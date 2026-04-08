Nestárnoucí Neuer. Na Realu byl hráčem zápasu, vrátí se k národnímu týmu?

  13:01
Když vytáhl další střelu, která mířila k zadní tyči, Kylian Mbappé se jen nevěřícně chytil za hlavu. Čerstvě čtyřicetiletý brankář Manuel Neuer předvedl další ze svých životních výkonů. I díky němu nakonec fotbalisté Bayernu v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů zvítězili na půdě Realu Madrid 2:1. „Byl to jejich nejlepší hráč,“ smekl domácí stoper Antonio Rüdiger.
Brankář Bayernu Manuel Neuer likviduje Mbappého šanci v utkání s Realem Madrid. | foto: AP

Moc dobře ho zná z německé reprezentace, kde Neuer po Euru 2024 skončil. Ze sestavy Bayernu však nevypadl a pokud není zraněný, chytá pravidelně a pořád je oporou. V úterý si nakonec odnesl i cenu pro hráče utkání.

Už v prvním poločase vychytal nepříjemnou střelu Viníciuse a poradil si i s obdobným pokusem, který k jeho zadní tyči vyslal Mbappé po změně stran. Francouzský útočník ho nedokázal překonat ani když mu mířil mezi nohy, jelikož je Neuer bleskově secvakl.

„Jsou to jedni z nejlepších hráčů světa. Rychlí, umí střílet oběma nohama a jsou silní na balonu, takže se opravdu těžko brání. A když jdou jeden na jednoho a mají hodně prostoru, je to opravdu těžké,“ popisoval po utkání.

Přesto si skoro s každým jejich pokusem poradil.

Málem zabránil i jedinému inkasovanému gólu. Mbappého zakončení z bezprostřední blízkosti zvládl vyrazit do břevna, od něj se ale míč odrazil těsně za čáru, což sudímu potvrdila technologie tzv. jestřábího oka.

„Byl skvělý. V podobných zápasech potřebujete výjimečné výkony,“ chválil ho trenér Vincent Kompany, který je mimochodem o několik dnů mladší než Neuer – 40 mu bude až v pátek.

„Vás jeho výkon překvapuje?“ smál se stoper Jonathan Tah. „Jeho zákroky byly fantastické,“ přidal útočník Harry Kane, autor druhé a nakonec vítězné branky.

Úspěšných zákroků si Neuer připsal celkem devět, nejvíc v rámci Ligy mistrů od dubna 2017, kdy shodou okolností také na Realu (2:4) v divokém čtvrtfinále vychytal rovných 10 střel.

Vítězství nad madridským celkem si pak vychutnal po dlouhých 14 letech. „Hlavně si užívám, že tady v klubu pořád můžu být. Všechno je možné, proto stále nastupuju, i když je mi už 40,“ usmíval se.

Z jeho hry navíc nevymizely ani pro něj tolik typické herní prvky – pořád se nebojí hrát nohama, přesnými výhozy rychle zakládá akce a několikrát včasným výběhem zastavil jeden z mnoha nebezpečných protiútoků Realu.

„Je nejlepším gólmanem historie?“ debatují vášnivě fanoušci.

„Každý může mít svého favorita, ale Manu je jedním z mála, kteří se na vrcholu drží dlouhodobě. Předvést takový výkon v jeho věku je opravdu náročné,“ pronesl Kompany.

Bayern vyhrál na hřišti Realu, v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů uspěl i Arsenal

Smlouvu v Bayernu má ale Neuer jen do konce června, o případném prodloužení se stále jedná a nic zatím není oficiálního.

„Je to otázka na klub a hlavně na něj, jestli bude chtít pokračovat. Víc vám k tomu neřeknu, pro mě je nejdůležitější výkon, který předvedl v úterý večer. Potřebujeme ho nejen pro jeho zkušenosti,“ doplnil Kompany.

A případ Neuer možná bude řešit také německá reprezentace. Jistě, v národním týmu skončil, ale kdo ví, zda by před mistrovstvím světa odolal pozvánce, která vzhledem k jeho výkonům klidně může přijít. Podobně se vrátil i před dvěma lety třeba Toni Kroos.

„Teď o tom mluvit nechci. Hráli jsme na Realu a vyhráli, teď se soustředím jenom na Bayern. Máme radost z vítězství, ale odveta bude ještě náročná,“ uzavřel stroze.

Kam to s německým týmem v Lize mistrů dotáhne? A uvidí ho fanoušci i na letním světovém šampionátu?

Tipsport - partner programu
FC Barcelona vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
8.4. 21:00
  • 1.53
  • 5.08
  • 5.49
Paris Saint-Germain vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.4. 21:00
  • 1.84
  • 4.26
  • 3.98
Bayern Mnichov vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
15.4. 21:00
  • 1.61
  • 4.85
  • 4.29
Arsenal vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
15.4. 21:00
  • 1.38
  • 4.87
  • 7.37
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
8. 4. 21:00
Liverpool
Liverpool
14. 4. 21:00
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
8. 4. 21:00
Atlético Madrid
Atlético Madrid
14. 4. 21:00
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

