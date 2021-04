Začíná čtvrtfinále Ligy mistrů. Real vyzve Liverpool, City hostí Dortmund

Real Madrid porazil Liverpool v Lize mistrů třikrát po sobě včetně vítězství 3:1 v kyjevském finále 2018, kdy soutěž ovládl potřetí za sebou.

Real je mezi nejlepšími osmi poprvé právě od jara 2018, do té doby ze čtvrtfinále postoupil osmkrát za sebou.

A současná forma? V posledních jedenácti soutěžních duelech neprohrál a ve španělské lize ztrácí tři body na vedoucí Atlético.

Útočník Karim Benzema skóroval v každém z uplynulých sedmi soutěžních utkání, do nichž nastoupil. Mužstvo však kvůli zranění bude postrádat kapitána Sergia Ramose nebo záložníka Edena Hazarda.

Liga mistrů na O2 TV Úterý, začátky 21.00

Real Madrid - Liverpool

Manchester City - Dortmund Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou oba duely v přímých přenosech. Ve studiu od 20.20 s moderátorem Liborem Boučkem budou bývalí reprezentanti Jan Koller a Vladimír Šmicer. Po skončení zápasů následují rozbory a ohlasy.



Středa, začátky 21.00

Bayern - Paris St. Germain

Porto - Chelsea Oba duely v přímých přenosech na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Moderátor Petr Svěcený přivítá ve studiu od 20.20 hodin trenéra Ivana Haška a bývalého reprezentanta Daniela Pudila. Po skončení zápasů následují rozbory a ohlasy.

„Čím dále se v soutěži dostanete, tím těžší to je. Liverpool patří k nejsilnějším týmům vůbec. Budou to dva skvělé zápasy,“ uvedl pro web uefa.com útočník Rodrygo.

Liverpool po vleklé krizi v Premier League vyhrál poslední tři soutěžní zápasy a neinkasoval v nich.

S Realem se ve vyřazovací fázi Ligy mistrů utkal pouze v osmifinále v roce 2009, kdy po dvou vítězstvích postoupil. Od té doby však v evropských pohárech nevyhrál na hřištích španělských soupeřů šestkrát po sobě.

„Je to těžký los, ale jsem s ním v pohodě, protože při pohledu na všechny týmy si řeknete: To je síla. Moc se na zápasy s Realem těším. Hráli jsme s ním před třemi lety a byl to pro nás těžký večer, takže je skvělé se s ním znovu utkat,“ prohlásil trenér Jürgen Klopp.

Real v osmifinále vyřadil Bergamo, Liverpool si poradil s Lipskem. Vítěz narazí v semifinále na lepšího z dvojice Chelsea - Porto.

Manchester City se pyšní báječnou formou. V uplynulých 34 soutěžních utkáních prohrál jediné a v Premier League míří za třetím titulem za poslední čtyři sezony. V Lize mistrů se mu však nedaří, třikrát po sobě v ní vypadl právě ve čtvrtfinále a mezi nejlepší čtyřku se dostal pouze v roce 2016.

„Dortmund má velkou kvalitu. Možná, že v německé lize nehraje vyrovnaně, ale v jednom nebo ve dvou zápasech může dokázat cokoli. V osmifinále to poznala Sevilla. Pro Dortmund mám ohromný respekt,“ řekl pro klubový web trenér Pep Guardiola.

Borussia je ve čtvrtfinále poprvé od roku 2017. Spoléhat bude na útočníka Erlinga Haalanda, s 10 trefami nejlepšího kanonýra tohoto ročníku soutěže.

„V obou zápasech musíme hrát na špičkové úrovni. Vyřadit Manchester by bylo něco výjimečného. Guardiola je bezpochyby jedním z nejlepších trenérů na světě. Jeho mužstva už skoro patnáct let dominují fotbalu,“ uvedl dočasný dortmundský kouč Edin Terzic.

City v osmifinále vyřadilo jiný německý celek Mönchengladbach, Dortmund přešel přes Sevillu. Vítěz se v semifinále střetne buď s Bayernem, anebo s Paris St. Germain.