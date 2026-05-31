Měl Arsenal v prodloužení finále kopat penaltu? Pískat se dala, tvrdí Arteta

Autor:
  7:21
Mohl to být klíčový okamžik celého utkání. Běžela 102. minuta finále fotbalové Ligy mistrů, když se Noni Madueke snažil proklouznout okolo Nuna Mendese a následně po souboji s ním upadl ve vápně. „Pouštěl jsem si to znovu a klidně to mohla být penalta,“ hodnotil kouč Arsenalu Mikel Arteta po porážce s PSG.
Křídelník Arsenalu Noni Madueke se na zemi dožaduje penalty ve finále Ligy mistrů proti Arsenalu. | foto: Reuters

Křídelník Arsenalu Noni Madueke se na zemi dožaduje penalty ve finále Ligy mistrů proti Arsenalu. | foto: Reuters

Křídelník Arsenalu Noni Madueke padá po souboji s obráncem PSG Nunem Mendesem.
Rozhodčí Daniel Siebert ukazuje Declanu Riceovi žlutou kartu za protesty ve...
Trenér Arsenalu Mikel Arteta se stříbrnou medailí po prohraném finále Ligy...
Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistr po finále s Arsenalem.
50 fotografií

Celá lavička Arsenalu se po zmíněném souboji čertila, stejně tak kapitán Declan Rice, jenž si vykoledoval žlutou kartu, a další jeho spoluhráči.

„Už jsme viděli, že se takové penalty v této sezoně odpískali. Sudí se nějak rozhodl, ale je zajímavé, že souboj Mosquery ve druhé půli vyhodnotil jinak,“ rýpnul si Arteta a připomněl faul svého svěřence, po němž Siebert nařídil penaltu, z níž Dembélé srovnával.

Jenže v prodloužení byl německý sudí neoblomný.

Jasným gestem ukázal, že penaltu pískat nebude a následně své ruce překřížil znovu, když mu verdikt posvětili také kolegové u videa.

„Ještě jsem tu situaci znovu neviděl, ale na hřišti mi přišlo, že se Noni dostal před něj. Co si tak vybavuji, za podobný souboj jsme kopali penaltu proti Leverkusenu,“ krčil rameny Rice.

„V uplynulých třech dnech jsem koukal na všechny penalty, které byly v tomto ročníku Ligy mistrů nařízené, abych pochopil, co je penalta a co není. A tohle za mě klidně penalta být mohla,“ prohlásil Arteta, načež o poznání smířlivěji dodal: „Ale co se stalo, stalo se.“

V prodloužení nakonec žádná branka nepadla a v penaltovém rozstřelu pak uspěli Pařížané, kteří jako druhý tým v moderní historii soutěže dokázali Ligu mistrů obhájit.

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

„Penalty jsou loterie, takový je fotbal. I ty nejlepší týmy už ve finále prohrály na penalty. Vítězíme i prohráváme společně, jsem na všechny hrdý,“ prohlásil Rice.

Rozhodující pokutový kop neproměnil brazilský stoper Gabriel, jeden z klíčových hráčů Arsenalu v této sezoně. Balon poslal levačkou nad bránu. Před ním nedal ještě Eze, na straně soupeře neuspěl pouze Neves.

„Gabriel za mnou sám přišel, že tu penaltu chce kopnout,“ popsal Arteta.

„Samozřejmě to pro oba není nic příjemného, ale jsme tu pro ně. Nejsou první ani poslední, komu se to stalo. Nebýt jich, nezískali bychom titul v lize,“ postavil se za oba Rice.

Kouzelník Enrique. A za rok další trofej z Ligy mistrů, trenére? Proč by ne, smál se

Zdrceného Gabriela přišel po závěrečném hvizdu obejmout i reprezentační kolega a kapitán PSG Marquinhos.

„Je to slušný chlap a asi nejzkušenější hráč, který byl na hřišti. Ve finále Ligy mistrů už v minulosti také prohrál, takže ví, jak se cítíme,“ chválil soupeře záložník Ödegaard.

„Bolí to. Je to těžké, zvlášť když jste napříč celou soutěží konzistentní a pak přijdete o trofej na penalty. Ale na tým jsem nesmírně hrdý, za to, jakou jsme měli sezonu, to nám nikdo nevezme. Je pro mě ctí trénovat tuhle partu a když jim milionkrát poděkuju, pořád to nebude stačit. Získali jsme velkou trofej v podobě ligového titulu, ale ta největší nám bohužel utekla,“ smutnil Arteta.

Obránce Gabriel z Arsenalu po neproměněné rozhodující penaltě

Trenér Arsenalu Mikel Arteta se stříbrnou medailí po prohraném finále Ligy mistrů.

Na ligový titul Arsenal čekal dvaadvacet let a letos se pod jeho vedením dočkal. Trofej z Ligy mistrů mu však chyběla a minimálně do příštího roku chybět bude.

Ve finále sice vedl po gólu Havertze, ale pak hrál pasivně a jen doufal, že soupeře zvládne po celý zbytek zápasu ubránit.

Při tom mimochodem stanovil nelichotivý rekord soutěže, když balon držel pouze 24,7 % času, což je podle společnosti Opta nejméně od sezony 2003/2004, kdy se veškeré statistiky podrobně monitorují.

„Musíme se ještě zlepšit, abychom dosáhli výsledků, které chceme. Musíme tuhle bolest přetavit v palivo pro další sezonu. A na závěr chci samozřejmě pogratulovat PSG, protože podle mého názoru jsou teď nejlepším týmem na světě,“ uzavřel Arteta.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

31. května 2026  7:21

