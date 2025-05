duff Dominik Duffek Autor:

16:51

Jako by si v takových nervácích snad i liboval. Není to poprvé, co si fotbalisté Barcelony pod trenérem Hansem Flickem užívali takovou přestřelku. Po šesti gólech ve dvojzápase s Interem, který přitom do té doby v sezoně Ligy mistrů inkasoval jen pětkrát, se ale museli sklonit. „Musíme se s tím smířit, ale na tým jsem hrdý, protože do toho dal všechno,“ líčil německý kouč po neúspěšném semifinále.