ONLINE: PSG - Arsenal, finále Ligy mistrů. Kdo získá v Budapešti trofej?

17:04
Jeden usiluje o obhajobu, druhý o premiérovou evropskou trofej v tomto století. Ve finále fotbalové Ligy mistrů v Budapešti stojí úřadující šampioni z Paris St. Germain proti londýnskému Arsenalu. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Zaplněná Puskás Aréna v Budapešti před startem finále Ligy mistrů

Zaplněná Puskás Aréna v Budapešti před startem finále Ligy mistrů | foto: Reuters

Rozcvička fotbalistů PSG před finále Ligy mistrů proti Arsenalu.
Fanoušci PSG před finále Ligy mistrů proti Arsenalu.
Fanoušci Arsenalu před finále Ligy mistrů proti PSG.
Záložník Arsenalu Martin Ödegaard během rozcvičky před finále Ligy mistrů proti...
7 fotografií

Pařížané před rokem deklasovali Inter Milán 5:0 a dočkali se v milionářské soutěži premiérového triumfu, který teď mohou obhájit – to se v moderní éře soutěže zatím povedlo pouze Realu Madrid.

Na cestě do finále PSG vyřadil Monako, Chelsea, Liverpool a Bayern. I když uspěje, na rozdíl od předchozí sezony neoslaví treble – letos sice získal titul, ale v domácím poháru vypadl překvapivě už v osmifinále.

Arsenal z evropských trofejí dosud vyhrál pouze dnes už neexistující Pohár vítězů pohárů v roce 1994 – zajímavostí je, že v semifinále tehdy prošel právě přes PSG.

Pořízek z páté ligy proti matematikovi. Rozhodnou finále Ligy mistrů gólmani?

Zápas v Budapešti je soubojem mistrů svých zemí, jelikož Arsenal se po dvaadvaceti letech dočkal titulu v Premier League a rád by sezonu zakončil dalším úspěchem. Ve finále Ligy mistrů je poprvé od roku 2006, kdy v Paříži podlehl v dlouhém oslabení Barceloně 1:2.

V základní části si počítal suverénně, když vyhrál všech osm utkání a měl nejlepší útok i obranu. Na jaře pak postupně přešel přes Leverkusen, Sporting a Atlético Madrid.

Enriqueho fotbalová mašina. Říkal jsem vám, že jsme nejlepší, smál se kouč PSG

Mimochodem, pokud Arsenal uspěje, bude to znamenat, že všechny tři evropské pohárové soutěže letos ovládne anglický tým – v Evropské lize minulý týden slavila Aston Villa, v té Konferenční ve středu pro změnu Crystal Palace.

Arsenal s PSG na sebe naposledy narazily loni v semifinále, kde francouzský tým zvítězil 1:0 a 2:1. Kdo uspěje tentokrát?

Liga mistrů
Finále 30. 5. 2026 18:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Sestavy:
Raya – Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard (C), Trossard – Havertz.
Náhradníci:
Chevalier, Marin – Beraldo, Barcola, P. Fernández, L. Hernández, I Kang-in, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyj, Zaïre-Emery.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Calafiori, Dowman, Eze, G. Jesus, Gyökeres, Madueke, Martinelli, Merino, Nørgaard, Timber, Zubimendi.

Rozhodčí: Siebert (GER) – Seidel (GER), Foltyn (GER)

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

ONLINE: PSG - Arsenal, finále Ligy mistrů. Kdo získá v Budapešti trofej?

Sledujeme online
Záložník Arsenalu Martin Ödegaard během rozcvičky před finále Ligy mistrů proti...

Jeden usiluje o obhajobu, druhý o premiérovou evropskou trofej v tomto století. Ve finále fotbalové Ligy mistrů v Budapešti stojí úřadující šampioni z Paris St. Germain proti londýnskému Arsenalu.

