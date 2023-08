Slzy štěstí. Drsné ovčí ostrovy prožívají fotbalové dojetí a sní o Lize mistrů

Vítejte v Klaksvíku, pětitisícovém městečku na ovčím ostrově Bordoy, kde se už měsíc vytrvale slaví. Místní fotbalisté totiž přešli už před dva soupeře v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Senzace.

Pohádka.

I samotný klub, který si zkráceně říká KÍ, už dal najevo, že prožívá něco mimořádného. Na sociální sítě vyslal emotivní vzkaz: „Slzy. Slzy štěstí. Skvělý tým. Skvělý klub. Skvělé město. To je příběh. Neskutečné.“ Ligu na Faerských ostrovech sice vyhrál už dvacetkrát, čímž se řadí na druhé místo v tamních dějinách hned za HB Tórshavn, ale že by někdy dosáhl na Evropu?

O tom nebyla řeč.

A ono se to stalo.

Bez ohledu na to, jestli příště vypadne s norským Molde, už má zajištěnou přinejmenším Konferenční ligu.

Ale proč si nevěřit na víc?

Už dvakrát byli neznámí hráči jasným outsiderem. Jenže přijeli do Budapešti, slavný Ferencváros při odvetě vyprášili 3:0 a doma je od fanoušků jako poděkování čekala triumfuální světlicová show, která v drsné přírodě okolo působila až magicky.

A ve středu znovu. Na odvetu za švédským mistrem Häcken se původně vydali pro porážku a výsledek? 3:3 po prodloužení, ve kterém Faeřané museli vyrovnat, aby se šlo na penalty. U nich už jistě tušíte, jak dopadly.

Norský stoper Forren, jeden z nemnoha krajánků, vyslal v páté sérii nechytatelné žihadlo pod břevno a začalo něco, co ještě nikdy. Slavily celé Faerské ostrovy, čili padesát tisíc obyvatel. Snad i těch zhruba osmdesát tisíc ovcí, které se líně pasou všude možně, si spokojeně zabečelo.

Země v severním Atlantském oceánu na jihozápadním okraji Norského moře je do fotbalu zblázněná, ale vzhledem k velmi omezeným lidským zdrojům sbírá úspěchy zřídka.

Vzpomínáte, jak tam v červnu česká reprezentace vyhrála 3:0?

Upřímně, tak pohodlný výsledek se nečekal, protože Faeřané jsou zarputilí, neústupní, důrazní. Velký expert na to místo, tlumočník Jiří Sedlák, to popisuje: „Jednou jsme se synem, pro kterého byl tehdy fotbal středobod světa, zastavili u hřiště KÍ Klaksvík. Zrovna měli trénink dorostenci, tak jsem syna uvedl šílenou faerštinou, že by si rád čutnul. Oni jsou nesmírně otevření, tak okamžitě: Jen pojď! Zatímco můj junior zkoušel svoje finesy, parádičky, přehazovačky, oni to mastili od podlahy. Skluzy, souboje. A jak nemilosrdně hrají holky!“

Český kapitán Tomáš Souček nahání faerského záložníka Olsena.

A teď ten samý Klaksvík, městečko z půvabného údolí mezi dvěma fjordy, kam se z ostatních ostrůvků (za dobrého počasí) nejlépe dostanete vrtulníkem, míří do Evropy. Klub nemá plně profesionální status, což znamená, že několik hráčů před tréninkem pracuje a na zápasy si u zaměstnavatelů berou volno. Na lavičce sedí mladý norský trenér Magne Hoseth, bývalý reprezentant své země, kterého si začínají všímat větší kluby

Asi nejzajímavější příběh přináší brankář Jonathan Johansson, Švéd, jenž s takzvaně velkým fotbalem loni seknul. Rozloučil se v Klaksvíku, šel dělat do Norska elektrikáře a hrál tam pro zábavu nižší soutěž – jako stoper. Ale je zpátky na Faerských ostrovech, zprvu jako pohotovostní brankářská varianta, teď jako hrdina v rukavicích.

Neříkejte, že takhle nějak si nepředstavujete fotbalový zázrak.