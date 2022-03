Třetí osmifinálový krach v řadě. Jeden moment vše změnil, láteřil kouč Juventusu

Po remíze 1:1 z úvodního zápasu bylo jasné jedno: kdo vyhraje, půjde dál. Dvě penalty a přesná trefa po rohu rozhodly o tom, že to bude Villarreal.

„Je to zkušený tým, který své šance využil. Výsledek nás mrzí, protože jsme měli šance v prvním zápase a měli jsme je i dnes. Hráčům toho ale nemohu moc říct - musí prostě dál pracovat tak, jak dosud,“ chránil své svěřence Allegri.

„V prvním poločase jsme měli dobré šance, ve druhém už méně, protože Villarreal začal bránit v jedenácti lidech a zjevně se snažil dovést zápas do prodloužení. První gól všechno změnil,“ pokračoval trenér Juventusu.

„Po porážce 0:3 se těžko mluví. Musíme se zlepšit ve střílení gólů v zápasech, ve kterých dominujeme jako dnes. Po jejich prvním gólu jsme udělali další chybu. Stále jsme měli čas na to, abychom vyrovnali a dovedli zápas do prodloužení, ale všichni jsme šli dopředu a oni nás potrestali. Musíme se našim fanouškům omluvit a dál tvrdě pracovat,“ řekl obránce Danilo.

Jenže fanoušci turínského klubu jsou zvyklí na lepší výsledky. V Itálii Juventus vyhrál ligu devět sezon po sobě a i v Evropě o velké trofeje alespoň bojoval. V minulé dekádě byl dvakrát ve finále, v obou případech však odešel bez poháru.

Poslední roky v Champions League jsou pro Juventus utrpením. Třikrát po sobě neprošel přes osmifinále, vyřadily ho Lyon, Porto a teď Villarreal, což jsou - při vší úctě- týmy, které patří spíše o patro níž do Evropské ligy. Například Villarreal se kvalifikoval tak, že ji loni vyhrál.

„Věděl jsem, že lidé budou v případě vyřazení mluvit o neúspěchu, ale chybí jim celkový pohled. Vím, jakou hodnotu má můj tým. Už dva měsíce využíváme ty stejné hráče, jsme v boji o první čtyřku a jsme ve hře o italský pohár. Nemám klukům co vytknout,“ řekl Allegri, který převzal Juventus loni v květnu po Andreovi Pirlovi.

„Sezona pokračuje a máme cíle, kterých musíme dosáhnout. Jsme zklamaní a musíme si to zhodnotit, abychom se zlepšili. V Evropě je deset týmů, které Juventus převyšují. Není to žádná ostuda, je to fakt,“ dodal Allegri.

V Serii A jsou jeho svěřenci na čtvrtém místě se sedmibodovou ztrátou na první AC Milán. V italském poháru jsou v semifinále, které mají dobře rozehrané, protože v úvodním zápase porazili Fiorentinu 1:0.

Ale není to od klubu, jehož předseda Andrea Agnelli je jedním z největších zastánců založení Superligy, poněkud málo?

„Souhlasím s tím, že jsme v Lize mistrů měli postoupit, ale nebylo to snadné. Už je zbytečné o tom mluvit, musíme zůstat v klidu a soustředit se na ligu a italský pohár,“ uzavřel Allegri.