Sparťané zamávali Lize mistrů bez ostudy. Ale zase nevstřelili gól

9:38

Sám upaloval na vybíhajícího gólmana. Času měl překvapivě dost. Stihl se podívat a promyslet, co udělá. Ale to provedení! Balon nabral výšku, ale místo do branky se obloučkem snesl vedle tyče. Kdo ví, co by se dělo, kdyby Victor Olatunji, hromotluk v útoku fotbalové Sparty, ve středu chvilku po pauze nezazdil tutovou šanci. Třeba by se v Leverkusenu v posledním zápase základní fáze Ligy mistrů zrodilo něco zajímavějšího než očekáváná sparťanská porážka.