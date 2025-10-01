„S vypětím všech sil jsme zápas dohráli za stavu nula tři,“ uznal slávistický kouč. „Inter byl po celý zápas lepší. Technicky, rychlostně, ve všem.“
Dlouho jste v pohárových zápasech nebyli tak moc pasivní. Čím si to vysvětlujete?
Strašně moc času jsme strávili bez balonu a pak jsme ztráceli i v běžeckých situacích. Soupeř si nás poměrně snadno obehrával přes stopery na naší slabou stranu. A to pak vždycky musíte nabrat hloubku, abyste ho mohli znovu dostoupit. V něčem je to podobné, jako když doma hrajeme my.
Ale vy na hru bez balonu nejste zvyklí.
Házelo nás to do situace, kdy nejsme schopní represinku nahoře, což bývá naše doména. Inter nás velmi rychle zatlačil do nižšího postavení, ve kterém jsme ho sice zpočátku do šancí nepouštěli, když nepočítám jejich rohové kopy. Ale měli jsme to strašně daleko nahoru. Přitom za stavu 0:2 už jsme byli o trochu odvážnější.
Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez
Budete brankáři Staňkovi vyčítat první inkasovaný gól, na který po půl hodině namazal domácímu Martínezovi?
Že to byla velká chyba, všichni víme. Ale mně spíš vadí, že jsme Jindru opakovaně dostávali do složitých a nekomfortních situací. Problém vidím ve slabé nabídce. Z řeči těla některých hráčů jsem cítil, že si o balon neřeknou zpátky, což mě zklamalo. Hlavně v první půli jsme to nebyli my, chyběla nám odvaha, předržovali jsme balony. Chtěli jsme mít nahoře rychlé hráče, aby se dostali za obranu a prosadili se, ale my k nim nedostali skoro žádné míče. A abych odpověděl na otázku: Jindra nás drží opakovaně celou sezonu, nic mu vyčítat nebudu.
A sobě? Změn v sestavě bylo mnoho, ne všechny se povedly.
Po každém zápase si vyčítám spoustu věcí. I když vyhrajeme. Vždycky můžete něco udělat lépe, ale v naší aktuální zdravotní situaci to není jednoduché, protože nemáme moc variant. Navíc tenhle zápas podle mě nebyl o jednotlivých rozhodnutích, jako spíš o tom, že jsme ve hře neměli věci, které nás opakovaně zdobí. Chyběla energie, pohyb. Máte pravdu, že takhle pasivní jsme opravdu dlouho nebyli. Nebyli jsme nepříjemní pro soupeře. Ani trochu.
Na levém okraji sestavy hrál přes nohu Hašioka. Proč?
Honza Bořil ještě není ve stavu, kdy by mohl nastoupit. A Mbodji, který debutoval proti Bodö/Glimt a vidíme ho denně v tréninku, nebyl úplně ve své kůži.
Jakto?
Nejvíc u něj narážíme na jazykovou bariéru. Anglicky na hřišti nerozumí, což je problém a ukázalo se to třeba v Liberci. Proto jsme ho do takového zápasu nechtěli hodit od začátku. Zvlášť, když jsme věděli, že na jeho straně má Inter skvělého Dumfriese, který ofenzivní situace dohrává a zakončuje. A ještě jedna věc.
Ano?
Počet centrů a standardky. Ani nevím, jestli jsme někdy něčemu podobnému čelili. To máte sedm utržených vagonů ve vápně a každý roh je zakončený. I to jsme při skladbě sestavy zohledňovali a myslím si, že jsme si ve vzduchu nevedli špatně, což platí právě i pro Hašioku. Dva góly jsme ovšem inkasovali z přízemních centrů, největší chyby vznikaly při nabíraní hráčů.
V defenzivě vám kromě Bořila či Ogbua chyběl také Holeš. Jak velký limit to pro vás je vzhledem k mentální odolnosti i sebedůvěře celého mužstva?
Budu se opakovat, ale je to obrovský zásah. Management týmu přímo v zápase na hřišti je jedna ze zásadních věcí. Přesně tihle hráči, které jste jmenoval, hrají v srdci týmu, jsou klíčoví pro organizaci i rozhodování. A mají vliv na ostatní.
Vrátí se někdo z nich už na nedělní derby?
Věříme, že Bořil by část zápasu zvládnout mohl. Směřujeme ho k tomu. Tyhle kluky na hřišti jednoduše potřebujete.