Schick před Spartou: Speciální zápas, snad mi pak fanoušci nebudou nadávat

Schick působil ve Spartě od mládežnických kategorií, za dospělý výběr však naskočil do pouhých deseti zápasů. Následné podařené hostování v Bohemians ho vystřelilo rovnou do zahraničí, přes Sampdorii, Řím a Lipsko se dostal až do Leverkusenu.

A v jeho dresu teď bude Spartě čelit.

„Je to už pořádná doba, co jsem ze Sparty pryč. Hrál jsem tam naposledy, když mi bylo 18. Od té doby se změnil celý tým. Teď je tam hodně cizinců, ale samozřejmě tam jsou pořád lidé, které znám. Mám tam spoustu kamarádů a stále cítím podporu fanoušků, někteří budou přímo na stadionu. Snad mi pak nebudou nadávat,“ řekl s úsměvem.

Leverkusen, jenž si chce pojistit umístění v nejlepší osmičce, je jasným favoritem.

A předpokládá se, že kromě gólmana Matěje Kováře nastoupí v základu i Schick. V posledních týdnech má skvělou formu, nahrává mu také situace okolo hlavního konkurenta Victora Boniface. Nigerijský útočník po návratu ze zranění ještě neodehrál ani minutu a mluví se o jeho odchodu do Saudské Arábie.

„Je pravda, že jedná s jiným klubem, nám nezbývá než čekat. Ale teď se připravujeme bez něj,“ potvrdil kouč Xabi Alonso.

A co na to Schick?

Patrik Schick v dresu Sparty a v dresu Leverkusenu.

„Pro mě se nic nemění, budu pracovat pořád stejně, tak jako tomu bylo v uplynulých týdnech a měsících. Musím se koncentrovat hlavně sám na sebe, tak jako vždy. Nikdy jsem nekoukal na ostatní,“ doplnil devětadvacetiletý útočník.

V závěru podzimu se rozehrál do výborné formy, která zatím trvá i v novém roce. Naposledy se jednou trefil při víkendové remíze 2:2 s Lipskem a se 13 zásahy je třetím nejlepší ligovým střelcem.

„Není to jenom o gólech, má vliv na hru celého mužstva, zapojuje se do napadání a pomáhá i v jiných aspektech. Jsem s ním spokojený, což jsem mu samozřejmě říkal i v soukromí,“ chválil ho Alonso.

V návaznosti na možný odchod Boniface to jednomu z německých novinářů nedalo a zeptal se českého kanonýra, zda také neuvažuje o podobně lukrativním přestupu.

„Je mi 29, ještě mám ambice hrát na nejvyšší úrovni. Téma Saudské Arábie vůbec nepřipadá v úvahu. Teď určitě není správný čas o tom mluvit nebo snad uvažovat,“ zdůraznil Schick. „Ale Victora chápu, každý to má nastavené jinak.“

Ofenziva Leverkusenu nicméně nestojí pouze na Schickovi. Ještě větší hrozbou je talentovaný Florian Wirtz, jenž se v posledních dvou ligových utkáních podílel na pěti brankách.

„Je to neskutečný hráč. Když mám po boku někoho takového, všechno je výrazně jednoduší. Je talentovaný, má skvělé čtení hry a přesně ví, kdy má přihrát. S balonem to umí, takže nepotřebujeme žádné speciální tréninky. Na hřišti o sobě víme, známe svoje kvality a víme, co od sebe můžeme očekávat,“ popsal Schick.

Zvládne je sparťanská defenziva zastavit?