Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kouzelník Enrique. A za rok další trofej z Ligy mistrů, trenére? Proč by ne, smál se

Autor:
  22:51
Loni deklasovali milánský Inter 5:0, teď se nadřeli o poznání víc. Ale uspěli. Obhájili titul v Lize mistrů jako druhý tým v moderní éře. „Od prvního dne nám trenér říkal, že vyhrát tuhle trofej je náročné a obhájit ji bude ještě náročnější. Ale my byli od začátku správně nastavení,“ pochvaloval si stoper a kapitán Marquinhos po vítězných penaltách s Arsenalem.
Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistr po finále s Arsenalem.

Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistr po finále s Arsenalem. | foto: Reuters

Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistr po finále s Arsenalem.
Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.
Kapitán pařížských fotbalistů Marquinhos zvedá trofej pro vítěze Ligy mistrů.
Pařížští fotbalisté slaví i s trenérem Luisem Enriquem vítězství v Lize mistrů.
46 fotografií

Právě on po závěrečném hvizdu objímal brečícího kolegu z brazilské reprezentace Gabriela, jenž neproměnil v páté sérii rozhodující penaltu.

Mezitím okolo nich ostatní hráči PSG slavili.

„Nemám slov. Poprvé to bylo skvělé, ale po druhém titulu jsme toužili snad ještě víc, abychom se zase zapsali do historie a stali se legendami. A to se nám povedlo,“ zářil mladičký křídelník Doué. „Podívejte na ty davy lidí, na naše rodiny. Chtěl bych jim všem strašně moc poděkovat za podporu.“

„Je to pro nás ještě o něco cennější než loni. Věděli jsme, jak to proti Arsenalu bude složité. Pro klub i celé město je to neskutečné a myslím, že jsme si to za celou sezonu zasloužili, i když samotné finále by si nejspíš zasloužili vyhrát oba. Byla opravdová bitva,“ pronesl kouč Luis Enrique.

Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistr po finále s Arsenalem.

Sám se zařadil mezi elitní skupinu trenérů.

Vyhrál totiž Ligu mistrů potřetí (první triumf má s Barcelonou z roku 2015), čímž dorovnal Boba Paisleyho, Zinédina Zidana a Pepa Guardiolu. Absolutním rekordmanem pak je s pěti ušatými poháry Carlo Ancelotti.

„On je kouzelník. Bojuje za nás a my bojujeme za něho,“ chválil kouče Zabarnyj.

„Jestli jsem legenda? To teď vůbec neřeším,“ kroutil nicméně šestapadesátiletý Španěl hlavou před novináři.

PSG to ve finále v Budapešti každopádně opravdu neměl jednoduché. Arsenal šel brzo do vedení zásluhou Havertze, pak zalezl hluboko na vlastní polovinu a dlouho Pařížany nepouštěl do větších šancí.

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Ti ale zůstali trpěliví a nakonec po faulu Mosquery na Kvaraccheliju dostal Dembélé možnost vyrovnat z penalty, kterou bezpečně proměnil.

„Zápas pro ně začal nejlépe, jak mohl. A do jejich obrany se pak dostává složitě. Ale jsme zvyklí hrát proti hlubokým obranným blokům, i když proti nim to bylo zvlášť složité,“ hodnotil Enrique.

Po vyrovnání se zápas na několik minut více otevřel, ale prodloužení už bylo zase takticky svázané, a tak nakonec musely rozhodnout až penalty.

„Letos to bylo odlišné. Více fyzické a celkově náročnější. Navíc jsme byli obhájci trofeje, takže jsme byli pod větším tlakem. Ale máme neskutečnou radost, že nám to vyšlo,“ přidal záložník Joao Neves.

Kapitán pařížských fotbalistů Marquinhos zvedá trofej pro vítěze Ligy mistrů.
Pařížští fotbalisté slaví i s trenérem Luisem Enriquem vítězství v Lize mistrů.

V rozstřelu pak v dresu francouzského týmu neuspěl pouze Mendes, za Arsenal nedal Eze a už zmíněný Gabriel.

„Byla to velká noc a teď si to vychutnáme. Celá sezona byla náročná, ale nakonec jsme znovu vyhráli Ligu mistrů a jsme šťastní,“ usmíval se Dembélé, jenž byl v závěru základní hrací doby tak vyčerpaný, že musel ze hřiště.

