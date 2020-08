King, který rozplakal Neymara a spol. O nečekaném hrdinovi finále

„Je to výjimečné, mám obrovskou radost. Bylo to skvělé finále,“ jásal. „Ale je mi Paříže trochu líto. Mají za sebou skvělou cestu a musíme respektovat, co dokázali,“ pokračoval čtyřiadvacetiletý Francouz, který měl na soupeře vskutku spadeno.



V Paříži se v roce 1996 narodil, v osmi letech nastoupil do akademie St. Germain a v klubu moc dobře věděli o jeho talentu – snad i proto je Coman dodnes nejmladším fotbalistou, který kdy v lize nastoupil za áčko.

Bylo mu šestnáct let, osm měsíců a čtyři dny.

O rok a půl později se však jeho domovem stal Turín, konkrétně Juventus, kam prchl po vypršení smlouvy. Nevěřil, že by v PSG dostával dostatek šancí, jenže přesunem do Itálie si nikterak nepomohl.

„Kingsley odchází, takové je jeho přání,“ oznamoval Massimiliano Allegri, tehdejší kouč Juventusu, teprve rok po Comanově příchodu a podpisu pětiletého kontraktu.



Francouzský křídelník, toho času nastupující s okázalým copánkem připomínajícím jedijské učedníky-padawany z proslulé ságy Star Wars, zamířil na hostování do Bayernu - a byla to trefa.

Coman hned zapadl do sestavy, mnichovský gigant na něj brzy uplatnil dohodnutou opci a vše šlapalo. Když však Mnichov opustil Pep Guardiola a trenérem byl Carlo Ancelotti, nedostával tolik příležitostí, kolik by si představoval.

„Přemýšlel jsem, že z Bayernu odejdu,“ přiznal v létě 2017. Složité období vyvrcholilo zatčením za domácí násilí, fyzickým napadením tehdejší přítelkyně Sephory Goignanové, ke kterému se Coman u soudu přiznal.



Na nešťastnou životní etapu však dal zapomenout v následující sezoně, podle mnohých té nejlepší v dosavadní kariéře.

Do neděle.

Coman, jemuž spoluhráči neřeknou jinak než King, byl na hřišti králem okamžiku. Muž, od kterého se to nečekalo, jelikož v předchozích utkáních jen střídal. Na začátku letního „restartu“ Ligy mistrů jej navíc – tak jako už tolikrát předtím – trápilo zranění.



„O to víc mu to přeju!“ nechal se slyšet Comanův parťák Serge Gnabry. „Několik zápasů musel vynechat, teď nastoupil v základu a rozhodl, to je neskutečné.“



„Má neuvěřitelný talent a tentokrát ukázal, že umí i dávat góly,“ usmíval se kouč Flick a troufl si i na srovnání se dvěma ofenzivními ikonami z nedávné historie klubu, jež pamatují minulé úspěšné finále z roku 2013.

„Myslím, že Kingsley v tomto ročníku snad konečně vystoupil ze stínu Arjena Robbena a Francka Ribéryho.“



Jestli Coman dokáže dostát těmto slovům, má se fotbalový Mnichov nač těšit.