Věřím, že už budou k dispozici dynamičtější hráči a v tomto ohledu se musíme soupeři vyrovnat. Kvalitou je Lille určitě Milánu podobná, ale hraje ještě rychleji. Vidím, že kluci v některých situacích dělají maximum, ale stejně to nestačí,“ hlesl Trpišovský.

Ještě před tiskovou konferencí v podzemí stadionu Stade du Hainaut ve Valenciennes zašel do kabiny hráčům poděkovat za výkon.

„Soupeř vás honí, motá a když vás zmáčkne, čelíte fakt velkému tlaku. Ale já věřím, že na to máme. Nakonec rozhodne jeden gól, my jsme zkušení a požene nás publikum,“ věří kouč.

Co vás nakonec nejvíc mrzí?

Neproměněné šance ve vápně, kde jsme byli málo nebezpeční. Třeba velké šance v závěru, které jsme nedotáhli. Jasně, u druhého gólu nás vypráskali, ale desítky dalších situací jsme ubránili. Oni nahoře mají rozdílové hráče jako Zhegrova a i když jsme se na to připravovali, to spojení techniky a dynamiky je smrtelné. V některých fázích jsme nebyli dobří, ale kluci odvedli kvalitní práci. Nesmíme mít tolik ztrát a zlepšit držení míče, ať neběháme tolik bazénů nahoru dolu, protože to vás hrozně vysílí.

Už se vám honí hlavou, co za týden změnit?

V hlavě je toho hodně, rozdíl byl velký hlavně v práci s míčem a rychlosti kombinace. Musíme jim odvetu znepříjemnit, jakmile jsme se dostali výš, nutili jsme je ke ztrátám. Potřebujete je nahnat nahoru kvůli brankáři, který hraje výborně nohama. Jenže když máte vysoké postavení, vzadu bráníte v menším počtu, což se nám nakonec stalo osudným. Ve druhém zápase se nám snad vrátí dost hráčů. Škoda situací ve vápně, kde potřebujeme víc pohybu, agresivity, abychom doma dali gól a soupeře přitlačili. Musíme se zlepšit v dost věcech a zvýšit držení míče.

Jak jste prožíval dva neuznané góly? Signalizace hlavního rozhodčího, že by platit neměly, přišla velmi rychle.

Sudí Marciniak je nejlepší na světě, jednoznačně. Když se dívám na velké zápasy, které píská, je až chirurgicky přesný. Honilo se mi hlavou to, že jde v tom případě o jasné situace. U televize často zírám, jak je vyhodnocuje přesně. Je to škoda, Chorý měl příležitost na konci poločasu, Matěj Jurásek skvělou střelu, pak dva neuznané góly. Tým si aspoň jeden za tu snahu zasloužil. Je to prostě souhra okolností, kdyby byl nějaký obránce víc v defenzivním postavení, tak to gól třeba byl. Ale u rozhodčího jsem věděl, že se prostě nemýlí.

Vytknul byste něco obráncům při inkasovaných gólech?

Vyčítal bych spíš ten první gól. Byli jsme v deseti a drželi jsme míč. Víme už ze zmíněného zápasu s AC Milán, jaké to bránění v oslabení je. Abyste se soupeři vyrovnali, musíte být všem blízko, protože opačně je to hrozně rychlé a blbě se to brání. Měli jsme balon kopnout do autu, Bořil už byl připravený na střídání. V jedenácti bychom ten gól nedostali.

A třeba způsob, jakým se Holeš nechal oběhnout Zhegrovou?

Nejde to vyčítat, protože jsme měli pokyn zavírat levou nohu, on tam má skvělou střelu. To Holeš správně udělal a ještě si vemte, že je to osmdesátá minuta, do toho únava a Zhegrova to vyřeší ukázkově. On je ve francouzské lize top v situacích jeden na jednoho, udělal to skvěle. Spíš je potřeba poděkovat Tomovi za ostatní situace, v nichž jsme propadali předtím. A ocenil bych tu neskutečnou kvalitu na druhé straně.

Jak je na tom zraněný Masopust?

Do odvety spíš nebude, prvotní signály ukazují na pravý stehenní sval, že ho to kouslo při odkopu. Doufejme, že bude zpátky Douděra, taky Zmrzlý už by mohl být, i když po delším zranění. Chybí nám stranoví hráči, takže uvidíme, budeme spoléhat na Doudise a případně budeme muset změnit rozestavení.

A jaký máte s pravou stranou plán do budoucna? Tomič vám odešel do Norska.

Je blízko příchod jednoho hráče ze zahraničí na tuhle pozici, možná se objeví tenhle týden v Praze. Je jeden ze dvou vytipovaných a vyvíjí se to dobře. Směrem do budoucna se to tedy bude řešit přestupem.