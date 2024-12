Speciální zápas proti „mé“ Spartě. Hancko o klubu, fanoušcích i přestupu

Se Spartou má pochopitelně minulost spjatou i Hancko, i proto se oba dva vedle sebe představili na úterní předzápasové tiskové konferenci, kterou Feyenoord vysílal na svém webu.

„Je to pro mě speciální zápas, není to jednoduché, ale snažím se soustředit, abychom jako mužstvo podali co nejlepší výkon,“ začal Hancko odpovídat ve slovenštině na otázky českého novináře.

„Tím, že je to proti mé Spartě, jestli to tak můžu říct, je to jiné. Mám tam spoustu kamarádů a strávil jsem tam tři roky, za které jsem se jako hráč hodně zlepšil a následně mi to období pomohlo i v přesunu sem,“ vzpomínal na svůj přestup v roce 2022. Chvíli poté, co do klubu přišel právě Priske.

O čem slovenský reprezentant ještě mluvil?

O přátelství s Ladislavem Krejčím a Filipem Panákem a tom, na koho se ze současné Sparty nejvíc těší. „Ano, s Panym a Krejdou jsme byli taková trojice, která si byla velmi blízká a byli jsme spolu i na pár dovolených. Těším se hodně hlavně na Panyho, ale také na všechny ostatní. Co se týče soubojů, víme jakou kvalitu Sparta má a v čem jsou nebezpeční. Víme, že nás nečeká jednoduchý zápas, ještě když se nám v Lize mistrů ještě nepodařilo vyhrát doma. To je určitě jedna z motivací, kterou také máme.“

O sledování sparťanských zápasů. „První dva roky jsem viděl asi každý zápas, protože ten první ještě nehráli v Evropě a ten druhý byli v Evropské lize, takže jsem je mohl sledovat pokaždé živě. Tento rok ale hrajeme často ve stejný čas, takže jsem jich viděl méně, ale každý výsledek a všechny highlighty pravidelně sleduji. Samozřejmě v poslední době nebyli úplně v nejlepší formě a prohráli pár zápasů, ale víme jakou mají sílu.“

O nejsilnější vzpomínce ve Spartě. „Vyhraný pohár a potom ta přátelství a atmosféra, což mi hodně pomohlo při příchodu sem, protože lidi okolo klubu jsou tam fantastičtí a je to jako jedna rodina. Mám jen ty nejlepší vzpomínky, i proto s manželkou žijeme v Praze, kde je momentálně náš domov. Ke Spartě mám velmi blízko.“

Feyenoord vs Sparta výkop: středa 21.00 rozhodčí: Stieler - Beitinger, Borsch (všichni Německo)

O dvou strávených letech v klubu. „Na začátku mě trápila zranění, což už se mi teď tolik neděje. Ještě tehdy jsme toho tolik nevyhrávali tak, jako se Spartě pak dařilo s naším současným koučem (úsměv). V posledních letech udělali velké kroky.“

O nakousnutých zraněních, která ho trápila ve Spartě, ale ve Feyenoordu se mu vyhýbají. „Bylo to hlavně tělem, vždycky jsem dělal věci navíc, než bylo běžné, možná to tělo nezvládalo. Teď jsem také posílil proti tomu, kdy jsem dorazil do Sparty, přeci jen mi v té době bylo teprve jedenadvacet. Za ty dva roky práce, co jsme v Nizozemsku udělali a i díky specialistům, kteří nás v klubu pořád monitorují, se to zlepšilo. Je to tu velmi profesionální a maká se tu možná víc, než jinde.

O tom, jak si myslí, že ho sparťanští fanoušci vnímají. „Možná dobrá otázka na pozápasovou tiskovou konferenci, ale myslím, že s fanoušky mám dobrý vztah. Když jsem přestupoval, tak moje jméno vyvolávali a všechny tribuny stály. V té době už to bylo všude v médiích a já si ještě ani nebyl jistý, jestli to proběhne. Ale fanoušci mi ukázali, že chtějí, abych zůstal. Už když kouč Priske přišel, tak mi hned volal, že chce, abych zůstal. Já nakonec šel, tak jsem mu to teď vrátil, když v létě opět chtěl, abych v týmu zůstal.“

O tom, jak si myslí, že fanoušci vnímají trenéra Priskeho. „Měli by být vděční za to, co dokázal. Pro mě jako fanouška to bylo skvělé období, možná jsem trochu žárlil, že tam nebyl ty tři roky, co jsem tam byl já, že jsme nebyli schopní dosáhnout toho, co on, že bych také mohl vyhrát titul. Jeho konec pak nebyl jednoduchý ani pro něj ani pro klub, protože s ním byli opravdu spokojení, ale nakonec si myslím, že ho mají rádi. Vlastně i začátek sezony a to, že jsou teď v Lize mistrů, je pořád částečně jeho zásluha, protože v posledních dvou letech najednou získal tituly i pohár.“

O tom, že proti Spartě může získat klíčové body k postupu. „Je to tak, ale plně se soustředím na svůj výkon, na tréninku jsem se cítil dobře, tým vypadal v dobré formě. Musíme se soustředit na základní věci a bude to fungovat, hlavně s našimi fanoušky za zády.“

O tom, jestli má o Spartě zákulisní informace. „Jak jsem říkal, první dva roky jsem koukal na všechny zápasy, ale teď už to tolik nejde. Samozřejmě znám výsledky, sestavy, hráče, ale i tak se docela dost změnili. Připravovali jsme se na několik variant, které mohou na hřišti předvést. Jak je znám, tak do toho půjdou tvrdě. I proto, že jsme tu já a trenér, budou nás chtít porazit.“

O tom, jestli ho ovlivnil neuskutečněný letní přestup do Atlétika Madrid. „Byl jsem trochu zklamaný, nebylo to jednoduché léto. Nechtěl jsem ale z klubu odejít proto, že tu nechci být, ale abych udělal další krok v kariéře. Stejné to bylo i ve Spartě, kde jsem měl známé a hrál jsem pravidelně. I trenér mi ale hodně pomohl, mluvil se mnou, abych hlavou zůstal správně nastavený a abych měl opět jednu z nejlepších sezon, abych nadále pomáhal týmu.“

Slovenský obránce Dávid Hancko v roli zastupujícího kapitána Sparty.

O tom, že ho někteří popisují jako nezdolného vojáka. „Poslouchám to v posledních letech hodně, jsem na to hrdý. Takový jsem chtěl vždycky být. Cítím, že trenér a kluci jsou rádi, že jsem na hřišti, což mě dělá silnějším a motivovanějším. Prvních několik zápasů bylo dobrých a pak ode mě už něco očekávali a já jsem to chtěl pořád a pořád opakovat, abych doručoval ten standard, který bych měl.“

O tom, proč by měli mít s trenérem Priskem fanoušci Feyenoordu trpělivost. „Ta tam od klubu je a měla by být. Celý klub mu věří, začátek pro nás nebyl ideální ani z pohledu výsledků ani herního projevu, ale já jsem věděl, že se budeme zlepšovat. Nešlo o trenéra, ale o to, že jsme na začátku nebyli ready, měli jsme zraněné a tým se dával dohromady později. Jakmile jsme se dostali na sérii výher, tak to bylo proto, že jsme se pořádně sehráli, začali jsme chápat, co po nás trenér chce a bylo to super.“