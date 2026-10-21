Zázračně vyléčil vykloubené rameno, pak slávistický snílek Kačor šokoval Turky

„Dneska neusnu,“ smál se pak před novináři teprve dvacetiletý záložník.
V úterý večer to byla pořádná rychlovka.
Kačor ještě pět minut před koncem nervózně přešlapoval na půlící čáře a v poslední chvíli nasprintoval do vápna, zavřel oči a vytrčil nohu tak, že přesně zasáhl střílený centr Ayaosiho a zasadil ho přímo do zad jásajícím fanouškům Fenerbahce.
V tu chvíli randál poprvé ztichnul.
KAČOOOOR! 🫨 Slavia v závěru srovnala s Fenerbahce krok! 💪 #NovaSport | #UCL https://t.co/jF7kIY86e3— Nova Sport (@novasport_cz) October 20, 2026
„Ani nedokážu popsat, co se mi honilo hlavou. V tu chvíli jsem nevěděl, jestli je míč v bráně, nebo vedle. A najednou neskutečné emoce,“ líčil.
Celý tým se seběhl k levému rohovému praporku a slavil bod poté, co zvrátil výsledek 0:2 z úvodu.
„Ty jo, byl jsem na lavici trochu zaskočený. Hlavně z kvality soupeře a fanoušků, protože kulisa byla neuvěřitelná. Domácí se musí cítit fakt neskutečně, když je tady takhle ženou. Po druhém gólu jsem se otočil na Mikuláše Konečného a jen jsem kroutil hlavou. Znali jsme to jen z televize a pak tohle,“ popisoval Kačor.
Ten se do zápasu ve slávistickém dostal poprvé od 20. září. Z dlouhého reprezentačního srazu jedenadvacítky si totiž přivezl vykloubené rameno.
„Doktoři po rezonanci počítali s tím, že budu mimo měsíc a půl. Pak jsem měl týden ortézu a jakmile se sundala, všichni kolem byli v šoku. Mohl jsem s ramenem hýbat a všechno šlo rychle, z čehož jsme zaskočení. Jasně, není to optimální, trochu mě to bolí, třeba při pádu u toho gólu, ale věřím, že to bude jenom lepší,“ pousmál se.
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Trpišovský: Chorý chyběl dvacet minut. A drahá posila? Má brutální potenciál
Jeho rameno se zahojilo tak rychle, že i trenéři o něm vtipkují. „Jsem rád, že i s jedním ramenem dal gól,“ utrousil kouč Jindřich Trpišovský a rozesmál novináře.
„Občas nad tím ještě přemýšlím, že nejsem úplně stoprocentní, ale snažím se to v hlavě nemít,“ přemítal Kačor. „Určitě mám ještě strach ze soubojů, protože žádný jsem zatím nešel rameno na rameno. Tam se to otestuje. Trošku někde vzadu v hlavě to mám,“ přiznal.
Ještě před půl rokem Kačor coby velký talent oslavil zisk domácího poháru s Karvinou. Pár týdnů nato pózoval při titulových oslavách v Edenu jakožto čerstvě představená posila.
Na soustředění vyprávěl o tom, že jeho vzorem je Cristiano Ronaldo, který vzešel z chudých podmínek a nakonec vyhrál Zlatý míč. Tak proč by nemohl prorazit také kluk z Petřvaldu u Ostravy?
Má výdrž, techniku i odolnost. A hlavně tuhý kořínek. K tomu všemu teď i gól v Lize mistrů. První za Slavii a rovnou takový, který má hodnotu zhruba sedmnácti milionů korun.
„Doufám, že je to teprve začátek, že to není vrchol mé kariéry. Doufám, že takových zápasů jen přibude. O tom jsem snil už jako malý kluk, když jsem koukal na fotbal v televizi. Že se to fakt stalo je neuvěřitelné,“ kroutil hlavou.
Jen pár minut poté, co v Istanbulu umlčel čtyřicet tisíc bouřících fanoušků.