Co by asi vyprávěl, kdyby se trefil pětkrát? „Když mám pět šancí, chci skórovat ze všech pěti. Proto mě Real koupil. Vždycky chci gólů víc. Teď jsem dal tři, což je skvělé, ale před bránou chci být ještě efektivnější,“ překvapil muž zápasu.
Přitom si na svou bilanci zrovna dvakrát stěžovat nemusí. Stačí si jenom spočítat, jak vypadají jeho střelecké zápisy na startu nové sezony: Jeden, dva, nic, jeden, jeden, jeden, dva, jeden, dva, jeden, tři.
Jedenáct zápasů, patnáct gólů.
Jestli někteří na začátku jeho angažmá ve španělském hlavním městě pochybovali, pod novým koučem Xabim Alonsem momentálně září.
„Je klíčový v každém zápase. Je klíčový před brankou, musíme s ním pracovat, abychom mu vytvářeli šance. Potřebujeme, aby jeho výkony vzkvétaly. Jsem s ním spokojený,“ řekl španělský trenér, který v létě přišel z Leverkusenu a nahradil legendárního Carla Ancelottiho.
Mbappé jen navázal na povedené jaro, které ovšem Real v lize zakončil na druhém místě. A tým nezářil ani v Lize mistrů, což konkrétně Mbappému uškodilo v anketě Zlatý míč, kde skončil sedmý. Přitom nasázel 44 gólů, jenže jen na to se nehraje.
Což ví i sám Francouz, který tentokrát sledoval, jak si pro ikonickou trofej kráčí krajan Ousmane Dembélé.
„Mou prací je pomáhat týmu, na to myslím. Dělám, co můžu, abych mužstvu pomohl vyhrávat. Když dám góly? Skvělé! Ale když týmu pomůžu i jinak, je to taky dobré. Důležité je, aby tým vyhrával zápasy a trofeje,“ ujistil Mbappé a připomněl víkendovou porážku 2:5 v derby na Atlétiku.
„Nemůžeme zapomenout na to, co se stalo. Nikdy nesmíme zapomenout. Je to jiná soutěž, ale musíme na to myslet a pracovat, abychom se každý den zlepšovali a nezažili další takový večer,“ zdůraznil.
Vítězství proti jednomu z nejslabších týmů celé soutěže bral spíš jako povinnost.
I proto možná zapadlo, že se v Lize mistrů trefil už šedesátkrát. Jen Lionel Messi to stihl dřív. Další za šestadvacetiletým Mbappém je Cristiano Ronaldo, který si na šest desítek zásahů sáhl o tři roky později.
Teď má v Realu svého nástupce. I se sedmičkou na dresu. Jen na trofeje francouzská hvězda zatím čeká.