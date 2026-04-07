ONLINE: Real hostí v semifinále Ligy mistrů Bayern, Arsenal hraje na Sportingu

Real je s 15 trofejemi nejúspěšnějším týmem historie Ligy mistrů, Bayern triumfoval šestkrát. Oba čeká už 29. vzájemné utkání v soutěžích UEFA, žádné týmy se neutkaly vícekrát.
Naposledy na sebe narazily před dvěma lety v semifinále, kdy uspěl Real a pak zvítězil i ve finále s Dortmundem.
Úterní čtvrtfinálové zápasy Ligy mistrů ONLINE
Tentokrát na cestě do čtvrtfinále vyřadil nejprve Benfiku a poté Manchester City. To Bayern má za sebou pouze jeden dvojzápas, jelikož na podzim skončil druhý a postoupil přímo do osmifinále. Tam pak rozstřílel Atalantu 6:1 a 4:1.
Lepší než Bayern byl v základní části pouze Arsenal, který neztratil ani bod a právě německému týmu uštědřil jedinou porážku. V osmifinále pak vyřadil Leverkusen a teď ho čeká Sporting, proti kterému chce napravit nezdary v domácích pohárech – prohrál finále Ligového poháru a vypadl z FA Cupu.
Sporting, sedmý tým základní části, se v osmifinále nadřel. Na půdě Bodö/Glimt prohrál první zápas 0:3, ale v odvetě vybojoval velké vítězství 5:0.
Zbylé dvě čtvrtfinálové dvojice tvoří Atlético Madrid s Barcelonou a Liverpool s Paris St. Germain – jejich zápasy jsou na programu ve středu.
Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde (C), Tchouaméni, Pitarch – Güler, Mbappé, Vinícius Júnior.
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane.
F. González – Carvajal, Militão, Alaba, Jude Bellingham, Camavinga, G. García, Asencio, Ceballos, F. García, B. Díaz, Mastantuono.
Prescott, Urbig – Kim Min-čä, Goretzka, Musiala, Jackson, A. Davies, Bischof, Itó, Guerreiro, Karl.
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring
Rui Silva – Fresneda, Diomande, G. Inácio (C), M. Araújo – Simões, Morita – Catamo, Trincão, P. Gonçalves – Suárez.
Raya – White, Saliba, Magalhães, Calafiori – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Trossard.
Virginia, Callai – Debast, Vagiannidis, Kočorašvili, Faye, Braganca, F. Gonçalves, Quaresma, Nel, Mangas.
Arrizabalaga, Ranson – Mosquera, G. Jesus, Martinelli, Nørgaard, Havertz, Lewis-Skelly, Dowman, Harriman-Annous, Salmon.
Rozhodčí: D. Siebert – J. Seidel, R. Foltyn (všichni GER)