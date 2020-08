Příběhy Ligy mistrů: Ronaldo hledá cestu na trůn. Co Messi? A polský snajpr?

Přitom předvedl heroický výkon. Každým pórem svého vysoustruženého těla dával najevo, že se v osmifinále zastavit nehodlá. Při odvetě s Lyonem vstřelil dva góly. „Sezona skončila dřív, než jsme chtěli. Fanoušci si zasloužili víc,“ pravil smutný vůdce.

Jen co se v pátek večer dohrálo, pustili se do práce Ronaldovi nadřízení. V létě 2018 přece neutratili dvě a půl miliardy korun jen tak zbůhdarma. Dva italské tituly považují za samozřejmost, požadují víc. „Liga mistrů by pro nás neměla být snem, musí být jasným cílem. Jsme zklamaní, jak to zase dopadlo,“ uvedl klubový prezident Andrea Agnelli.

Jakmile domluvil, bylo víceméně jasné, co nastane: bude se hledat další trenér, který Ronaldovi (a Juventusu) pomůže na vrchol.

Loni to nezvládl Massimiliano Allegri, narazil ve čtvrtfinále na Ajax.

Letos neměl štěstí Maurizio Sarri, konečnou zastávkou byl Lyon.

Papírově nijak excelentní soupeři, co myslíte?

Třetí Ronaldova sezona v Turíně by vyjít měla, protože víc možností už být nemusí. V únoru bude portugalskému mágovi šestatřicet...



Dalším šéfem se ještě o víkendu stal Andrea Pirlo, legendární záložník s milimetrovou přihrávkou. „Je to génius,“ říkával o něm podobně šikovný Johan Cruyff.

V překvapivé volbě Juventusu je obrovský kus fotbalové romantiky, ale zároveň tuna hazardu.

Zaprvé: jedenačtyřicetiletý Pirlo, mistr světa z roku 2006, je spjatý spíš s AC Milán, kde strávil deset let a dvakrát vyhrál Ligu mistrů. Do Juventusu přišel až na sklonku kariéry. Zadruhé a především: zatím nikde netrénoval!

Teprve loni Pirlo vystudoval profesionální licenci a Juventus ho původně najal coby kouče juniorky. Jak dokazuje víkendový veletoč, byla to jen předzvěst předem promyšleného scénáře, který kvůli vyřazení z Ligy mistrů dostal bleskový spád. Z Maestra, jak se Pirlovi přezdívalo za jeho fotbalové éry, je rázem Mister čili trenér.

„Kdybych hrával s Cristianem Ronaldem v jednom týmu, je ze mě nejlepší asistent všech dob,“ nechal se kdysi slyšet. Kromě toho taky řekl: „Juventus koupil Ronalda, ale neví, jak mu správně připravit míč.“

Teď je na tahu sám. Musí vymyslet taktiku přímo pro Ronalda, který navzdory věku zůstává extrémně produktivní. Jen v uplynulé sezony italské ligy nastřílel ve 33 startech 31 gólů. V součtu všech soutěžních zápasů už loni na podzim překročil gigantickou metu 700. Třeba v Lize mistrů se už na třech adresách trefil nejméně desetkrát, což ještě nikdo před ním nedokázal.

Ani s odjištěným kulometem značky CR7 zatím Stará dáma není schopná dojít poprvé od roku 1996 k vysněné trofeji. I letos se zrychlená verze Ligy mistrů dohraje bez Juventusu. A víte vůbec jak?

Na neutrální půdě v Lisabonu. Navíc turnajovým systémem na pouhé jedno utkání, což je důsledek nucené koronavirové přestávky.

Ve středu rozehrají čtvrtfinále Atalanta Bergamo s Paříží, ve čtvrtek by měly pokračovat Lipsko a Atlétiko Madrid, následuje páteční šlágr Barcelona versus Bayern a v sobotu hraje Manchester City s Lyonem.

Finále je 23. srpna.

Nebo ne? V neděli večer oznámilo Atlético, že dva z členů výpravy, která brzy zamíří do Lisabonu, jsou pozitivní na koronavirus. Oba okamžitě zamířili do karantény a zbytek hráčů a realizačního týmu musí na další test.

Covid-19 už aktuální ročník Ligy mistrů málem pohřbil a hrozí dál.

