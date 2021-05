Aston Villa se nabídla, že uspořádá finále Ligy mistrů místo Istanbulu

Návrh klubu z Birminghamu, který prý již oslovil Anglickou fotbalovou asociaci a UEFA, by ušetřil 8000 fanoušků cestu do Istanbulu. V Británii aktuálně platí do 17. května zákaz výjezdů do zahraničí a vláda má i brzy oznámit, do kterých zemí bude následně povoleno cestovat. Ke stejnému dni má skončit uzávěra v Turecku. Finále s omezeným počtem fanoušků v hledišti je plánované na 29. května.

O nejistotě kolem finále v Istanbulu se mluvilo již dříve, nicméně UEFA minulý týden potvrdila, že o jiném dějišti neuvažuje. „Jsme si jistí, že dočasný lockdown, který bude platit do 17. května, by neměl mít na konání zápasu žádný dopad. UEFA bude i nadále úzce spolupracovat s Tureckou fotbalovou federací a místními úřady, aby zápas proběhl bezpečně,“ uvedla minulý týden UEFA. Podrobnosti chce oznámit ještě tento týden.

Istanbul měl hostit rozhodující duel Ligy mistrů už v loňském roce, tehdy si ale pandemie koronaviru vynutila úpravy ve formátu a následné vyvrcholení v Lisabonu. Finále Evropské ligy bude hostit polský Gdaňsk.