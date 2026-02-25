Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii

Před více než třemi měsíci na stejném stadionu norská reprezentace zvítězila 4:1. A teď schytal italský fotbal od Norů další ránu. Bodö/Glimt, senzace letošního ročníku Ligy mistrů, porazilo na San Siru slavný Inter Milán 2:1 a po úvodní výhře 3:1 míří do osmifinále. „Odteď už si nedáváme žádné cíle,“ usmál se kouč Kjetil Knutsen.
Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.

foto: AP

Kapitán Interu Milán Nicoló Barella s hráči Bodö/Glimt po konci utkání.
Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.
Radost versus smutek. Brankář Bodo/Glimt Haikin se raduje z historického...
Hráči Bodo/Glimt slaví na San Siru postup do osmifinále Ligy mistrů.
Bodö se mimochodem stalo teprve druhým norským mužstvem, které prošlo v Lize mistrů aspoň do osmifinále.

Jako první a na dlouhou dobu jediný to dokázal Rosenborg, jenž v sezoně 1996/97 dokráčel do čtvrtfinále. Sluší se však dodat, že tam tehdy postoupil rovnou ze skupiny, takže na rozdíl od svého severněji položeného konkurenta ve vyřazovací fázi nikoho nepřetlačil. To Bodö si si připsalo rovnou skalp loňského finalisty.

„Krásný pocit, tohle je velká věc. Skoro nemám slov. Jsem neskutečně šťastný, že hraju za Bodö, protože tady máme skvělý projekt. Jsme skromní, ale hrdí,“ zářil záložník Hauge, autor úvodní branky.

Kapitán Interu Milán Nicoló Barella s hráči Bodö/Glimt po konci utkání.
Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.

„Je to skvělý večer pro klub, fanoušky a celý norský fotbal,“ přidal Knutsen.

Podobně jako po prvním utkání však byl k výkonu svých svěřenců kritický. „Pokud se budeme bavit o zápase, bylo vidět, že do první půle jsme nastoupili vystrašení a nervózní. Defenzivně to bylo v pohodě, ale vůbec jsme si nevěřili na míči. V té druhé to bylo lepší, ale musíme říct, že jsme nečekali, že se to vyvine takhle.“

Inter střelecky dominoval, jenže po necelé hodině hry Akanji minelou před vlastním vápnem poslal do gólovky Blomberga, kterého sice Sommer ještě vychytal, ale Hauge už se z dorážky nemýlil.

„Byl to extrémně těžký zápas, ale drželi jsme pohromadě, bojovali o každý balon a i když jsme ho moc často na kopačkách neměli, byli jsme neuvěřitelně efektivní,“ vysypal pak ze sebe Hauge.

Druhý gól následoval o čtvrt hodiny později.

Hauge tentokrát v roli asistenta naservíroval balon za obranu, kde si ho zpracoval Evjen a z druhého doteku propálil Sommera. V tu chvíli bylo hotovo a nic na tom nezměnil ani korigující gól Bastoniho jen o čtyři minuty později. Na víc se Inter nezmohl.

„Hráli jsme proti skvěle organizovanému týmu. Nepodařilo se nám vstřelit první gól a to jim dodalo psychickou podporu. Ale hráčům nemám co vytknout, dali tomu všechno,“ smutnil domácí kouč Cristian Chivu.

„Bohužel jsme se vyčerpali v první půli a soupeř v té druhé rozhodl. Jsme zklamaní, ale soupeři musím pogratulovat, zasloužil si postoupit,“ přidal.

Šok v Lize mistrů. Loňský finalista Inter končí, také doma prohrál s Bodo/Glimt

To v Itálii ale takhle smířliví nejsou a hovoří o blamáži italského fotbalu.

Kromě Interu je totiž na pokraji vyřazení z Champions League i Juventus, jenž prohrál 2:5 s Galatasaray, i Atalanta, která bude proti Dortmundu dotahovat manko 0:2. A Neapol ani nepostoupila ze skupiny.

Norové nepálili jen v Itálii

Nebyl to pouze zápas Bodö s Interem, kde se norským fotbalistům dařilo.

V dresu Atlétika Madrid totiž vstřelil hattrick útočník Alexander Sörloth a svůj tým nasměroval k výhře 4:1 nad Bruggami a postupu do další fáze.

„Tohle je hlasitý budíček pro italský fotbal,“ řekl pro BBC místní novinář Danielle Verri. „Pokud oba zbylé kluby vypadnou, bude to naprostá katastrofa.“

V pohárech by tak Italům zůstala jen Fiorentina v Konferenční lize.

„Inter je nejlepší klub v Itálii, ale když se podíváme na posledních 10 až 15 let, vidíme, že italský fotbal zkrátka není na stejné úrovni jako další top evropské ligy,“ nešetřil kritikou jeho kolega Vincenzo Credendino.

Alespoň jeden italský tým se mimochodem dostal do osmifinále Ligy mistrů (nebo do prvního vyřazovacího kola, když se hrálo v jiných formátech) každý rok od sezony 1987/88, kdy Neapol vypadla v 1. kole Poháru evropských zemí s Realem Madrid. Tahle šňůra je však v ohrožení.

„Pro italský fotbal jsou to těžké časy,“ doplnil expert Julien Laurens.

Zato Norsko je v Euforii a v této sezoně ne poprvé. V úvodu byla řeč o výhře 4:1, kterou taktéž na San Siru zapsala reprezentace. Ta kvalifikační skupinu s Itálií ovládla bez ztráty bodu a po sedmadvaceti letech vybojovala postup na mistrovství světa.

Nová síla. Těšte se v létě! Co ukáže Haalandova parta v Americe?

V případě Bodö/Glimt je to ale možná ještě o něco větší senzace.

Jistě, loni dokráčelo do semifinále Evropské ligy, ale v aktuálním ročníku Champions League mělo po podzimu při své premiéře čtyři body. Pak ovšem následovaly výhry nad Manchesterem City (3:1) a Atlétikem Madrid (2:1) na závěr základní fáze a teď další dvě nad Interem.

Hned dvakrát se navíc norský celek radoval trávnících soupeřů, to jen kdyby chtěl někdo úspěch přičítat pouze zrádné norské umělce.

„Byla to skvělá cesta dostat se až sem,“ pravil Knutsen.

Ta cesta navíc ještě nekončí. V příštím kole narazí Bodö buď znovu na Manchester City, nebo portugalský Sporting. Jak si povede?

