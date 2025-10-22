Bez Schicka, ale s ostudou. Leverkusen se po výprasku omlouval fanouškům

  13:13
Běžela 38. minuta, oba týmy hrály v deseti a Aleix Garcia právě srovnal na 1:1. Málokoho v tu chvíli napadlo, že se v BayAreně může ještě strhnout taková divočina. Ale stalo se. Fotbalisté Bayeru Leverkusen nakonec ze zápasu s PSG odešli s výpraskem 2:7. „Jsme zlomení,“ smutnil po závěrečném hvizdu kouč Kasper Hjulmand.
foto: Reuters

Byla to pro něj první porážka na lavičce Leverkusenu, kam usedl v půlce září místo odvolaného Erika ten Haga.

Vstup do sezony zkrátka neměl předloňský německý šampion ideální. Musel se vyrovnat s letním odchodem kouče Alonsa i několika opor, od začátku října je navíc bez českého kanonýra Patrik Schicka, jenž nehraje kvůli zranění stehna. Přesto se postupně začal Leverkusen zvedat.

O to horší úterní facka může být.

„Hráli jsme s nejlepším týmem na světě, ale i tak cítíme velkou bolest. Musíme se z toho oklepat a jít dál,“ burcoval Hjulmand.

Zklamaní fotbalisté Leverkusenu po porážce s PSG.
Zklamaní fotbalisté Leverkusenu po porážce s PSG.

Jeho svěřencům se zápas rozpadl pod rukama na přelomu první a druhé půle.

Přitom krátce předtím se oklepali ze strašlivého úvodu – rychle prohrávali, Grimaldo neproměnil penaltu a záložník Andrich viděl červenou kartu za úder loktem do tváře Douého. Pak ale následovalo vyloučení i na druhé straně: Zabarnyj zavinil další pokutový kop a tentokrát viděl rovnou červenou kartu.

Balon si postavil Garcia a vyrovnal.

„Ale po gólu a vyrovnání počtu hráčů jsme toho zkrátka chtěli až příliš. Nechali jsme otevřené hřiště a ztratili kontrolu. To byl rozhodující okamžik,“ popsal Hjulmand následující minuty.

Pařížané během chvíle třikrát udeřili, do kabin šli s náskokem 4:1 a krátce po změně stran přidali pátý gól. Co naplat, že Garcia výstavní trefou skóre korigoval, když o několik minut později čerstvý držitel Zlatého míče Dembélé opět zvýšil a výsledek pečetil v závěru Vitinha.

Bayer Leverkusen prohrál v Lize mistrů s PSG 2:7.

Klub v historii milionářské soutěže pamatuje pouze jeden horší debakl – v březnu 2012 prohrál 1:7 s Barcelonou v odvetě osmifinále. Pět branek tehdy vsítil Argentinec Messi. To za PSG pálilo šest různých střelců.

„Zápas jsme si prohráli během sedmi minut. Za stavu 1:1 bych nejradši odešel s týmem do kabin a udělal nějaké změny. Možná by to dopadlo stejně, kdo ví, ale ten závěr půle jsme prostě nezvládli,“ uznal Hjulmand.

„Bolí to. Chci se omluvit fanouškům, kteří byli neuvěřitelní a v neděli proti Freiburgu je budeme zase potřebovat,“ přidal Garcia s výhledem na nejbližší ligové utkání.

Přestřelka v Leverkusenu každopádně perfektně zapadla mezi zbytek úterního programu.

Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti

Vždyť v devíti utkáních padlo celkem třiačtyřicet branek, což činí historicky druhý nejvyšší průměr na zápas (4,8) v rámci jednoho hracího dne Ligy mistrů. Rekordem zůstává 40 gólů v osmi utkáních z roku 2014 (průměr 5 gólů na zápas).

Mimochodem, je symbolické, že i tehdy k tomu došlo v úterý 21. října.

Za zmínku stojí třeba výhra Bayernu Mnichov 7:1 nad AS Řím, což byl podobně nečekaný výsledek jako teď výprask Leverkusenu. Ukrajinský Šachtar zase roznesl běloruské BATE Borisov 7:0 a Chelsea pro změnu deklasovala slovinský Maribor 6:0.

V minulosti to byly spíš nečekané výkyvy zato v novém formátu se z toho stává celkem pravidlo. Jelikož rozhodujícím kritériem při shodě bodů ve společné tabulce je skóre, týmy mají důvod neustále útočit. A soutěž nabývá na atraktivitě.

Zdá se, že překonání rekordu je pouze otázkou času. Kdy k tomu dojde?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
