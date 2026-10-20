Čtyři zápasy, dva góly, dvě asistence. Jakmile skóroval, pokaždé nad Slavií zvítězil.
„Přesně proto bude důležité ho uhlídat,“ věští stoper David Zima. Ten se s ním navzdory svému italskému angažmá v Turíně nikdy na jednom trávníku nepotkal, byť v nominaci proti němu byl už dvakrát.
Potřetí, na stadionu Fenerbahce v asijské části obrovského a rušného Istanbulu, se dost pravděpodobně střetnou napřímo.
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„Je to specifický hráč nejvyšší kvality, který v určitých aspektech hry dominuje a je přímo drtivý,“ líčil pětadvacetiletý stoper. „Pokud ho do toho nepustíme, budeme mít šanci na úspěch. Jakmile ale budeme pasivní a ostatní dostanou hodně prostoru, bude těžké se s ním vypořádat.“
„Potkáváme se poněkolikáté a já ho mám hrozně moc rád,“ uculil se Trpišovský. „Často nenarazíte na hráče, který je ve fotbale nadlidsky silný a tak dobře využívá všech předností, které má. Je mi sympatický jako člověk i jako fotbalista. A příprava? Už je trochu lepší, jak ho znám,“ prohodil.
Třiatřicetiletý útočník ale v současné sezoně svými typickými čísly nezáří. Teprve o víkendu vstřelil v tradičním tureckém klubu svůj první gól a v základu se představil teprve podruhé.
A jak se za Bosporskou úžinou vlastně ocitl? Jeho cesta se od jiných veteránů nijak zvlášť neliší. A jak známo, Turecko v takových případech penězi nešetří.
Ostatně jak sám v rozhovoru pro iDNES.cz podotýká bývalý obránce Michal Kadlec, který s Fenerbahce spojil velkou část kariéry: „Turci na tom mají založený byznys.“
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A tak se teď Lukaku v jednom týmu potkává třeba s francouzským mistrem světa Kantém, brankářem a vítězem Ligy mistrů Edersonem či dalšími známými jmény jako jsou Aké, Semedo, Asensio, Guendouzi, Greenwood či Škriniar.
Podobně jako oni už si belgický útočník v kariéře vyzkoušel mnohé, od domovského Anderlechtu přes Chelsea, Everton, United či italské trio Inter, AS Řím i Neapol. Z města pod Vesuvem se ještě dál na východ přesunul v létě za šest milionů eur.
A teď už ve třetím různém dresu vyzve Slavii.
Poprvé vyšel naprázdno, když tehdejší český mistr v roce 2019 překvapivě remizoval 1:1 na Interu, v odvetě skupinové fáze Ligy mistrů však Lukaku skóroval a přidal dvě asistence.
O čtyři roky později v Evropské lize se Lukaku prosadil proti Slavii na Olympijsém stadionu v Římě, v odvetě pak v Edenu padl 0:2.
Bude i po úterku platit, že pokud slávisté uhlídají Lukakua, zabodují? Zápas v Istanbulu začíná v 18:45.