Simeone se pustil do urážejících fanoušků Liverpoolu. Musela ho krotit ochranka

Autor:
  12:39
Viseli na něm jak pořadatelé ve svítivých oranžových vestách, tak kolegové z realizačního týmu v tmavých teplákovkách. A pořádně nasupený Diego Simeone, kouč fotbalistů Atlétika Madrid, se v padnoucím sáčku sápal s vražedným pohledem k tribuně za jedním z fanoušků Liverpoolu. Ten se tetelil, protože domácí akorát v nastavení rozhodli gólem na 3:2.
Diego Simeone pokřikuje na hráče Atlética Madrid.

Diego Simeone pokřikuje na hráče Atlética Madrid. | foto: Reuters

Pořadatelé na stadionu Liverpoolu se snaží uklidnit konflikt kouče Atlétika...
Diego Simeone, kouč Atlétika Madrid (vpravo), v diskuzi s rozhodčím Mauriciem...
Virgil van Dijk, stoper fotbalového Liverpoolu, slaví vítězný gól proti...
Diego Simeone (vpravo) kouč Atlétika Madrid.
13 fotografií

„Urážejí vás celý zápas a nemůžete na to nic říct, protože jste trenér,“ kroutil hlavou Simeone, kterého pak rozhodčí v samotném závěru úvodního kola základní fáze Ligy mistrů vyloučil.

„Moje reakce na urážky není ospravedlnitelná, ale nemáte tušení, jaké to je, když vám 90 minut v kuse nadávají,“ doplnil pro televizi Movistar.

S kamennou tváří pak čelil dotazům na tiskové konferenci. Když měl vysvětlit, co mu sudí po vyloučení říkal, jen zakroutil hlavou, sundal si sluchátka na simultánní překlad, párkrát zamrmlal „Ne, ne,“ a odešel.

„Rozhodčí mi řekl, že mě chápe,“ pravil už smířlivěji pro španělská média. „Doufám, že to Liverpool vyřeší, a pokud přijdou na to, kdo to dělal, vyvodí z toho důsledky.“

Co se ve strhujícím závěru atraktivního utkání stalo?

Nejdřív domácí Liverpool přišel o luxusní dvougólový náskok, který si vypracoval už v úvodních šesti minutách, což je samo o sobě rekordní počin. Simeoneho tým, který je známý zaměřením na precizní defenzivu, nikdy tak rychle o dva góly neprohrával.

Když svým druhým zásahem srovnal Marcos Llorente devět minut před koncem, hosté už počítali s bodem.

Jenže zapomněli, že anglický mistr má v úvodu sezony patent na vítězné góly v nastavení.

Szoboszlaiův roh doplachtil až na penaltu k Virgilu van Dijkovi, který se během přetahování s obránci umně našteloval a hlavou zamířil přesně k tyči.

„V tu chvíli jsem se otočil a pořád mě diváci uráželi. Pak se i kvůli té napjaté situaci stalo to, co se stalo,“ krčil rameny Simeone. Fanoušky měl na Anfieldu za zády skutečně blízko. K trávníku je to z předních řad skoro na dosah ruky.

„Pravda je taková, že to byl krásný zápas na fantastickém stadionu před neuvěřitelným davem proti týmu plnému skvělých hráčů. Hrozili jsme a dali do toho všechno, aby se utkání dostalo tam, kam jsme chtěli. Byli jsme nebezpeční,“ pravil pětapadesátiletý kouč z Argentiny.

Liverpool v závěru zachránil výhru. Bayern ve šlágru zdolal Chelsea, slaví také PSG

V Atlétiku trénuje už od prosince 2011. Stal se symbolem klubu. Osobností, která definuje jeho moderní éru. Získal dva tituly, dvakrát vyhrál Evropskou ligu, jednou domácí pohár. Dvakrát evropský a jednou španělský superpohár. Byl ve finále Ligy mistrů.

„Kdybychom stáli na mostě a on nám řekl, ať z něj skočíme bez padáku dolů, uděláme to,“ řekl o něm například Juanfran, klubová legenda a dlouholetý kapitán v dokumentární sérii pro Amazon.

Pořadatelé na stadionu Liverpoolu se snaží uklidnit konflikt kouče Atlétika Madrid Diega Simeoneho s domácími fanoušky.

Diego Simeone, kouč Atlétika Madrid (vpravo), v diskuzi s rozhodčím Mauriciem Marianim.

Má charisma, kterým dokáže okolí strhnout. Leckdy působí jako smyslů zbavený. Taky se dokáže naštvat, jako ve středu večer.

Spekulovalo se, že Simeone už v této sezoně madridský tým nepovede, že si nerozumí s novým sportovním ředitelem. Nakonec tam sedí stále, pořád svůj a plný emocí.

„Jsem takový, jakého mě vidíte. Oči a výraz mluví za mě. Když něco dělám, tak celým srdcem. Až do konce.“

A pro Atlétiko jen dobře, že ho zápal ani po téměř čtrnácti letech pořád neopustil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

1. kolo

FC Kodaň vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
18.9. 18:45
  • 3.09
  • 3.39
  • 2.45
Bruggy vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
18.9. 18:45
  • 2.60
  • 3.72
  • 2.68
Sporting Lisabon vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 1.09
  • 12.10
  • 27.60
Newcastle United vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 2.57
  • 3.70
  • 2.73
Manchester City FC vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 1.69
  • 4.07
  • 5.15
Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 2.28
  • 3.98
  • 2.96

