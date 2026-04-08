Moc dobře ho zná z německé reprezentace, kde Neuer po Euru 2024 skončil. Ze sestavy Bayernu však nevypadl a pokud není zraněný, chytá pravidelně a pořád je oporou. V úterý si nakonec odnesl i cenu pro hráče utkání.
Už v prvním poločase vychytal nepříjemnou střelu Viníciuse a poradil si i s obdobným pokusem, který k jeho zadní tyči vyslal Mbappé po změně stran. Francouzský útočník ho nedokázal překonat ani když mu mířil mezi nohy, jelikož je Neuer bleskově secvakl.
„Jsou to jedni z nejlepších hráčů světa. Rychlí, umí střílet oběma nohama a jsou silní na balonu, takže se opravdu těžko brání. A když jdou jeden na jednoho a mají hodně prostoru, je to opravdu těžké,“ popisoval po utkání.
Přesto si skoro s každým jejich pokusem poradil.
Málem zabránil i jedinému inkasovanému gólu. Mbappého zakončení z bezprostřední blízkosti zvládl vyrazit do břevna, od něj se ale míč odrazil těsně za čáru, což sudímu potvrdila technologie tzv. jestřábího oka.
„Byl skvělý. V podobných zápasech potřebujete výjimečné výkony,“ chválil ho trenér Vincent Kompany, který je mimochodem o několik dnů mladší než Neuer – 40 mu bude až v pátek.
„Vás jeho výkon překvapuje?“ smál se stoper Jonathan Tah. „Jeho zákroky byly fantastické,“ přidal útočník Harry Kane, autor druhé a nakonec vítězné branky.
Úspěšných zákroků si Neuer připsal celkem devět, nejvíc v rámci Ligy mistrů od dubna 2017, kdy shodou okolností také na Realu (2:4) v divokém čtvrtfinále vychytal rovných 10 střel.
Vítězství nad madridským celkem si pak vychutnal po dlouhých 14 letech. „Hlavně si užívám, že tady v klubu pořád můžu být. Všechno je možné, proto stále nastupuju, i když je mi už 40,“ usmíval se.
Z jeho hry navíc nevymizely ani pro něj tolik typické herní prvky – pořád se nebojí hrát nohama, přesnými výhozy rychle zakládá akce a několikrát včasným výběhem zastavil jeden z mnoha nebezpečných protiútoků Realu.
„Je nejlepším gólmanem historie?“ debatují vášnivě fanoušci.
„Každý může mít svého favorita, ale Manu je jedním z mála, kteří se na vrcholu drží dlouhodobě. Předvést takový výkon v jeho věku je opravdu náročné,“ pronesl Kompany.
|
Smlouvu v Bayernu má ale Neuer jen do konce června, o případném prodloužení se stále jedná a nic zatím není oficiálního.
„Je to otázka na klub a hlavně na něj, jestli bude chtít pokračovat. Víc vám k tomu neřeknu, pro mě je nejdůležitější výkon, který předvedl v úterý večer. Potřebujeme ho nejen pro jeho zkušenosti,“ doplnil Kompany.
A případ Neuer možná bude řešit také německá reprezentace. Jistě, v národním týmu skončil, ale kdo ví, zda by před mistrovstvím světa odolal pozvánce, která vzhledem k jeho výkonům klidně může přijít. Podobně se vrátil i před dvěma lety třeba Toni Kroos.
„Teď o tom mluvit nechci. Hráli jsme na Realu a vyhráli, teď se soustředím jenom na Bayern. Máme radost z vítězství, ale odveta bude ještě náročná,“ uzavřel stroze.
Kam to s německým týmem v Lize mistrů dotáhne? A uvidí ho fanoušci i na letním světovém šampionátu?