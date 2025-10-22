Byla to pro něj první porážka na lavičce Leverkusenu, kam usedl v půlce září místo odvolaného Erika ten Haga.
Vstup do sezony zkrátka neměl předloňský německý šampion ideální. Musel se vyrovnat s letním odchodem kouče Alonsa i několika opor, od začátku října je navíc bez českého kanonýra Patrik Schicka, jenž nehraje kvůli zranění stehna. Přesto se postupně začal Leverkusen zvedat.
O to horší úterní facka může být.
„Hráli jsme s nejlepším týmem na světě, ale i tak cítíme velkou bolest. Musíme se z toho oklepat a jít dál,“ burcoval Hjulmand.
Jeho svěřencům se zápas rozpadl pod rukama na přelomu první a druhé půle.
Přitom krátce předtím se oklepali ze strašlivého úvodu – rychle prohrávali, Grimaldo neproměnil penaltu a záložník Andrich viděl červenou kartu za úder loktem do tváře Douého. Pak ale následovalo vyloučení i na druhé straně: Zabarnyj zavinil další pokutový kop a tentokrát viděl rovnou červenou kartu.
Balon si postavil Garcia a vyrovnal.
„Ale po gólu a vyrovnání počtu hráčů jsme toho zkrátka chtěli až příliš. Nechali jsme otevřené hřiště a ztratili kontrolu. To byl rozhodující okamžik,“ popsal Hjulmand následující minuty.
Pařížané během chvíle třikrát udeřili, do kabin šli s náskokem 4:1 a krátce po změně stran přidali pátý gól. Co naplat, že Garcia výstavní trefou skóre korigoval, když o několik minut později čerstvý držitel Zlatého míče Dembélé opět zvýšil a výsledek pečetil v závěru Vitinha.
Klub v historii milionářské soutěže pamatuje pouze jeden horší debakl – v březnu 2012 prohrál 1:7 s Barcelonou v odvetě osmifinále. Pět branek tehdy vsítil Argentinec Messi. To za PSG pálilo šest různých střelců.
„Zápas jsme si prohráli během sedmi minut. Za stavu 1:1 bych nejradši odešel s týmem do kabin a udělal nějaké změny. Možná by to dopadlo stejně, kdo ví, ale ten závěr půle jsme prostě nezvládli,“ uznal Hjulmand.
„Bolí to. Chci se omluvit fanouškům, kteří byli neuvěřitelní a v neděli proti Freiburgu je budeme zase potřebovat,“ přidal Garcia s výhledem na nejbližší ligové utkání.
Přestřelka v Leverkusenu každopádně perfektně zapadla mezi zbytek úterního programu.
|
Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti
Vždyť v devíti utkáních padlo celkem třiačtyřicet branek, což činí historicky druhý nejvyšší průměr na zápas (4,8) v rámci jednoho hracího dne Ligy mistrů. Rekordem zůstává 40 gólů v osmi utkáních z roku 2014 (průměr 5 gólů na zápas).
Mimochodem, je symbolické, že i tehdy k tomu došlo v úterý 21. října.
Za zmínku stojí třeba výhra Bayernu Mnichov 7:1 nad AS Řím, což byl podobně nečekaný výsledek jako teď výprask Leverkusenu. Ukrajinský Šachtar zase roznesl běloruské BATE Borisov 7:0 a Chelsea pro změnu deklasovala slovinský Maribor 6:0.
V minulosti to byly spíš nečekané výkyvy zato v novém formátu se z toho stává celkem pravidlo. Jelikož rozhodujícím kritériem při shodě bodů ve společné tabulce je skóre, týmy mají důvod neustále útočit. A soutěž nabývá na atraktivitě.
Zdá se, že překonání rekordu je pouze otázkou času. Kdy k tomu dojde?