Před měsícem si v penaltách vychutnal Liverpool, aby pošoupl Paris Saint-Germain do čtvrtfinále Ligy mistrů.

A v úterý zařídil další pokračování, když famózními zákroky na cestě do semifinále zdeptal v Birminghamu kurážnou Aston Villu.

Kdo si teď vzpomene, že v listopadu to Gianluigi Donnarumma, vousatý gólman s ohnivým pohledem, od fanoušků i expertů schytával? Že se po pohárové porážce s Atlétikem Madrid řešilo, jestli ho má Paříž dál držet v brance?

To je fuč, teď je Donnarumma za hrdinu, nad jehož výkonem žasne celý svět. Tedy až na pány z technické komise UEFA, kteří bůhvíproč za hráče zápasu místo něj skandálně zvolili útočníka Dembélého.

„Mám nejlepší tým na světě. Nejen brankáře,“ zajásal trenér Luis Enrique, když si odfrkl, že porážka 2:3 stačila na postup.

Jo, mohl to být ještě pozoruhodnější příběh. Aston Villa v semifinále Ligy mistrů? No to by byla věc!

Přímo na tribuně mačkal palce britský princ William, u televize bývalý premiér David Cameron a na dálku i hollywoodská hvězda Tom Hanks: VIP fanoušci, kteří léta čekali, až se jejich zamilovaný klub vyšvihne do exkluzivní společnosti.

Po dvaceti minutách už asi ani oni nevěřili, že by se ještě mohl stát zázrak, protože po porážce 1:3 v Paříži doma Villa prohrávala 0:2 a potřebovala čtyři góly, aby zápas dostala aspoň do prodloužení.

A ono to skoro vyšlo.

Jak málo stačilo!

Třeba, aby Donnarumma v pubertě vyrostl o dva tři centimetry méně: pak by asi těžko konečky prstů vyškrábl hlavičku Tielemanse, která se obloučkem snášela pod břevno. V tu chvíli mohla Aston Villa vést 4:2, a co by se dělo pak, se nedá odhadnout. Možná by Paříž postup urvala, ale klidně se mohla definitivně rozsypat. Tribuny burácely, domácí se tlačili do dalších šancí, ale opakovaně je ničil italský obr.

Už v prvním poločase mazácky vykryl pokus stopera Torrese z úhlu, pak si poradil se šancí Rashforda, který se ho zblízka snažil přehodit. Druhá půle? To už byl Donnarummův koncert.

Nejdřív Rashfordovi zkazil radost podruhé, když vytrčil levačku a mrštně vyrazil jeho prudkou ránu z dálky.

Pak zákrokem večera zařídil, že se Tielemans zoufale chytal za hlavu.

A dvacet minut před koncem si zkušeně počkal do poslední chvíle, co vymyslí sprintující náhradník Asensio: když pochopil, že se ho pokusí obstřelit, roztáhl dlouhé nohy a pravou včas vložil do střely, která by jinak jistojistě svištěla do brány.

Hotovo, postup pro favorita, ale kde by byl, kdyby jeho brankář nepochytal čtyři gólovky? Zase bez poháru, na který už tak dlouho čeká. Že tým za posledních osm sezon sedmkrát ovládl domácí ligu, berou pohádkově bohatí katarští majitelé jako samozřejmost.

Hlavní meta se jmenuje Liga mistrů a tam to Pařížanům pořád ne a ne vyjít. Jen jednou, před pěti lety, proklouzli do finále, kde prohráli s Bayernem Mnichov, ale to ještě Gigio, jak mu odmala říkají, čapal za AC Milán.

VELKÝ DEBUT. Šestnáctiletý brankář Gianluigi Donnarumma hrál poprvé v soutěžním zápase za AC Milán. Přispěl k vítězství 2:1 nad Sassuolem (25. října 2015).

Stabilně se mezi dospěláky chytil v šestnácti letech, což z něj dělá adepta na spoustu rekordů: třeba za národní tým naskočil dvaasedmdesátkrát, přitom je mu teprve šestadvacet a víte, jak je to u gólmanů s dlouhověkostí.

Zkušeností má už teď habaděj, takže se na něj trenéři nezlobí, že chvílemi žije ve svém světě. Třeba před penaltami s Liverpoolem se vytratil z kolečka, které svolal kouč Enrique, odběhl do tunelu a chvíli se soustředil jen na vlastní myšlenky. Vyplatilo se? No jéje!

Mimochodem, všimli jste si, že experti z Mezinárodního centra sportovních studií před týdnem Donnarummu vyhlásili nejlepším brankářem světa? V potaz brali zápasy za poslední rok, úroveň soutěže, získané body a především podrobná analytická data – na základě všech kritérií pak vypočítali index úspěšnosti, který Donnarummovi vyskočil na závratných 95,5 procenta.

O žebříčku, v němž zástup slavných jmen přeskočili karvinský gólman Lapeš či Zadražil z Hradce Králové, si můžete myslet své, ale data stejně nepotřebujete, abyste poznali, že čahoun s hlubokou jizvou na tváři je top.

A že Paříž je letos mezi top čtyřkou hlavně díky němu.