„Dostal jsem křeč už někdy v 80. minutě, ale nebyl jsem určitě jediný. Chvíli jsem s tím ještě pokračoval, ale pak to nešlo,“ vysvětlil novinářům, než se vydal zpátky na hrací plochu slavit se spoluhráči.

Obhájit triumf v Lize mistrů, to se v moderní éře povedlo pouze Realu Madrid. Ten mezi lety 2016 až 2018 vyhrál Champions League dokonce třikrát v řadě. Dokáže to i PSG?

„Proč by ne? Příští rok to zkusíme,“ uzavřel Enrique.

Vstoupit do diskuse

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

Nejčtenější

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

Kouzelník Enrique. A za rok další trofej z Ligy mistrů, trenére? Proč by ne, smál se

Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistr po finále s Arsenalem.

Loni deklasovali milánský Inter 5:0, teď se nadřeli o poznání víc. Ale uspěli. Obhájili titul v Lize mistrů jako druhý tým v moderní éře. „Od prvního dne nám trenér říkal, že vyhrát tuhle trofej je...

30. května 2026  22:51

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

28. května 2026  13:13,  aktualizováno  30. 5. 21:31

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

30. května 2026  17:04,  aktualizováno  21:09

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička pokračuje v Baníku, trenéra mění Liverpool

Sledujeme online
Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

30. května 2026  16:08

Koho nevzít na mistrovství? Je to nevděčná situace, řekl Koubek. Nováčky si vyzkouší

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek před utkáním s Kosovem.

V neděli večer, až čeští fotbalisté dohrají přípravné utkání s Kosovem, bude mít trenér Miroslav Koubek těžkou hlavu. Obratem totiž předstoupí před hráče a posléze i novináře, aby oznámil, která tři...

30. května 2026  15:58

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Trénink před Kosovem. Reprezentanti odpovídali

Sledujeme online
Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku na Letné.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

30. května 2026  15:17

Táborsko - Ostrava 0:5, hosté se v klidu zachránili. V baráži celkem vsítili osm gólů

Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v lize.

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě...

30. května 2026  12:30,  aktualizováno  14:55

Liverpool mění trenéra. Po nevydařené sezoně skončil Slot, nahradí ho Iraola?

Trenér Liverpoolu Arne Slot během zápasu s Aston Villou.

V první sezoně získal titul, v té druhé ale na úspěch nenavázal. Nizozemský trenér Arne Slot po dvou letech končí na lavičce fotbalového Liverpoolu. „Odchází s naším vděkem, loňským titulem a...

30. května 2026  13:41,  aktualizováno  14:01

MS ve fotbale v TV: kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku

Čeští fotbalisté slaví postup na MS.

Velký fotbalový festival se kvapem blíží. Mistrovství světa v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. Představí se na něm i Česká reprezentace. V našem přehledu najdete informace o tom, kde můžete...

30. května 2026  12:30

PSG - Arsenal: Kdy a kde sledovat finále Ligy mistrů 2026, sestavy, zajímavosti

Záložník Arsenalu Declan Rice hlavičkuje těsně vedle levé tyče brány PSG.

Týmy nabité skvělými individualitami, šampioni svých zemí. Ve finále Ligy mistrů nastoupí fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu. Jak oba soupeři k boji o trofej postupovali? Kteří hráči mohou...

30. května 2026  12:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vytrhat sedačky, udělat vyhřívání, jinak se fotbalový Viagem odstěhuje z Ústí

Zrekonstruovaný ústecký Městský stadion, září 2014.

Jak zachránit pro Ústí nad Labem profesionální fotbal, který je v rozpuku? První řešení je originální: vytrhat sedačky. Druhé nákladné: vybudovat nové vyhřívání trávníku. Vše v režii města. „Když se...

30. května 2026  10:49

Pořízek z páté ligy proti matematikovi. Rozhodnou finále Ligy mistrů gólmani?

Brankář PSG Matvěj Safonov s trofejí pro vítěze Interkontinentálního poháru.

Arsenal versus Paris Saint-Germain, to je i David Raya versus Matvěj Safonov. Finále fotbalové Ligy mistrů, které je na programu v sobotu večer, přináší i souboj gólmanů se zajímavými životními osudy.

30. května 2026  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.