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 4:0 3
2. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:1 3
3. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 3:1 3
4. ArsenalArsenal 1 1 0 0 2:0 3
4. Inter MilánInter 1 1 0 0 2:0 3
6. FK KarabachKarabach 1 1 0 0 3:2 3
7. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 3:2 3
8. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
9. TottenhamTottenham 1 1 0 0 1:0 3
10. Borussia DortmundDortmund 1 0 1 0 4:4 1
11. Juventus FCJuventus 1 0 1 0 4:4 1
12. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 1 0 2:2 1
13. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 1 0 2:2 1
14. Olympiakos PireusPireus 1 0 1 0 0:0 1
15. Pafos FCPafos 1 0 1 0 0:0 1
16. FC BarcelonaBarcelona 0 0 0 0 0:0 0
16. Newcastle UnitedNewcastle 0 0 0 0 0:0 0
16. NeapolNeapol 0 0 0 0 0:0 0
16. Manchester City FCManchester City 0 0 0 0 0:0 0
16. Galatasaray IstanbulGalatasaray 0 0 0 0 0:0 0
16. Eintracht FrankfurtFrankfurt 0 0 0 0 0:0 0
16. LeverkusenLeverkusen 0 0 0 0 0:0 0
16. AS MonacoMonaco 0 0 0 0 0:0 0
16. BruggyBruggy 0 0 0 0 0:0 0
16. FC KodaňKodaň 0 0 0 0 0:0 0
16. Sporting LisabonSporting 0 0 0 0 0:0 0
16. FC Kajrat AlmatyKajrat 0 0 0 0 0:0 0
28. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 2:3 0
29. Benfica LisabonBenfica 1 0 0 1 2:3 0
30. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:2 0
31. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 0:1 0
32. ChelseaChelsea 1 0 0 1 1:3 0
33. PSV EindhovenEindhoven 1 0 0 1 1:3 0
34. Athletic BilbaoBilbao 1 0 0 1 0:2 0
34. Ajax AmsterdamAjax 1 0 0 1 0:2 0
36. Atalanta BergamoBergamo 1 0 0 1 0:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Jásir patří Olomouci, Bilbao má posilu z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Simeone se pustil do urážejících fanoušků Liverpoolu. Musela ho krotit ochranka

Viseli na něm jak pořadatelé ve svítivých oranžových vestách, tak kolegové z realizačního týmu v tmavých teplákovkách. A pořádně nasupený Diego Simeone, kouč fotbalistů Atlétika Madrid, se v...

18. září 2025  12:39

Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek

Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do...

18. září 2025  11:54

Češi se v žebříčku FIFA posunuli do nejlepší čtyřicítky, do čela jdou španělští fotbalisté

Čeští fotbalisté se v novém vydání žebříčku reprezentací FIFA posunuli o dvě příčky na 39. místo. Do čela pořadí národních týmů poskočilo Španělsko, první místo po více než dvou letech opustila...

18. září 2025  11:07

Bod pro Bodö je historický. I v Norsku si všímají Douděrova „cynického chování“

Bod fotbalového Bodö/Glimt za remízu 2:2 na Slavii ve středečním úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů označila norská média za historický. Severský tým totiž uspěl hned při premiérové účasti v...

18. září 2025  10:30

Obrovská škoda! Pokazili jsme to, štvalo Staňka. U penalty stačilo střelce rozhodit

Koho měl kolem sebe, toho zpucoval. Měl na to plné právo. Celý zápas chytal precizně, bezchybně. Dokonce i na penaltu si počíhal. Premiéru v nablýskané Lize mistrů stačilo dohrát chytře daleko od...

18. září 2025  9:10

Je těžké vzít bod, po remíze je dojem pak jiný, litoval Trpišovský. Mrzí ho první gól

Bylo na něm vidět, jak je zklamaný. „Pro nás je složité vzít bod. Vedli jsme o dva góly, byli jsme chvíli od vítězství a ještě v poslední vteřině jsme mohli rozhodnout,“ litoval trenér slávistických...

18. září 2025  6:56

Provod jako muž zápasu? Zahřeje to možná v prosinci. Byli jsme moc hrr, litoval

Mezi novináře si odskočil z dopingové kontroly. „Proto nevím, jaká je nálada v kabině,“ krčil rameny fotbalista Lukáš Provod. Dobrá však po promrhaném vedení s norským Bodö/Glimt být nemůže. Ještě...

17. září 2025  23:27

Liverpool v závěru zachránil výhru. Bayern ve šlágru zdolal Chelsea, slaví také PSG

Kromě střetnutí Slavie s norským celkem Bödo/Glimt se ve středu odehrálo dalších pět zápasů úvodního kola Ligy mistrů. Ve šlágru večera zvítězil Bayern nad Chelsea 3:1, obhájce trofeje PSG přejel...

17. září 2025  20:47,  aktualizováno  23:20

Kdo je Mbodji, dvougólová senzace Slavie? Šest zápasů za Jihlavu a teď premiéra snů

Levý kraj obrany, vysportovaná postava, zatejpované zápěstí, dvanáctka na dresu i senegalský pas. Ale Malick Diouf to není, jasný pane! Taky jste žasli nad tím, koho to fotbalová Slavia vytáhla do...

17. září 2025  21:10,  aktualizováno  22:31

Chování Douděry před penaltou? Trochu zvláštní, řekl kouč Bodö. Na hráče byl hrdý

Od norských novinářů přijímal gratulace k remíze. On zase pochválil Slavii i svůj tým. „Jsem na hráče hrdý,“ prohlásil Kjetil Knutsen, trenér fotbalistů Bodö/Glimt po utkání Ligy mistrů v Praze....

17. září 2025  21:51

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Absolutní paráda, trefa do černého. Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr se představí na hřišti Interu Milán, v Bergamu, na Tottenhamu a na...

27. srpna 2025  9:10,  aktualizováno  17.9 21:33

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

17. září 2025  17:39,  aktualizováno  21:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.