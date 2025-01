Cílem je zopakovat výkon s Interem, velí Friis. Schick? Skvělý, ale není sám

Německý mistr tady, ve třicetitisícové areně na pravém břehu řeky Rýn, zvládl tři zápasy za devět bodů se skóre 7:0. Padl tu Inter, AC Milán i Salcburk.

„Ano, je to absolutně top tým, ale jsme tu proto, abychom bojovali a uspěli. Tedy dali gól,“ naléhal Friis.

Jakýkoli bod by Spartě přinesl další štědrou finanční odměnu. Bez šance na postup už v Leverkusenu hraje pouze o prestiž. Zato domácí stále pokukují po nejlepší osmičce, která se jim vzdálila po poslední porážce na Atlétiku Madrid (1:2).

Trenére, vy jste minulý týden po Interu (0:1) chválil. Chtěl byste výkon zopakovat?

To je náš cíl. Ještě nejsme na vrcholu, vždyť jsme zatím odehráli jediný soutěžní zápas. Není to výmluva, prostě fakt. Jsme čerství, co se týče energie. Máme dobrý plán a uděláme všechno proto, abychom tady získali bod, jsme dobře připravení.

I na Patrika Schicka a jeho skvělou fazonu?

Očividně má fantastickou formu, skvěle pracuje pro tým. A nemluvím jen o ofenzivní části, tvrdě maká i do defenzivy. Zkrátka vypadá skvěle a dobře sedí do týmu a stylu hry. Nepřipravovali jsme se ale nijak speciálně. Kdybychom se totiž měli připravovat na něj, tak bychom se takhle jednotlivě museli připravovat skoro na každého. A jakmile bychom se zahltili informacemi o všech, tak bychom zapomněli, jak hrát naší hru. Takových hráčů mají zkrátka spousty a Schick je jen jeden z nich.

Pohled na prázdnou arenu Bayeru Leverkusen pro třicet tisíc diváků.

Na poslední chvíli s vámi necestoval Matěj Ryneš ze zdravotních důvodů. Co je s ním?

Zranil se na posledním tréninku před odjezdem a nebyl schopen s námi tuhle cestu zvládnout. Nebude k dispozici a nic víc v tom vlastně není.

Jak ho nahradit?

Na to vám neodpovím, protože o sestavě nemluvím.

Je možnost, že by si zahrál i Adam Ševínský, který je zapsán na B-listu pro odchovance?

Máme v týmu jedenadvacet hráčů a musím jich vybrat jedenáct. On je jako dalších dvacet také možnost, což platí pro všechny, co jsou v nominaci. Všichni můžou nakonec naskočit v základu.

S týmem není ani útočník Albion Rrahmani. Stihne příští týden start ligy na Slovácku?

Podle toho, jak to teď vypadá, připravený nebude. Je ale velmi blízko, začíná trénovat s týmem. My nicméně nemůžeme nic uspěchat, s regenerací se musí pracovat pomalu, protože máme před sebou ještě dlouhý a náročný zbytek sezony.

Emotivní kouč Sparty Lars Friis při utkání s Interem Milán.

Umíte popsat, co vám účast v Lize mistrů dala? Jak jste se za tu dobu posunuli?

Ano, stoprocentně jsme se posunuli. Nasbírali jsme spoustu zkušeností, doma i venku, potkali velké týmy, skvělé hráče i trenéry. A co jsme se naučili? To je různé zápas od zápasu a bereme si z nich jak negativa, tak pozitiva. Co na této úrovni ale vyčnívá, jsou neúprosní soupeři. V tom, jak přistupují k soubojům, náběhům i přihrávkám. Jak přemýšlejí, nehledě na to, co to stojí. Dál tvrdě makají a hrají.

Co si z toho vzít?

Musíte zůstat zatraceně soustředění, abyste v zápase zůstali. Máme dobrou zkušenost z minula, kdy se nám to povedlo až do konce. Obecně nejde dát jeden příklad, ale určitě budeme připravení lépe, až se do pohárů vrátíme příští sezonu.