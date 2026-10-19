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Trpišovský s Chorým nepočítá. Za Slavii už nenastoupí, řekl kouč před Fenerbahce

Jan Daněk
Dominik Duffek
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  16:38aktualizováno  16:47

Jindřich Trpišovský hovoří s novináři na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů v Baku. | foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Od našich zpravodajů v Turecku - Dva dny po ligovém vyloučení Tomáše Chorého za ukázání prostředníčku rozhodčímu Všetečkovi oznámil trenér Slavie Jindřich Trpišovský očekávanou zprávu. „Plán je, že si musíme poradit bez něj. Tomáš už za nás nenastoupí,“ oznámil kouč v Istanbulu na tiskové konferenci před úterním zápasem Ligy mistrů proti Fenerbahce.

V Edenu teď očekávají, jaký trest vytáhlý útočník za sobotní úlet proti Hradci Králové (0:0) vyfasuje od ligové disciplinárky. Postih se ovšem nepřenáší do evropských soutěží. Přesto už o víkendu Trpišovský prohlašoval, že Chorého do Turecka na třetí zápas Ligy mistrů nevezme.

„Bylo to moje okamžité rozhodnutí. Budoucnost se řeší, víc se bude řešit po návratu do Prahy,“ přiblížil trenér Slavie.

Chorý v červenobílém dresu dostal za posledních 14 měsíců už čtyři červené karty. Opakované úlety nekontrolovatelného obra už na jaře řešilo vedení klubu, které ho na čas odstavilo. Během nové sezony byl ale zpátky. Nyní se zdá, že nad ním zlomili hůl i ti, kteří se ho dosud zastávali.

Chance Liga 2026/27

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Jedním z nich byl Trpišovský s kolegy z realizačního týmu.

„Ovlivnilo nás to ve směru, že tady si nám není. V předběžných plánech byl, ale nestartoval by v základní sestavě,“ prozradil Trpišovský v Turecku.

„Pro nás bylo velké téma den po zápase s Hradcem. Po odletu to neřešíme. Vyřešilo se to. Soustředíme se na zápas s týmem. Tomáš s námi není, bude to řešit vedení klubu a disciplinárka,“ dodal.

„Nijak zvlášť jsme s ním o tom nemluvili,“ přemítal vedle sedící obránce David Zima. „Po zápase jsme se potkali, ale vše probíhalo jako vždy a nebyl čas tyhle věci řešit. Hned jsme se soustředili na další zápas, šli regenerovat a domů, protože si všichni potřebovali zabalit na odlet.“

Slavia hraje v Istanbulu od úterních 18.45. Po dvou kolech Ligy mistrů zůstává bez bodu. A také bez Chorého, který nejspíš může s agentem hledat nového zaměstnavatele.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

Sabah Baku vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 8.84
  • 6.15
  • 1.30
Fenerbahce Istanbul vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 1.66
  • 4.29
  • 4.82
Stuttgart vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 3.16
  • 3.83
  • 2.14
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.43
  • 4.65
  • 2.39
Neapol vs. Bodö/Glimt //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.62
  • 4.46
  • 4.92
Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.10
  • 11.30
  • 22.70
Liverpool vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.52
  • 4.76
  • 5.71
FC Porto vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.60
  • 4.59
  • 5.01
AS Řím vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.16
  • 8.21
  • 18.00
Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.28
  • 3.76
  • 2.94
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
11. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
12. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
13. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
14. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
15. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
16. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
17. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
18. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 3:3 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
23. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
26. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
27. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 0 1 1 1:7 1
29. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
30. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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