Měl Arsenal v prodloužení finále kopat penaltu? Pískat se dala, tvrdí Arteta

Celá lavička Arsenalu se po zmíněném souboji čertila, stejně tak kapitán Declan Rice, jenž si vykoledoval žlutou kartu, a další jeho spoluhráči.
„Už jsme viděli, že se takové penalty v této sezoně odpískali. Sudí se nějak rozhodl, ale je zajímavé, že souboj Mosquery ve druhé půli vyhodnotil jinak,“ rýpnul si Arteta a připomněl faul svého svěřence, po němž Siebert nařídil penaltu, z níž Dembélé srovnával.
Jenže v prodloužení byl německý sudí neoblomný.
Jasným gestem ukázal, že penaltu pískat nebude a následně své ruce překřížil znovu, když mu verdikt posvětili také kolegové u videa.
„Ještě jsem tu situaci znovu neviděl, ale na hřišti mi přišlo, že se Noni dostal před něj. Co si tak vybavuji, za podobný souboj jsme kopali penaltu proti Leverkusenu,“ krčil rameny Rice.
„V uplynulých třech dnech jsem koukal na všechny penalty, které byly v tomto ročníku Ligy mistrů nařízené, abych pochopil, co je penalta a co není. A tohle za mě klidně penalta být mohla,“ prohlásil Arteta, načež o poznání smířlivěji dodal: „Ale co se stalo, stalo se.“
V prodloužení nakonec žádná branka nepadla a v penaltovém rozstřelu pak uspěli Pařížané, kteří jako druhý tým v moderní historii soutěže dokázali Ligu mistrů obhájit.
PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel
„Penalty jsou loterie, takový je fotbal. I ty nejlepší týmy už ve finále prohrály na penalty. Vítězíme i prohráváme společně, jsem na všechny hrdý,“ prohlásil Rice.
Rozhodující pokutový kop neproměnil brazilský stoper Gabriel, jeden z klíčových hráčů Arsenalu v této sezoně. Balon poslal levačkou nad bránu. Před ním nedal ještě Eze, na straně soupeře neuspěl pouze Neves.
„Gabriel za mnou sám přišel, že tu penaltu chce kopnout,“ popsal Arteta.
„Samozřejmě to pro oba není nic příjemného, ale jsme tu pro ně. Nejsou první ani poslední, komu se to stalo. Nebýt jich, nezískali bychom titul v lize,“ postavil se za oba Rice.
Zdrceného Gabriela přišel po závěrečném hvizdu obejmout i reprezentační kolega a kapitán PSG Marquinhos.
„Je to slušný chlap a asi nejzkušenější hráč, který byl na hřišti. Ve finále Ligy mistrů už v minulosti také prohrál, takže ví, jak se cítíme,“ chválil soupeře záložník Ödegaard.
„Bolí to. Je to těžké, zvlášť když jste napříč celou soutěží konzistentní a pak přijdete o trofej na penalty. Ale na tým jsem nesmírně hrdý, za to, jakou jsme měli sezonu, to nám nikdo nevezme. Je pro mě ctí trénovat tuhle partu a když jim milionkrát poděkuju, pořád to nebude stačit. Získali jsme velkou trofej v podobě ligového titulu, ale ta největší nám bohužel utekla,“ smutnil Arteta.
Na ligový titul Arsenal čekal dvaadvacet let a letos se pod jeho vedením dočkal. Trofej z Ligy mistrů mu však chyběla a minimálně do příštího roku chybět bude.
Ve finále sice vedl po gólu Havertze, ale pak hrál pasivně a jen doufal, že soupeře zvládne po celý zbytek zápasu ubránit.
Při tom mimochodem stanovil nelichotivý rekord soutěže, když balon držel pouze 24,7 % času, což je podle společnosti Opta nejméně od sezony 2003/2004, kdy se veškeré statistiky podrobně monitorují.
„Musíme se ještě zlepšit, abychom dosáhli výsledků, které chceme. Musíme tuhle bolest přetavit v palivo pro další sezonu. A na závěr chci samozřejmě pogratulovat PSG, protože podle mého názoru jsou teď nejlepším týmem na světě,“ uzavřel Arteta.