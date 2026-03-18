Guardiolo, jen zůstaň! smáli se fanoušci Realu. Je to začátek koučova konce v City?

Pokud jste se na úterní odvetu v Manchesteru dívali, určitě jste se nenudili. Není náhodou, že televizní experti použili i lehce zprofanovanou frázi reklama na fotbal.
Jak totiž domácí City do utkání vstoupilo – hned několika šancemi záložníka Cherkiho – tak pokračovalo i v deseti za stavu 0:1 (a celkově už 0:4).
„Mělo to být jedenáct na jedenáct, do té doby jsme hráli dobře. Máme mimořádný tým a neobyčejnou skupinu hráčů. Budoucnost je slibná,“ pousmál se Guardiola v rozhovoru pro Amazon.
Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting
Což je věta, kterou pak rozebíral fotbalový svět.
A to proto, že mu v Manchesteru za rok končí smlouva. Zůstane i po této sezoně?
„Znovu mám pocit, že naše příští sezona může být ještě lepší. My budeme lepší,“ zdůraznil Guardiola.
My? pídili se podle serveru The Athletic novináři v tiskovém centru.
Na Etihadu se toho během pár minut semlelo víc než dost!
„Klidně budu říkat já, jsem toho všeho součástí. S tímhle klubem jsem srostlý, jakpak by ne, když jsem tu už deset let. A když říkám my, myslím tím i sebe,“ pokračoval.
„Každý mě chce vyhodit. Jednoho dne sem ale přijdu a konečně řeknu: ‚Sbohem, lidi.‘ Ten čas ale ještě nepřišel. Až za 10 let odejdu do důchodu, stejně budu mít City v srdci,“ ujistil Guardiola.
V rozhovoru pro Movistar sám potvrdil, že se těší na další bitvy City s Realem. „Byl bych rád, kdyby náš klub měl pocit, který má Real. Pokud nevyhrajete Ligu mistrů, je to neúspěch. Časem se toho možná dočkáme.“
On sám ovládl nejcennější evropskou klubovou soutěž třikrát, jednou v Anglii. „Ale asi jsem ji měl vyhrát šestkrát,“ řekl posměšně. Přitom lepší bilanci v Lize mistrů má jen Carlo Ancelotti s pěti triumfy.
Další holohlavý stratég letos nepřidá.
Na což fanoušci Realu ironicky reagovali španělským pokřikem: „Guardiola, quedate“, tedy Guardiolo, jen zůstaň.
Tahle jízda se španělskému hegemonovi povedla.
„Jsem moc šťastný, protože každý ví, jak náročné je porazit City doma. Nám se to povedlo i venku, což je obzvlášť proti trenérovi Guardiolovi velký úspěch,“ zářil hostující kouč Álvaro Arbeola.
Těžko říct, jak by zápas dopadl, nebýt Silvovy ruky. I poté to totiž byla jízda.
Dva góly v odvetě 🟰 vítězství Realu 2:1! Vinícius v závěru udeřil i ze hry a pojistil postup.
Blízko gólové radosti byli Haaland, Doku i Rodri, na druhé straně se zase otevírala okénka z protiútoků, které mohli využít Vinícius, Valverde či krajní obránce Alexander-Arnold, jenž ofenzivu vytrvale podporoval.
K vyrovnání přece jen došlo, když Haaland na zadní tyči doklepl nabídku Dokua. „Měli jsme spousty šancí, obzvlášť v deseti. Je náročné s takovým týmem hrát v oslabení, jsme z vypadnutí zklamaní. V odvetě jsme nehráli vůbec špatně, ale výsledky bohužel hovoří opačně,“ hlesl belgický křídelník.
Real si postup pohlídal, když druhým gólem večera po proměněné penaltě zase jásal Vinícius poté, co doklepl centr Tchouaméniho. Brazilský šikula si neodpustil při jedné z oslav popíchnutí domácích fanoušků – směrem k tribunám si utíral imaginární slzy.
Což byla reakce na loňský transparent, na kterém fanoušci Manchesteru City zobrazili předchozího vítěze Zlatého míče Rodriho s názvem písně Oasis: „Stop crying your heart out“. Na onen ceremoniál v roce 2024 totiž Vinícius i celá delegace Realu odmítli přijet, když jejich zástupce nevyhrál.
Nakonec se v dalším souboji obou celků, který se ve vyřazovací fázi milionářské soutěže opakoval už popáté, zase radovali Španělé.
Dojde brzy na další? A bude u toho zase Guardiola?
„To se určitě stane!“ ujistil kouč.