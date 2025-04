V aktuálním ročníku zbývá odehrát posledních pět zápasů – čtyři semifinálové (Barcelona s Interem a Arsenal s Paris St. Germain) a poté 31. května finále v Mnichově.

Až bude po všem, UEFA si celý ročník vyhodnotí. Změn nebylo málo: nový formát, více týmů i počítačem generovaný los. A je klidně možné, že se rýsují další novinky. Alespoň to tvrdí německý deník Bild.

„Základem budou názory a podněty klubů, které se pak předloží výkonnému výboru,“ vysvětluje.

A o čem že se v zákulisí hovoří?

Prvním a potenciálně nejzásadnějším návrhem je zrušení prodloužení. Pokud by dvojutkání skončilo remízou, následoval by rovnou penaltový rozstřel. „UEFA by tím trochu ulevila hráčům,“ doplňuje Bild.

Nabízí se však otázka, zda ušetřených 30 minut něčemu pomůže a nebylo by lepší se spíš zaměřit na jádro problému, tedy neustále rostoucí počet zápasů.

Druhou modifikaci údajně inicioval londýnský Arsenal. Ačkoli skončil v ligové fázi třetí, čtvrtfinále s jedenáctým Realem a teď i semifinále s patnáctým PSG začínal, respektive bude začínat v domácím prostředí a odvetu odehraje venku.

To už by se v příští sezoně opakovat nemuselo, jelikož by výše postavené týmy disponovaly výhodou domácí odvety až do semifinále. Aktuálně to platí pouze pro osmifinále. A k tomu jim samozřejmě umístění v nejlepší osmičce zajistí, že se vyhnou takzvanému předkolu play off.

Třetí úprava by pak nebyla tak úplně novinkou jako spíš krokem zpět. Až do loňského roku totiž platilo, že se týmy ze stejné země mohou utkat až ve čtvrtfinále. To však UEFA upravila kvůli přidání zmíněného předkola play off na úvod vyřazovací fáze.

Hned v osmifinále na sebe však narazily Bayern Mnichov s Bayerem Leverkusen či Real Madrid s Atlétikem, čemuž by se asociace v rámci diváckého zájmu chtěla vyhnout.

Projde některý z návrhů?