30. května 2026  17:04

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička pokračuje v Baníku, trenéra mění Liverpool

Sledujeme online
Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

30. května 2026  16:08

Koho nevzít na mistrovství? Je to nevděčná situace, řekl Koubek. Nováčky si vyzkouší

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek před utkáním s Kosovem.

V neděli večer, až čeští fotbalisté dohrají přípravné utkání s Kosovem, bude mít trenér Miroslav Koubek těžkou hlavu. Obratem totiž předstoupí před hráče a posléze i novináře, aby oznámil, která tři...

30. května 2026  15:58

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Trénink před Kosovem. Reprezentanti odpovídali

Sledujeme online
Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku na Letné.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

30. května 2026  15:17

Táborsko - Ostrava 0:5, hosté se v klidu zachránili. V baráži celkem vsítili osm gólů

Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v lize.

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě...

30. května 2026  12:30,  aktualizováno  14:55

Liverpool mění trenéra. Po nevydařené sezoně skončil Slot, nahradí ho Iraola?

Trenér Liverpoolu Arne Slot během zápasu s Aston Villou.

V první sezoně získal titul, v té druhé ale na úspěch nenavázal. Nizozemský trenér Arne Slot po dvou letech končí na lavičce fotbalového Liverpoolu. „Odchází s naším vděkem, loňským titulem a...

30. května 2026  13:41,  aktualizováno  14:01

MS ve fotbale v TV: kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku

Čeští fotbalisté slaví postup na MS.

Velký fotbalový festival se kvapem blíží. Mistrovství světa v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. Představí se na něm i Česká reprezentace. V našem přehledu najdete informace o tom, kde můžete...

30. května 2026  12:30

PSG - Arsenal: Kdy a kde sledovat finále Ligy mistrů 2026, sestavy, zajímavosti

Záložník Arsenalu Declan Rice hlavičkuje těsně vedle levé tyče brány PSG.

Týmy nabité skvělými individualitami, šampioni svých zemí. Ve finále Ligy mistrů nastoupí fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu. Jak oba soupeři k boji o trofej postupovali? Kteří hráči mohou...

30. května 2026  12:03

Vytrhat sedačky, udělat vyhřívání, jinak se fotbalový Viagem odstěhuje z Ústí

Zrekonstruovaný ústecký Městský stadion, září 2014.

Jak zachránit pro Ústí nad Labem profesionální fotbal, který je v rozpuku? První řešení je originální: vytrhat sedačky. Druhé nákladné: vybudovat nové vyhřívání trávníku. Vše v režii města. „Když se...

30. května 2026  10:49

Pořízek z páté ligy proti matematikovi. Rozhodnou finále Ligy mistrů gólmani?

Brankář PSG Matvěj Safonov s trofejí pro vítěze Interkontinentálního poháru.

Arsenal versus Paris Saint-Germain, to je i David Raya versus Matvěj Safonov. Finále fotbalové Ligy mistrů, které je na programu v sobotu večer, přináší i souboj gólmanů se zajímavými životními osudy.

30. května 2026  8:15

Barcelona dotáhla příchod Gordona. Do Newcastlu pošle téměř dvě miliardy korun

Anthony Gordon z Newcastlu oslavuje gól proti Sunderlandu.

Anglický křídelník Anthony Gordon přestoupil z Newcastlu do Barcelony. Španělský šampion by měl za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatit 80 milionů eur (téměř dvě miliardy korun), informovala britská...

29. května 2026  16:24,  aktualizováno  21:37

Plzeň dorovnala nejdražší přestup v historii klubu. Do útoku přivedla Gambijce

Gambijský útočník Baboucarr Faal pózuje s plzeňským dresem.

První posilou fotbalistů Plzně se stal Baboucarr Faal. Třiadvacetiletý gambijský útočník přišel z ukrajinského klubu Karpaty Lvov a podepsal smlouvu na čtyři roky, uvedla Viktoria na webu.

29. května 2026  18:22

