Bolí nás to, ale nepanikaříme. Arsenal je v závěru sezony v krizi, dočká se trofeje?

Na Arsenal v závěru sezony dolehla krize, která má takřka s jistotou přímou souvislost s tíhou okamžiku.
Vidina ukončení dlouholetého čekání na trofej je blízko, ale o to víc jako by hráči londýnského celku byli nervózní.
Na konci března je ve finále Ligového poháru porazil Manchester City (0:2) a o víkendu následovalo překvapivé selhání ve čtvrtfinále FA Cupu s druholigovým Southamptonem. To vám taky na sebevědomí úplně nepřidá.
„Musíme tu bolest využít jako motor ve zbytku sezony,“ navázal na Artetu španělský gólman Raya.
„Je jasné, že teď nesmíme panikařit, ale pochopit, proč se to stalo. Když si to zanalyzujete a přijmete, bude to lepší. A přesně to uděláme,“ pokračoval Arteta v pondělí na tiskové konferenci před čtvrtfinálovým duelem.
V Premier League má Arsenal i díky ztrátám konkurentů sedm kol před koncem devítibodový náskok, což se jeví jako pohodlný polštář. Jenže: druhý Manchester City má odehráno o zápase méně a oba týmy se ještě utkají ve vzájemném utkání, které bude klíčové.
A ani v Lize mistrů Artetovy svěřence nečeká nic jednoduchého.
Sporting, který se v základní části v posledním utkání na úkor PSG vměstnal do nejlepší osmičky, v osmifinále po velkolepém obratu vyřadil norskou senzaci Bodö/Glimt. Zejména v domácím prostředí tak může být pořádně nepříjemným soupeřem. Usiluje navíc o svou vůbec první účast v semifinále.
„Nevěřím, že jsme na Arsenal narazili v ten správný čas,“ kontroval ovšem trenér portugalského týmu Rui Borges. „Budou jako zraněné zvíře, hodně nebezpeční. Budou maximálně soustředění a ochotní ukázat, co umí.“
Oproti víkendovému duelu se Southamptonem se Arsenalu vrací zranění Trossard s Ricem a k dispozici bude také stoper Gabriel, jenž kvůli zranění nuceně střídal.
„Vím, jak moc to pro hráče znamená a jak moc to chtějí. Teď to musí ukázat,“ zdůraznil Arteta.
City zničilo Liverpool čtyřmi góly, Arsenal ve čtvrtfinále FA Cupu překvapivě končí
Moc dobře si uvědomuje, že pokud Arsenal i tentokrát v závěru sezony selže, jeho pozice může být v ohrožení. Doteď měl od vedení neochvějnou podporu. Navzdory neúspěchům dostal čas i finanční prostředky, aby svůj projekt nadále piloval.
V letošní sezoně je zatím nejblíž, ale vyhráno ani zdaleka nemá. Postupující z tohoto duelu mimochodem narazí v semifinále na lepšího z dvojice Atlético-Barcelona.
„Mějte na paměti, jak složitá tahle sezona byla a co už jsme v ní dokázali. Tvrdě jsme dřeli, abychom se dostali až sem a moc dobře víme, co nás teď čeká,“ pronesl Arteta.
Vykročí jeho svěřenci v úterý večer za postupem? A oslaví na konci sezony alespoň jednu trofej?