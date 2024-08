Respect, please! Haraslín okřikl tribuny při rozhovoru, domácí byli frustrovaní

Po chvíli to ale nevydržel a hučící lid v pozadí okřikl: „Hey! Respect little bit, yes? I have no respect here!“ Buďte ohleduplní, prosím, žádal, než navázal před kamerou stanice Nova Sport.

Bylo jasné, že jsou domácí frustrovaní. Už o poločase prohrávali 0:3, pak ale dali dva góly a v závěru se ještě sparťané pořádně strachovali. Nakonec to byli oni, kdo mohl slavit před svými příznivci postup do závěrečného play off.

To se logicky domácím nelíbilo, mezi sparťany nalétaly plastové láhve, hráči směrem k fanouškům cosi ukazovali. Frustrace a možná i trochu otrávení z dvojzápasu s rumunským šampionem bylo znát.

Když totiž FCSB před týdnem na Letné bránilo jednogólový náskok, hráči polehávali, stěžovali si a zdržovali. Postupně už si toho přestal všímat i norský rozhodčí Saggi, který to v počátcích ještě toleroval. Pak ale ignoroval i dva naráz ležící hráče a v klidu počkal do prvního přerušení.

Teď se ale role obrátily. A tvořit museli domácí.

„Samozřejmě, že to byly nervy. Trochu jsme polevili v koncentraci, docházely síly ve vedru a na těžkém terénu,“ vydechoval pak Haraslín později v mixzóně.

Právě osmadvacetiletý Slovák nakonec rozhodl. Svou charakteristickou obalovačkou na zadní tyč zvýšil na 3:0 a rumunským fanouškům gesty ukazoval, že je neslyší.

Domácí pískali a bučeli. Po každém rozhodnutí sudího, faulu, brankářově výkopu. Haraslín byl v tu chvíli na výši, ale nakonec byl rád, že ze zápasu nebylo ještě větší drama.

„Jsem moc rád, že jsme to uhráli a těšíme se z postupu. Jsme velmi blízko nejlepší klubové soutěže na světě,“ ulevilo se mu.

Zato rumunský celek se zlobí. Majitel Gigi Becali spílal sudímu a kritizoval hráče. Před utkáním byl plný sebevědomí a hlásil, že Sparta nemá šanci. Rumunská média řešila i sparťanské fanoušky, kteří „cosi směrem k domácím pokřikovali“.

Domácí pak postupující tým vypískali i při závěrečném tradičním kolečku, v němž se radostně skákalo a slavilo.

Sparťané si nejen první půli užívali. „Tady máte!“ jakoby dávali najevo. Když se pak ale nenávist otočila proti nim, líbilo se jim to o poznání méně. Vzájemný respekt byste ale obecně v onom dvojzápase marně hledali. A není se vůbec čemu divit.