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Zázračně vyléčil vykloubené rameno, pak slávistický snílek Kačor šokoval Turky

Dominik Duffek
  14:01
Slávistický záložník Pavel Kačor slaví gól do sítě Fenerbahce.

Slávistický záložník Pavel Kačor slaví gól do sítě Fenerbahce. | foto: Reuters

Děkovačka fotbalistů Slavie po zápase s Fenerbahce.
Děkovačka fotbalistů Slavie po zápase s Fenerbahce.
Děkovačka fotbalistů Slavie po zápase s Fenerbahce.
Fotbalisté Slavie zápase na Fenerbahce
44 fotografií
Od našeho zpravodaje v Turecku - Ještě v létě hrdě vyprávěl o ambici jednou vyhrát Ligu mistrů. „Teď jsem mohl být vůbec rád, že jsem si jí zahrál,“ líčil slávistický fotbalista Pavel Kačor, hrdina remízového zápasu (2:2) zápasu na Fenerbahce. Skutečně, původně se letní posila z Karviné měla vrátit mnohem později, místo toho si odškrtla debut i premiérový gól v milionářské soutěži.

„Dneska neusnu,“ smál se pak před novináři teprve dvacetiletý záložník.

V úterý večer to byla pořádná rychlovka.

Kačor ještě pět minut před koncem nervózně přešlapoval na půlící čáře a v poslední chvíli nasprintoval do vápna, zavřel oči a vytrčil nohu tak, že přesně zasáhl střílený centr Ayaosiho a zasadil ho přímo do zad jásajícím fanouškům Fenerbahce.

V tu chvíli randál poprvé ztichnul.

„Ani nedokážu popsat, co se mi honilo hlavou. V tu chvíli jsem nevěděl, jestli je míč v bráně, nebo vedle. A najednou neskutečné emoce,“ líčil.

Celý tým se seběhl k levému rohovému praporku a slavil bod poté, co zvrátil výsledek 0:2 z úvodu.

„Ty jo, byl jsem na lavici trochu zaskočený. Hlavně z kvality soupeře a fanoušků, protože kulisa byla neuvěřitelná. Domácí se musí cítit fakt neskutečně, když je tady takhle ženou. Po druhém gólu jsem se otočil na Mikuláše Konečného a jen jsem kroutil hlavou. Znali jsme to jen z televize a pak tohle,“ popisoval Kačor.

Ten se do zápasu ve slávistickém dostal poprvé od 20. září. Z dlouhého reprezentačního srazu jedenadvacítky si totiž přivezl vykloubené rameno.

„Doktoři po rezonanci počítali s tím, že budu mimo měsíc a půl. Pak jsem měl týden ortézu a jakmile se sundala, všichni kolem byli v šoku. Mohl jsem s ramenem hýbat a všechno šlo rychle, z čehož jsme zaskočení. Jasně, není to optimální, trochu mě to bolí, třeba při pádu u toho gólu, ale věřím, že to bude jenom lepší,“ pousmál se.

Trpišovský: Chorý chyběl dvacet minut. A drahá posila? Má brutální potenciál

Jeho rameno se zahojilo tak rychle, že i trenéři o něm vtipkují. „Jsem rád, že i s jedním ramenem dal gól,“ utrousil kouč Jindřich Trpišovský a rozesmál novináře.

„Občas nad tím ještě přemýšlím, že nejsem úplně stoprocentní, ale snažím se to v hlavě nemít,“ přemítal Kačor. „Určitě mám ještě strach ze soubojů, protože žádný jsem zatím nešel rameno na rameno. Tam se to otestuje. Trošku někde vzadu v hlavě to mám,“ přiznal.

Ještě před půl rokem Kačor coby velký talent oslavil zisk domácího poháru s Karvinou. Pár týdnů nato pózoval při titulových oslavách v Edenu jakožto čerstvě představená posila.

Na soustředění vyprávěl o tom, že jeho vzorem je Cristiano Ronaldo, který vzešel z chudých podmínek a nakonec vyhrál Zlatý míč. Tak proč by nemohl prorazit také kluk z Petřvaldu u Ostravy?

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Má výdrž, techniku i odolnost. A hlavně tuhý kořínek. K tomu všemu teď i gól v Lize mistrů. První za Slavii a rovnou takový, který má hodnotu zhruba sedmnácti milionů korun.

„Doufám, že je to teprve začátek, že to není vrchol mé kariéry. Doufám, že takových zápasů jen přibude. O tom jsem snil už jako malý kluk, když jsem koukal na fotbal v televizi. Že se to fakt stalo je neuvěřitelné,“ kroutil hlavou.

Jen pár minut poté, co v Istanbulu umlčel čtyřicet tisíc bouřících fanoušků.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.43
  • 3.91
  • 2.77
Lille vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.23
  • 3.70
  • 3.22
Sporting CP Lisabon vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.27
  • 6.57
  • 10.30
Real Madrid vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.23
  • 7.62
  • 11.10
Inter Milán vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.23
  • 7.13
  • 12.60
Bruggy vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.90
  • 4.36
  • 3.65
Real Betis vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.66
  • 4.70
  • 4.67
Bayern Mnichov vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.25
  • 3.84
  • 3.10
Aston Villa vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.25
  • 6.92
  • 11.10

4. kolo

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2. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
3. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
5. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
6. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
8. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
9. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
10. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
11. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
12. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
13. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
14. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
15. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
17. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
18. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
21. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
24. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
29. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
30. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
31. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
32. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
33. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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