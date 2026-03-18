Guardiolo, jen zůstaň! smáli se fanoušci Realu. Je to začátek koučova konce v City?

  13:24
Jak by se zápas vyvíjel nebýt onoho momentu ze sedmnácté minuty? Když záznam ukázal, že Bernardo Silva z Manchesteru City vytrčil loket do střely Viníciuse z Realu Madrid, bylo to pro fotbalisty anglického týmu, kteří se snažili otočit hrozivé skóre 0:3 z úvodního zápasu, jako byste jim zarazili kudlu do zad: červená karta, penalta. „Ale dali jsme do toho všechno,“ řekl kouč Pep Guardiola po porážce 1:2 a konci v osmifinále Ligy mistrů.
Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid. | foto: Reuters

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, blahopřeje Viníciusovi z Realu Madrid k...
Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, objímá Erlinga Haalanda.
Kylian Mbappe a Erling Haaland po zápase.
Kylian Mbappe a Erling Haaland po zápase.
15 fotografií

Pokud jste se na úterní odvetu v Manchesteru dívali, určitě jste se nenudili. Není náhodou, že televizní experti použili i lehce zprofanovanou frázi reklama na fotbal.

Jak totiž domácí City do utkání vstoupilo – hned několika šancemi záložníka Cherkiho – tak pokračovalo i v deseti za stavu 0:1 (a celkově už 0:4).

„Mělo to být jedenáct na jedenáct, do té doby jsme hráli dobře. Máme mimořádný tým a neobyčejnou skupinu hráčů. Budoucnost je slibná,“ pousmál se Guardiola v rozhovoru pro Amazon.

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Což je věta, kterou pak rozebíral fotbalový svět.

A to proto, že mu v Manchesteru za rok končí smlouva. Zůstane i po této sezoně?

„Znovu mám pocit, že naše příští sezona může být ještě lepší. My budeme lepší,“ zdůraznil Guardiola.

My? pídili se podle serveru The Athletic novináři v tiskovém centru.

„Klidně budu říkat já, jsem toho všeho součástí. S tímhle klubem jsem srostlý, jakpak by ne, když jsem tu už deset let. A když říkám my, myslím tím i sebe,“ pokračoval.

„Každý mě chce vyhodit. Jednoho dne sem ale přijdu a konečně řeknu: ‚Sbohem, lidi.‘ Ten čas ale ještě nepřišel. Až za 10 let odejdu do důchodu, stejně budu mít City v srdci,“ ujistil Guardiola.

V rozhovoru pro Movistar sám potvrdil, že se těší na další bitvy City s Realem. „Byl bych rád, kdyby náš klub měl pocit, který má Real. Pokud nevyhrajete Ligu mistrů, je to neúspěch. Časem se toho možná dočkáme.“

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, blahopřeje Viníciusovi z Realu Madrid k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů.

On sám ovládl nejcennější evropskou klubovou soutěž třikrát, jednou v Anglii. „Ale asi jsem ji měl vyhrát šestkrát,“ řekl posměšně. Přitom lepší bilanci v Lize mistrů má jen Carlo Ancelotti s pěti triumfy.

Další holohlavý stratég letos nepřidá.

Na což fanoušci Realu ironicky reagovali španělským pokřikem: „Guardiola, quedate“, tedy Guardiolo, jen zůstaň.

Tahle jízda se španělskému hegemonovi povedla.

„Jsem moc šťastný, protože každý ví, jak náročné je porazit City doma. Nám se to povedlo i venku, což je obzvlášť proti trenérovi Guardiolovi velký úspěch,“ zářil hostující kouč Álvaro Arbeola.

Těžko říct, jak by zápas dopadl, nebýt Silvovy ruky. I poté to totiž byla jízda.

Blízko gólové radosti byli Haaland, Doku i Rodri, na druhé straně se zase otevírala okénka z protiútoků, které mohli využít Vinícius, Valverde či krajní obránce Alexander-Arnold, jenž ofenzivu vytrvale podporoval.

K vyrovnání přece jen došlo, když Haaland na zadní tyči doklepl nabídku Dokua. „Měli jsme spousty šancí, obzvlášť v deseti. Je náročné s takovým týmem hrát v oslabení, jsme z vypadnutí zklamaní. V odvetě jsme nehráli vůbec špatně, ale výsledky bohužel hovoří opačně,“ hlesl belgický křídelník.

Real si postup pohlídal, když druhým gólem večera po proměněné penaltě zase jásal Vinícius poté, co doklepl centr Tchouaméniho. Brazilský šikula si neodpustil při jedné z oslav popíchnutí domácích fanoušků – směrem k tribunám si utíral imaginární slzy.

Vinícius Jr. z Realu Madrid a jeho oslava směrem k fanouškům Manchesteru City.

