Bolí nás to, ale nepanikaříme. Arsenal je v závěru sezony v krizi, dočká se trofeje?

Autor:
  11:05
Stačily dva zápasy, jeden před reprezentační přestávkou a druhý po ní, a přišli o šanci na dvě trofeje. Pořád jsou ale ve hře o ty nejcennější - ligový titul a ušatý pohár Ligy mistrů. Tam v úterý večer vstoupí fotbalisté Arsenalu do čtvrtfinále na půdě Sportingu. „Cítíme bolest, ale to je správně. Musíme ji využít, abychom byli lepší,“ burcoval trenér Mikel Arteta.
Kouč Arsenalu Mikel Arteta po porážce ve čtvrtfinále FA Cupu proti Southamptonu. | foto: Reuters

Na Arsenal v závěru sezony dolehla krize, která má takřka s jistotou přímou souvislost s tíhou okamžiku.

Vidina ukončení dlouholetého čekání na trofej je blízko, ale o to víc jako by hráči londýnského celku byli nervózní.

Na konci března je ve finále Ligového poháru porazil Manchester City (0:2) a o víkendu následovalo překvapivé selhání ve čtvrtfinále FA Cupu s druholigovým Southamptonem. To vám taky na sebevědomí úplně nepřidá.

„Musíme tu bolest využít jako motor ve zbytku sezony,“ navázal na Artetu španělský gólman Raya.

„Je jasné, že teď nesmíme panikařit, ale pochopit, proč se to stalo. Když si to zanalyzujete a přijmete, bude to lepší. A přesně to uděláme,“ pokračoval Arteta v pondělí na tiskové konferenci před čtvrtfinálovým duelem.

V Premier League má Arsenal i díky ztrátám konkurentů sedm kol před koncem devítibodový náskok, což se jeví jako pohodlný polštář. Jenže: druhý Manchester City má odehráno o zápase méně a oba týmy se ještě utkají ve vzájemném utkání, které bude klíčové.

Čtvrtfinále Ligy mistrů

Úterý:
Real Madrid – Bayern Mnichov
Sporting – Arsenal

Středa:
Barcelona – Atlético Madrid
PSG – Liverpool

Odvety jsou na programu za týden.

A ani v Lize mistrů Artetovy svěřence nečeká nic jednoduchého.

Sporting, který se v základní části v posledním utkání na úkor PSG vměstnal do nejlepší osmičky, v osmifinále po velkolepém obratu vyřadil norskou senzaci Bodö/Glimt. Zejména v domácím prostředí tak může být pořádně nepříjemným soupeřem. Usiluje navíc o svou vůbec první účast v semifinále.

„Nevěřím, že jsme na Arsenal narazili v ten správný čas,“ kontroval ovšem trenér portugalského týmu Rui Borges. „Budou jako zraněné zvíře, hodně nebezpeční. Budou maximálně soustředění a ochotní ukázat, co umí.“

Oproti víkendovému duelu se Southamptonem se Arsenalu vrací zranění Trossard s Ricem a k dispozici bude také stoper Gabriel, jenž kvůli zranění nuceně střídal.

„Vím, jak moc to pro hráče znamená a jak moc to chtějí. Teď to musí ukázat,“ zdůraznil Arteta.

City zničilo Liverpool čtyřmi góly, Arsenal ve čtvrtfinále FA Cupu překvapivě končí

Moc dobře si uvědomuje, že pokud Arsenal i tentokrát v závěru sezony selže, jeho pozice může být v ohrožení. Doteď měl od vedení neochvějnou podporu. Navzdory neúspěchům dostal čas i finanční prostředky, aby svůj projekt nadále piloval.

V letošní sezoně je zatím nejblíž, ale vyhráno ani zdaleka nemá. Postupující z tohoto duelu mimochodem narazí v semifinále na lepšího z dvojice Atlético-Barcelona.

„Mějte na paměti, jak složitá tahle sezona byla a co už jsme v ní dokázali. Tvrdě jsme dřeli, abychom se dostali až sem a moc dobře víme, co nás teď čeká,“ pronesl Arteta.

Vykročí jeho svěřenci v úterý večer za postupem? A oslaví na konci sezony alespoň jednu trofej?

Vstoupit do diskuse
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen

Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Fotbalové přestupy ONLINE: Maquire prodloužil v United, Kinského v Tottenhamu povede De Zerbi

Sledujeme online
HRDINA HARRY. Fotbalisté Manchesteru United po bláznivé odvetě čtvrtfinále...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

31. března 2026  17:58,  aktualizováno  7. 4. 11:27

Bolí nás to, ale nepanikaříme. Arsenal je v závěru sezony v krizi, dočká se trofeje?

Kouč Arsenalu Mikel Arteta po porážce ve čtvrtfinále FA Cupu proti Southamptonu.

Stačily dva zápasy, jeden před reprezentační přestávkou a druhý po ní, a přišli o šanci na dvě trofeje. Pořád jsou ale ve hře o ty nejcennější - ligový titul a ušatý pohár Ligy mistrů. Tam v úterý...

7. dubna 2026  11:05

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Fotbalisté Českých Budějovic během přípravy.

Bouřlivý týden má za sebou českobudějovický fotbalový klub a ani v dalších dnech tomu nebude jinak. Ve středu se zástupci města a kraje chystají řešit, co s Dynamem bude dál. Před tím se na klubovém...

7. dubna 2026  10:34

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

7. dubna 2026  8:50

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

6. dubna 2026  22:57

Neporažená. Až do konce sezony? Slavia v lize útočí na zápis s magickým nádechem

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Dokonce i suverénní Bayern, který v osmadvaceti zápasech nastřílel soupeřům v Německu už rovných sto gólů, v domácí soutěži jednu porážku má. Třikrát v aktuálním ročníku padl také Arsenal, čtyřikrát...

6. dubna 2026  18:13

Emoce i vyloučení. Slávistky porazily v derby Spartu a přiblížily se na 5 bodů

Slávistka Klára Cvrčková vstřelila svůj 10. gól sezony.

O titulu ještě není rozhodnuto. Fotbalistky Slavie třetí derby v sezoně zvládly. I přesto, že dohrávaly zápas v oslabení. V ligové nadstavbě porazily Spartu 2:0 po gólech Kláry Cvrčkové a Kamily...

6. dubna 2026  16:31

Češi mají velkou šanci na postup, tvrdí predikce MS. Rozhodovat bude každý gól

Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Tomáš Chorý a...

Podle účtu Football Rankings, který se na sociální síti X zabývá simulacemi fotbalových výsledků, se Češi dostali do druhé nejslabší skupiny na nadcházejícím mistrovství světa. Můžou si zajistit...

6. dubna 2026  15:02

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

6. dubna 2026  13:45

Zatím ještě nevíme. V Lyonu zkoumají vážnost Šulcova zranění

Pavel Šulc z Lyonu testuje své zranění.

Trenér lyonských fotbalistů Paulo Fonseca zatím nedokázal odhadnout, jak vážné je zranění českého reprezentanta Pavla Šulce, které si přivodil v nedělním ligovém duelu v Angers. Pětadvacetiletý...

6. dubna 2026  12:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře...

6. dubna 2026  10:38

NEJ Z LIGY: Trpišovský má strach z MS, křehká Sparta i plzeňské déjà vu

Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Už je jasné, že vítězem základní části fotbalové Chance Ligy bude Slavia. Tři kola před koncem ji druhá Sparta s desetibodovou ztrátou už nedožene. Pak následuje pět kol nadstavby. A záhy mistrovství...

6. dubna 2026  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.