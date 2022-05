Salah vs. Benzema. Čas odplaty, ale i útok střelců na Zlatý míč

Nebyl to tehdy v květnu 2018 pro fotbalový Liverpool vůbec vydařený večer. Že prohrál s Realem Madrid finále Ligy mistrů, to by bolelo už samo o­sobě. Ale ty okolnosti! Brankář Karius vyrobil dvě šílené hrubky, které rozhodly o osudu zápasu a zničily mu slibně rozjetou kariéru. A střelec Mohamed Salah, na kterého se spoléhalo, pochodoval už po půlhodině do kabiny: v slzách bolesti i vzteku, protože mu stoper Ramos zákeřně vykloubil rameno.