Friis: Liga mistrů nás prověřila, týmu to pomůže. Olatunji? Chyby dělali všichni

Minulý týden nastoupili sparťané proti italskému mistrovi, tentokrát hráli s tím německým. Dříve ještě potkali mistra Anglie. „A nikdo z nich si nemůže dovolit byť jen na chvíli povolit. V tom je nový formát náročnější,“ zdůraznil Friis.

Sparta zakončila pouť milionářskou soutěží na 31. místě se ziskem čtyř bodů. Dobře začala, po vítězství nad Salcburkem a remíze ve Stuttgartu ale přišlo šest porážek v řadě.

„Jestli jsem na začátku čekal víc? Upřímně nevím. I pro mě je to všechno nové, potkáváte tady jen ty nejlepší a je úplně normální, že s nimi máte problémy,“ líčil Friis.

Poslední výkony ale hodnotíte spíš pozitivně, ne?

Zlepšili jsme se, hrajeme odvážněji. I u soupeře jsem si teď všiml frustrace, že si s jejich napadáním dokážeme poradit. To mě těší, i když nám to samozřejmě body nepřidá. Tady je to jiný level. V Konferenční nebo Evropské lize bychom si možná zahráli víc a byli rovnocennější, jenže takové zkušenosti bychom tam nenabrali. Na začátku sezony jsme měli dva hráče, kteří Ligu mistrů zažili, teď už jich máme 26.

Všiml jste si něčeho, co vás proti Leverkusenu zaskočilo?

Vůbec ne. Byl to tvrdý zápas proti top týmu, který chce hodně hrát, je přímočarý a organizovaný, neustále zajištěný. S vlastním stylem, který do puntíku dodržuje. Kluci dělali, co mohli, bojovali, dali do toho vůli, ale proti nám stál silnější protivník. I do nějakých šancí nás pustil, jenže nám chyběla dostatečná kvalita. Když si pak takhle vedete, z podobných zápasů nemáte nic. Ale to nám bylo jasné.

Jeremie Frimpong (vlevo) z Leverkusenu posílá kličkou k zemi sparťanského obránce Jaroslava Zeleného.

Pořádně těžký a překvapivý debut zažil stoper Adam Ševínský. Jak se vám líbil?

Takovým hráčům musíte věřit. Hodně mě potěšil. Setkával jsem se s pochybami, že je neprověřený a nezkušený, ale má za sebou velmi dobrý půlrok na hostování, nějakou dobu už s námi trénuje a osvědčil se. Tohle je další krok, ale já jsem velmi spokojený. Věděl jsem, že do defenzivy bude dobrý, vyhrával souboje a byl dominantní. Ale na míči? I tam to bylo super, je to odvážný mladík.

Často hovoříte o tom, že se musíte soustředit na každý detail. Victor Olatunji zahodil šanci na vyrovnání a pak zavinil gólovou standardku. Sám navíc ve zdi nevyskočil. Neudělal až příliš mnoho špatných rozhodnutí?

Pamatuji si tu šanci, tu proměnit mohl. Ale na celý zápas se budu muset ještě jednou podívat. Je těžké takhle hodnotit jen jednoho, protože chyby jsme udělali všichni. Když se hraje proti takovým týmům a pod tlakem z napadání, je náročné se jim vyhnout, to je jasné.

Sparťanský útočník Victor Olatunji (vpravo) se snaží dostat k balonu přes Exequiela Palaciose z Leverkusenu.

Jak hodnotíte vaše celkové vystoupení v soutěži?

Byla to dobrá sezona, i když jsme si přáli uhrát víc bodů. Mrzí mě zápasy s Brestem i Feyenoordem, z nich jsme měli vytřískat víc. Když pak hrajete s Interem, Manchesterem City a Atlétikem nebo Leverkusenem a podíváte se na tabulku, je to absolutní vrchol, to prostě snadné zápasy nejsou. Ani oni si nemůžou dovolit ke konci odpočívat, náhradníky teď snad nasadil akorát Liverpool. Je potřeba mít široké kádry, jinak jste ztracení. My se naučili, jak se tahle soutěž hraje. Před námi je ještě další schod, na který můžeme dosáhnout. Ale po posledních dvou zápasech jsem spokojený.

Jste dobře připravení na českou ligu?

Jsme teď v dobrém rozpoložení, výsledky z přípravy a Ligy mistrů jsou nám k ničemu, ale zkušeností máme mraky. Viděli jsme jinou Spartu, která drží při sobě, je energická a schopná pracovat i v nižším bloku. Tak sice v lize hrát nechceme, ale i to je důležité, protože v zápasech střídáme různé fáze. Stále nejsme úplně v topu, ale dobře nás poslední týdny prověřily a to nám pomůže.

Netíží vás situace s wingbeky? Nepřemýšlíte o tom, že byste na krajích potřebovali posílit?

Teď to pro nás není problém. Pokud se nám ale zraní další, tak bude. Stále máme nějaké možnosti, samozřejmě Preciado nám chybí a bylo by lepší mít širší výběr, ale takové to prostě je. Už jsme ale ukázali, že se přizpůsobit umíme, třeba tím, že jsme hráli v obraně s Peškem. Už od první sezony tady to jsou pro nás hodně důležité pozice, ale akutní problém nemáme.