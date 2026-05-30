Právě on po závěrečném hvizdu objímal brečícího kolegu z brazilské reprezentace Gabriela, jenž neproměnil v páté sérii rozhodující penaltu.
Mezitím okolo nich ostatní hráči PSG slavili.
„Nemám slov. Poprvé to bylo skvělé, ale po druhém titulu jsme toužili snad ještě víc, abychom se zase zapsali do historie a stali se legendami. A to se nám povedlo,“ zářil mladičký křídelník Doué. „Podívejte na ty davy lidí, na naše rodiny. Chtěl bych jim všem strašně moc poděkovat za podporu.“
„Je to pro nás ještě o něco cennější než loni. Věděli jsme, jak to proti Arsenalu bude složité. Pro klub i celé město je to neskutečné a myslím, že jsme si to za celou sezonu zasloužili, i když samotné finále by si nejspíš zasloužili vyhrát oba. Byla opravdová bitva,“ pronesl kouč Luis Enrique.
Sám se zařadil mezi elitní skupinu trenérů.
Vyhrál totiž Ligu mistrů potřetí (první triumf má s Barcelonou z roku 2015), čímž dorovnal Boba Paisleyho, Zinédina Zidana a Pepa Guardiolu. Absolutním rekordmanem pak je s pěti ušatými poháry Carlo Ancelotti.
„On je kouzelník. Bojuje za nás a my bojujeme za něho,“ chválil kouče Zabarnyj.
„Jestli jsem legenda? To teď vůbec neřeším,“ kroutil nicméně šestapadesátiletý Španěl hlavou před novináři.
PSG to ve finále v Budapešti každopádně opravdu neměl jednoduché. Arsenal šel brzo do vedení zásluhou Havertze, pak zalezl hluboko na vlastní polovinu a dlouho Pařížany nepouštěl do větších šancí.
PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel
Ti ale zůstali trpěliví a nakonec po faulu Mosquery na Kvaraccheliju dostal Dembélé možnost vyrovnat z penalty, kterou bezpečně proměnil.
„Zápas pro ně začal nejlépe, jak mohl. A do jejich obrany se pak dostává složitě. Ale jsme zvyklí hrát proti hlubokým obranným blokům, i když proti nim to bylo zvlášť složité,“ hodnotil Enrique.
Po vyrovnání se zápas na několik minut více otevřel, ale prodloužení už bylo zase takticky svázané, a tak nakonec musely rozhodnout až penalty.
„Letos to bylo odlišné. Více fyzické a celkově náročnější. Navíc jsme byli obhájci trofeje, takže jsme byli pod větším tlakem. Ale máme neskutečnou radost, že nám to vyšlo,“ přidal záložník Joao Neves.
V rozstřelu pak v dresu francouzského týmu neuspěl pouze Mendes, za Arsenal nedal Eze a už zmíněný Gabriel.
„Byla to velká noc a teď si to vychutnáme. Celá sezona byla náročná, ale nakonec jsme znovu vyhráli Ligu mistrů a jsme šťastní,“ usmíval se Dembélé, jenž byl v závěru základní hrací doby tak vyčerpaný, že musel ze hřiště.
„Dostal jsem křeč už někdy v 80. minutě, ale nebyl jsem určitě jediný. Chvíli jsem s tím ještě pokračoval, ale pak to nešlo,“ vysvětlil novinářům, než se vydal zpátky na hrací plochu slavit se spoluhráči.
Obhájit triumf v Lize mistrů, to se v moderní éře povedlo pouze Realu Madrid. Ten mezi lety 2016 až 2018 vyhrál Champions League dokonce třikrát v řadě. Dokáže to i PSG?
„Proč by ne? Příští rok to zkusíme,“ uzavřel Enrique.