Barcelona Stane se, co si usmyslí fenomén Messi

Než si hluboko na pravém křídle zpracoval centr na prsou, rozhlédl se, aby věděl, co udělat: „Aha, nemám komu poslat balon, tak budu kličkovat!“ Lionel Messi nejprve proklouzl mezi dvěma obránci, o třetího zakopl, přesto se stačil bleskově zvednout, takže pokračoval v uměleckém díle. Messi skóroval proti pětatřicátému soupeři v Lize mistrů, ani Cristiano Ronaldo nemá takovou sbírku.



V sobotu to odnesla Neapol. Messi na poslední chvíli provedl manévr, za který by se nestyděli ani profesionální motorkáři v ostrých zatáčkách: náklon doprava a vzápětí dokonalá střela levačkou, která zapadla k zadní tyči. Díky tomu Barcelona vedla 2:0 a nakročila do čtvrtfinále Ligy mistrů!

Messi vyhrál milionářskou soutěž už čtyřikrát, naposledy před pěti lety. „Nebylo by špatné to zopakovat,“ řekl po výhře 3:1. Gólů mohl nastřílet i víc. Videorozhodčí mu ukradl trefu, před kterou spatřil hraní rukou. V nastavení prvního poločasu pak Messi zařídil penaltu, protože ho Koulibaly sejmul při odkopu. Zatímco byl Messi ošetřován a pak si dlouze zavazoval tkaničku, kolega Luis Suárez skóroval.

Bayern Mnichov Kde se zastaví polský snajpr?

Pokud čtvrtfinálový souboj s Barcelonou zvládne ideálně, klidně může zaútočit na střelecký maxirekord Ligy mistrů. Robert Lewandowski je parádně rozjetý. „Ale Ronaldova čísla nejsou můj osobní cíl. Já chci přispět k tomu, abychom vyhráli Champions League,“ reagoval.

Počkat, vážně může polský bombarďák z Bayernu Mnichov překonat famózního Ronalda, jehož sedmnáct tref ze sezony 2013/14 se zdálo býti nedostižnými?

Odpověď zní: Ano!

Jen během dvojutkání proti Chelsea (3:0, 4:1) skóroval Lewandowski třikrát, plus přidal čtyři gólové asistence. Do vyrovnání historického rekordu mu tím pádem zbývají čtyři trefy, což se jistě stihnout dá, byť se závěrečná kola zredukovala na jediný zápas.

Lewandowski je podobná klasa jako Messi nebo Ronaldo, jen se o něm tolik nemluví. Když hledíte na jeho statistiky, vyrazí vám dech. Pětkrát nejlepší střelec německé ligy, dvakrát titul s Dortmundem, šestkrát v řadě s Bayernem. A to mu bude za pár dní už dvaatřicet.

Jako málokdo si umí udržet konstantně špičkovou formu. „Je unikátní,“ odkýve trenér Hans-Dieter Flick. Hlavně díky Lewandowskému neprohrál Bayern už 18 soutěžních zápasů za sebou.

Manchester City První tým, který setnul Zidana

Na první pokus zvládl vyřadit AS Řím, Wolfsburg, Manchester City a ve finálovém thrilleru porazil taky Atlético Madrid. To se psalo jaro 2016.



O rok později z vyřazovací fáze vykopl Neapol, Bayern Mnichov, Atlético a ve finále ustál nájezdy Juventusu.

Také předloni se Zinedine Zidane na trenérské lavičce nezmýlil ani jednou. Z play off Ligy mistrů postupně vyřídil PSG, Juventus, Bayern a ve finále sťal Liverpool.

„Jednou to přijít muselo,“ prohlásil slovutný Francouz, když před páteční půlnocí odcházel jako poražený. Dvanáct a konec!

Až Manchester City (na druhý pokus) dokázal zastavit krasojízdu trenéra Zidana Ligou mistrů a po výhrách 2:1 a 2:1 postoupil mezi nejlepších osm. „Všichni jsme samozřejmě zklamaní, protože jsme postoupit chtěli. Přesto musíme být pyšní na to, co se nám během sezony podařilo. Dali jsme do toho všechno a pětadevadesát procent naší práce bylo vynikajících,“ řekl Zidane.

Po koronavirové pauze Real přeskočil Barcelonu v boji o španělský trůn, což bylo letos pro madridské fanoušky zásadní. Liga mistrů mohla být sladkým bonbonkem.

Ale nebude.

Odvetnou porážku s Manchesterem zavinily dva kiksy francouzského stopera Varana.