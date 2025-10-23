Bez Salaha za lepšími časy? Liverpool zářil a řeší, co s trápící se hvězdou

Poprvé v této sezoně působil Liverpool zase jako ta nezastavitelná mašina.
„Potřebovali jsme výhru. Ale ještě mnohem víc jsme potřebovali výkon, při němž si vytvoříme hodně šancí, a výhra tak bude odměnou pro hráče. Přesně to se stalo,“ pochvaloval si trenér Arne Slot.
„Asi bych to vítězství tolik nepřeceňoval, ale je to něco, na čem můžeme stavět,“ krotil pro změnu vášně kapitán Virgil van Dijk.
Zatímco v uplynulém ročníku by k podobné demolici určitě nějakým tím gólem či asistencí přispěl i Salah, tentokrát se Liverpool obešel bez něj.
Před rokem touhle dobou přitom patřil k nejlepším hráčům nejenom v anglické lize, ale na celém světě. Byl kandidátem na Zlatý míč, v němž se nakonec umístil čtvrtý. O to víc bije do očí kontrast s letošní sezonou, v níž se zatím třiatřicetiletý Egypťan, jenž kroutí v klubu už svou devátou sezonu, trápí.
„Myslím, že jsme se dostali do fáze, kdy by neměl mít místo v základu jisté,“ říkal někdejší zadák Liverpoolu Jamie Carragher po nedělní domácí prohře 1:2 s Manchesterem United.
Byla to čtvrtá porážka v řadě a Slot věděl, že musí něco změnit. A tak se odhodlal k tomu posadit Salaha na lavičku, zamíchat s rozestavením a upravit herní systém, aby v něm co nejvíce vynikaly individuální kvality jednotlivých hráčů. Výsledek znáte.
|
Real těsně zdolal Juventus. Vysoké výhry slaví Bayern, Chelsea i Liverpool
„Může to být dlouhodobé řešení jejich problémů. Samozřejmě to ukáže až čas, ale jak umí být zápasy venku zrádné, tak Liverpool velmi rychle převzal kontrolu a očividně mu rozestavení sedělo,“ hodnotil pro BBC další bývalý obránce Stephen Warnock.
Na hrotu nastoupily po boku dvě nové letní akvizice – útočníci Ekitiké s Isakem, rekordní posilou.
První jmenovaný dal gól a druhý by se možná prosadil také, kdyby nemusel už o poločase střídat kvůli zranění – nedostatečná letní příprava se na něm zatím projevuje víc, než se čekalo.
„Ale myslím, že nám to celkem sedělo. Nebyl to vyloženě náš nejlepší poločas, ale můžeme se zlepšovat. Isak je skvělý hráč, jenom si na sebe musíme zvyknout a vyladit naši spolupráci,“ hodnotil pak Ekitiké, jenž gól do sítě svého někdejšího zaměstnavatele z respektu neslavil.
Útočnou lajnu doplňoval ještě Gakpo, jenž se také gólově prosadil, a o tvořivost se zase starali Jones, Szoboszlai a Wirtz. Zejména německý záložník dosud působil v novém angažmá rozpačitě, ale proti Frankfurtu si i on připsal dvě asistence.
Na poslední čtvrthodinu se do hry dostal i Salah, to už však bylo hotovo.
„Sice ten zápas zvládli bez něj, ale čekám, že o víkendu bude zase v základu. Ale nejspíš ho teď čeká náročný boj o místo v sestavě, což je přesně to, co Slot chce. Liverpool už není týmem jednoho hráče, mají mnohem víc možností,“ hodnotil pro Sky Sports Clinton Morrison, někdejší útočník. „Možná ho to zdravě naštve,“ zamyslel si jiný bývalý forvard Owen Hargreaves.
Probere se Salah, nebo si Liverpool musí začít zvykat na hru bez něj?