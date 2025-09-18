Simeone se pustil do urážejících fanoušků Liverpoolu. Musela ho krotit ochranka

„Urážejí vás celý zápas a nemůžete na to nic říct, protože jste trenér,“ kroutil hlavou Simeone, kterého pak rozhodčí v samotném závěru úvodního kola základní fáze Ligy mistrů vyloučil.
„Moje reakce na urážky není ospravedlnitelná, ale nemáte tušení, jaké to je, když vám 90 minut v kuse nadávají,“ doplnil pro televizi Movistar.
S kamennou tváří pak čelil dotazům na tiskové konferenci. Když měl vysvětlit, co mu sudí po vyloučení říkal, jen zakroutil hlavou, sundal si sluchátka na simultánní překlad, párkrát zamrmlal „Ne, ne,“ a odešel.
„Rozhodčí mi řekl, že mě chápe,“ pravil už smířlivěji pro španělská média. „Doufám, že to Liverpool vyřeší, a pokud přijdou na to, kdo to dělal, vyvodí z toho důsledky.“
Co se ve strhujícím závěru atraktivního utkání stalo?
Nejdřív domácí Liverpool přišel o luxusní dvougólový náskok, který si vypracoval už v úvodních šesti minutách, což je samo o sobě rekordní počin. Simeoneho tým, který je známý zaměřením na precizní defenzivu, nikdy tak rychle o dva góly neprohrával.
Když svým druhým zásahem srovnal Marcos Llorente devět minut před koncem, hosté už počítali s bodem.
Jenže zapomněli, že anglický mistr má v úvodu sezony patent na vítězné góly v nastavení.
Szoboszlaiův roh doplachtil až na penaltu k Virgilu van Dijkovi, který se během přetahování s obránci umně našteloval a hlavou zamířil přesně k tyči.
„V tu chvíli jsem se otočil a pořád mě diváci uráželi. Pak se i kvůli té napjaté situaci stalo to, co se stalo,“ krčil rameny Simeone. Fanoušky měl na Anfieldu za zády skutečně blízko. K trávníku je to z předních řad skoro na dosah ruky.
„Pravda je taková, že to byl krásný zápas na fantastickém stadionu před neuvěřitelným davem proti týmu plnému skvělých hráčů. Hrozili jsme a dali do toho všechno, aby se utkání dostalo tam, kam jsme chtěli. Byli jsme nebezpeční,“ pravil pětapadesátiletý kouč z Argentiny.
V Atlétiku trénuje už od prosince 2011. Stal se symbolem klubu. Osobností, která definuje jeho moderní éru. Získal dva tituly, dvakrát vyhrál Evropskou ligu, jednou domácí pohár. Dvakrát evropský a jednou španělský superpohár. Byl ve finále Ligy mistrů.
„Kdybychom stáli na mostě a on nám řekl, ať z něj skočíme bez padáku dolů, uděláme to,“ řekl o něm například Juanfran, klubová legenda a dlouholetý kapitán v dokumentární sérii pro Amazon.
Pořadatelé na stadionu Liverpoolu se snaží uklidnit konflikt kouče Atlétika Madrid Diega Simeoneho s domácími fanoušky.
Má charisma, kterým dokáže okolí strhnout. Leckdy působí jako smyslů zbavený. Taky se dokáže naštvat, jako ve středu večer.
Spekulovalo se, že Simeone už v této sezoně madridský tým nepovede, že si nerozumí s novým sportovním ředitelem. Nakonec tam sedí stále, pořád svůj a plný emocí.
„Jsem takový, jakého mě vidíte. Oči a výraz mluví za mě. Když něco dělám, tak celým srdcem. Až do konce.“
A pro Atlétiko jen dobře, že ho zápal ani po téměř čtrnácti letech pořád neopustil.