Což byla reakce na loňský transparent, na kterém fanoušci Manchesteru City zobrazili předchozího vítěze Zlatého míče Rodriho s názvem písně Oasis: „Stop crying your heart out“. Na onen ceremoniál v roce 2024 totiž Vinícius i celá delegace Realu odmítli přijet, když jejich zástupce nevyhrál.

Nakonec se v dalším souboji obou celků, který se ve vyřazovací fázi milionářské soutěže opakoval už popáté, zase radovali Španělé.

Dojde brzy na další? A bude u toho zase Guardiola?

„To se určitě stane!“ ujistil kouč.

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
17. 3. 21:00
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
18. 3. 21:00
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
17. 3. 21:00
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
18. 3. 21:00
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
18. 3. 18:45
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
18. 3. 21:00
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
17. 3. 18:45
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
17. 3. 21:00
Leverkusen

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

Guardiolo, jen zůstaň! smáli se fanoušci Realu. Je to začátek koučova konce v City?

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Jak by se zápas vyvíjel nebýt onoho momentu ze sedmnácté minuty? Když záznam ukázal, že Bernardo Silva z Manchesteru City vytrčil loket do střely Viníciuse z Realu Madrid, bylo to pro fotbalisty...

18. března 2026  13:24

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Konec norské pohádky. Nebyli jsme to my, hlesl kouč Bodö po výprasku v odvetě

Zklamaní fotbalisté Bodö/Glimt po vyřazení se Sportingem. Uprostřed trenér...

Přivezli si zdánlivě pohodlný tříbrankový náskok, jenže odvetu vůbec nezvládli. V základní hrací době prohráli 0:3, po prodloužení 0:5 a jejich senzační jízda fotbalovou Ligou mistrů skončila v...

18. března 2026  11:30

Proč vzal Buchu, jak s kapitánem a proč chybí Černý? Kouč Koubek o týmu na baráž

Nominační tisková konference před baráži o mistrovství světa. Vlevo trenér...

Od zářijového předčasného konce ve Viktorii Plzeň fotbalový kouč Miroslav Koubek netrénoval. „Zažil jsem i delší pauzy, klidně celé tři roky,“ namítá.

18. března 2026  10:35

Nový rodinný strop. Spáčil v zápase svého života exceloval, zase ho ale čeká lavička

Olomoucký záložník Jiří Spáčil v zápase Konferenční ligy s Mohučí.

Dva dny před jedním z největších zápasů sezony za ním trenér přišel a zeptal se: „Věříš si?“ Jiří Spáčil bez váhání opáčil: „Jasně.“ A proto nastoupil minulý čtvrtek ke svému největšímu zápasu...

18. března 2026  10:04

Maročané dva měsíce po skandálním finále získali kontumačně africký titul

Rozhodčí Jean-Jacques Ndala nařizuje po zhlédnutí zákroku Malicka Dioufa ve...

Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky kontinentální federace přisoudila kontumační vítězství Maroku. Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí...

17. března 2026  23:11,  aktualizováno  18. 3. 8:39

Nominace, která má říz. Bez klišé a na rovinu. Vzal Koubek správné vojáky?

Premium
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek (vpravo) přichází v doprovodu...

Kdo ho trochu zná, ten musel tušit, že se s ničím a nikým mazat nebude. Je vlastně fuk, jestli Miroslav Koubek zrovna trénuje Kladno, Plzeň nebo reprezentaci: všude si dělá fotbal po svém. Když v...

18. března 2026

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

17. března 2026  23:03,  aktualizováno  23:53

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s...

17. března 2026  20:52

Čvančarův agent o slovech Koubka: Zcela zavádějící. Co měl fanouškům v klubu říct?

Český útočník Tomáš Čvančara při své premiéře v dresu Celtiku Glasgow přihrál...

Ve fotbalové reprezentaci nebyl od předloňského října a není v ní ani teď. Přesto se jméno Tomáše Čvančary po úterní nominační tiskovce řeší. Nový kouč Miroslav Koubek řekl: „Pokud vím, vyjádřil se,...

17. března 2026  20:13

Íránští fotbalisté chtějí své zápasy přesunout do Mexika, FIFA na to neslyší

Fanoušci ženské íránské reprezentace během úvodního zápasu Asijského poháru s...

Írán začal jednat s Mezinárodní fotbalovou federací FIFA o přesunutí zápasů své reprezentace na mistrovství světa ze Spojených států do Mexika. Podle agentury AP to oznámila íránská ambasáda v...

17. března 2026  19:30

Šulc už trénuje a Koubek věří, že za Lyon i nastoupí. Jinak ho klub nemusí uvolnit

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

V nominaci českých fotbalistů nechybí, ale to ještě neznamená, že bude za devět dnů v baráži o mistrovství světa připraven nastoupit. Pavel Šulc, klíčový záložník z francouzského Lyonu, pořád není...

17. března 2026  17:54

