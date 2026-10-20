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Slavia proti nadlidskému silákovi, díl pátý. Podobný atyp jako Chorý, říká Trpišovský

Dominik Duffek
  6:40
Slávističtí fotbalisté Tomáš Holeš a Jan Bořil se snaží zastavit útočníka...

Slávističtí fotbalisté Tomáš Holeš a Jan Bořil se snaží zastavit útočníka Romala Lukaka z AS Řím. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Romelu Lukaku z AS Řím s míčem postupuje kolem slávistického stopera Igoha...
Fotbalisté AS Řím oslavují druhou trefu do sítě Slavie.
Romelu Lukaku z AS Řím se raduje z gólu proti Slavii.
Romelu Lukaku z Interu Milán se vyhnul bránícímu slávistovi Jaroslavu Zelenému...
14 fotografií
Od našeho zpravodaje v Turecku - Navzdory složitým tématům ohledně vyloučení útočníka Tomáše Chorého z týmu se přeci jen na chvíli pousmál. To když kouč slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský rozebíral, že už popáté proti němu nastoupí belgický útočník Romelu Lukaku. „O Chorasovi říkáme, že je to útočnický atyp. Tady je to podobné,“ prohodil trenér před třetím kolem základní fáze Ligy mistrů.

Čtyři zápasy, dva góly, dvě asistence. Jakmile skóroval, pokaždé nad Slavií zvítězil.

„Přesně proto bude důležité ho uhlídat,“ věští stoper David Zima. Ten se s ním navzdory svému italskému angažmá v Turíně nikdy na jednom trávníku nepotkal, byť v nominaci proti němu byl už dvakrát.

Potřetí, na stadionu Fenerbahce v asijské části obrovského a rušného Istanbulu, se dost pravděpodobně střetnou napřímo.

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„Je to specifický hráč nejvyšší kvality, který v určitých aspektech hry dominuje a je přímo drtivý,“ líčil pětadvacetiletý stoper. „Pokud ho do toho nepustíme, budeme mít šanci na úspěch. Jakmile ale budeme pasivní a ostatní dostanou hodně prostoru, bude těžké se s ním vypořádat.“

„Potkáváme se poněkolikáté a já ho mám hrozně moc rád,“ uculil se Trpišovský. „Často nenarazíte na hráče, který je ve fotbale nadlidsky silný a tak dobře využívá všech předností, které má. Je mi sympatický jako člověk i jako fotbalista. A příprava? Už je trochu lepší, jak ho znám,“ prohodil.

Romelu Lukaku z AS Řím s míčem postupuje kolem slávistického stopera Igoha Ogbua.

Třiatřicetiletý útočník ale v současné sezoně svými typickými čísly nezáří. Teprve o víkendu vstřelil v tradičním tureckém klubu svůj první gól a v základu se představil teprve podruhé.

A jak se za Bosporskou úžinou vlastně ocitl? Jeho cesta se od jiných veteránů nijak zvlášť neliší. A jak známo, Turecko v takových případech penězi nešetří.

Ostatně jak sám v rozhovoru pro iDNES.cz podotýká bývalý obránce Michal Kadlec, který s Fenerbahce spojil velkou část kariéry: „Turci na tom mají založený byznys.“

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A tak se teď Lukaku v jednom týmu potkává třeba s francouzským mistrem světa Kantém, brankářem a vítězem Ligy mistrů Edersonem či dalšími známými jmény jako jsou Aké, Semedo, Asensio, Guendouzi, Greenwood či Škriniar.

Podobně jako oni už si belgický útočník v kariéře vyzkoušel mnohé, od domovského Anderlechtu přes Chelsea, Everton, United či italské trio Inter, AS Řím i Neapol. Z města pod Vesuvem se ještě dál na východ přesunul v létě za šest milionů eur.

A teď už ve třetím různém dresu vyzve Slavii.

Poprvé vyšel naprázdno, když tehdejší český mistr v roce 2019 překvapivě remizoval 1:1 na Interu, v odvetě skupinové fáze Ligy mistrů však Lukaku skóroval a přidal dvě asistence.

O čtyři roky později v Evropské lize se Lukaku prosadil proti Slavii na Olympijsém stadionu v Římě, v odvetě pak v Edenu padl 0:2.

Bude i po úterku platit, že pokud slávisté uhlídají Lukakua, zabodují? Zápas v Istanbulu začíná v 18:45.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Sabah Baku vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 9.24
  • 6.07
  • 1.31
Fenerbahce Istanbul vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 1.58
  • 4.67
  • 5.40
Stuttgart vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 3.26
  • 4.01
  • 2.12
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.46
  • 4.62
  • 2.47
Neapol vs. Bodö/Glimt //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.69
  • 4.42
  • 4.72
Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.11
  • 11.10
  • 24.20
Liverpool vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.53
  • 4.78
  • 5.95
FC Porto vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.57
  • 4.71
  • 5.45
AS Řím vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.14
  • 9.10
  • 22.00
Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.26
  • 3.82
  • 2.93
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
11. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
12. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
13. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
14. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
15. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
16. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
17. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
18. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 3:3 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
23. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
26. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
27. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 0 1 1 1:7 1
29. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
30. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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