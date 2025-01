Zničil Bayern a teď ho možná odvolají. Spekulace? O ničem nevím, řekl Priske

„Je to historická chvíle a neuvěřitelný výsledek pro celý klub. Máme nejtěžší rozpis ze všech týmů v Lize mistrů a i tak jsme získali 13 bodů. Považuju to za neuvěřitelné. Ukazuje to, jak silné mužstvo máme,“ rozplýval se po utkání Priske pro televizi Ziggo Sport.

Zní to jako idylka, kdyby se pár hodin před zápasem všude neobjevila ona informace, že bývalý kouč Sparty na vysněné adrese ve čtvrtek definitivně skončí.

A proč vlastně?

Špatné vztahy s hráči i s vedením, nejasná komunikace, pokyny i strategie. K tomu nedostatečné výkony v lize a čtvrté místo za Eindhovenem, Ajaxem i Utrechtem. To všechno zaznívá v nizozemských a dánských denících jako nezvratné důvody, proč se v brzké době rotterdamský celek s dánským trenérem rozloučí.

„O těch spekulacích nemám ponětí. Správná odpověď teď je, že jsem trenérem Feyenoordu. Nic jiného jsem neslyšel a ani to nečekám, ale je to fotbal. Každý den mám plno práce a hodlám v tom pokračovat,“ řekl Priske bezprostředně po zápase, když ho s informacemi, se kterými přišel deník Tipsbladet, konfrontovali místní novináři.

To načasování je skutečně zvláštní, nicméně klub měl být s trenérem nespokojený už delší dobu, takže na tom jeden výsledek nemusí nic změnit. Ale uznejte, nevypadalo by to teď přinejmenším hloupě?

„Nevím, kde se to vzalo. Nepracuju v médiích, takže na to nemůžu odpovědět. Rozumím vaší otázce, ale doufám, že mně i klubu dnes prokážete respekt,“ odvracel Priske další nepříjemné dotazy.

„Samozřejmě jsem taky člověk, ale soustředím se jen na hráče a na sebe. To je to nejdůležitější. Nečtu noviny nebo komentáře o sobě. Pokud bych to dělal, určitě bych se cítil špatně. Nejsem hloupý ani naivní. Pohybuju se ve fotbale třicet let, znám ho. Vím, že žije z názorů a médií. Podle mě je to hezké. Doufám, že se všechno nakonec proběhne ve slušné rovině,“ dodal.

Santiago Giménez proměňuje penaltu proti Bayernu Mnichov.

Feyenoord překvapivě zdolal favorizovaný Bayern navzdory pouhému dvacetiprocentnímu držení míče. Menší držení balonu (16 procent) zaznamenal při vítězném utkání v Lize mistrů naposledy v listopadu 2012 Celtic Glasgow proti Barceloně.

Skóre otevřel už po jedenadvaceti minutách pohotový Santiago Giménez, který v dlouhatánském nastavení první půle přidal druhý zásah z penalty. Třetí branku dal minutu před koncem Ajase Ueda. Bayern nevyužil ani jednu z šesti střel na bránu, dohromady jich vyslal 30 a v metrice očekávaných gólů (xG) se zastavil na čísle 2,75.

Šťastný výsledek přesto pravděpodobně nic nezmění. „Je to mrtvý muž,“ psal před zápasem dánský deník. To potvrzují i čtvrteční zprávy z Nizozemska, přestože se k situaci podle webu VoetbalPrimeur zatím odmítá vyjadřovat sportovní ředitel Dennis te Kloese.

„Je to smutné. Priske je fajn chlapík a slušný trenér. Co se týče dat, nebyly výkony týmu vůbec špatné, ale měl zkrátka smůlu na velké zápasy s Ajaxem a Utrechtem, kteří hrají až moc nad své možnosti. Navíc mám pocit, že ho sportovní ředitel nepodporoval tak, jak by měl, vždyť nenahradil žádné odcházející klíčové hráče,“ vysvětlil Mark Lievisse Adriaanse, novinář z Rotterdamu, který na sociálních sítích spravuje účet KuipTalk.

Priskeho nástupcem by mohl být Marino Pušič. Někdejší asistent Arneho Slota je v Rotterdamu velmi populární. V současnosti je hlavním trenérem Šachtaru Doněck, kde se mu však rovněž nedaří.

Priske loni po příchodu ze Sparty podepsal smlouvu do léta 2027. Důvěru Feyenoordu ale ztratil. A nakonec bude úplně jedno, jak fantasticky ve středu klub hrál.