Sestavu si budu skládat sám, zuřil šéf Becali po Spartě. Viní sudího a hráče

Dalo se čekat, že se s vyřazením nesmíří snadno. Šéf FCSB Gigi Becali hned po zápase třetího předkola fotbalové Ligy mistrů se Spartou (2:3) do rumunských médií vykládal, jak má ve zvyku, své dojmy....

Birmančevič: Kvůli Lize mistrů jsem zůstal. Zbývá nám udělat poslední krok

Bukurešť (Od našeho zpravodaje) Kdyby po hodině ustál souboj, který posléze rumunského mistra FCSB vrátil do zápasu, mohl by si říct, že předvedl naprosto brilantní výkon. První gól do sítě dotlačil silou, chutí a instinktem. Pak...