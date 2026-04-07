ONLINE: Real hostí v semifinále Ligy mistrů Bayern, Arsenal hraje na Sportingu

První dva čtvrtfinálové zápasy nabízí úterní program fotbalové Ligy mistrů. Real Madrid hraje doma s Bayernem Mnichov a Sporting hostí Arsenal, nejlepší tým základní části. Obě utkání mají výkop ve 21 hodin a sledovat je můžete v podrobné online reportáži.

Brazilský útočník Vinicius (vlevo) slaví gól proti Benfice v Lize mistrů tancem u rohového praporku. | foto: AP

Real je s 15 trofejemi nejúspěšnějším týmem historie Ligy mistrů, Bayern triumfoval šestkrát. Oba čeká už 29. vzájemné utkání v soutěžích UEFA, žádné týmy se neutkaly vícekrát.

Naposledy na sebe narazily před dvěma lety v semifinále, kdy uspěl Real a pak zvítězil i ve finále s Dortmundem.

Úterní čtvrtfinálové zápasy Ligy mistrů ONLINE

Tentokrát na cestě do čtvrtfinále vyřadil nejprve Benfiku a poté Manchester City. To Bayern má za sebou pouze jeden dvojzápas, jelikož na podzim skončil druhý a postoupil přímo do osmifinále. Tam pak rozstřílel Atalantu 6:1 a 4:1.

Lepší než Bayern byl v základní části pouze Arsenal, který neztratil ani bod a právě německému týmu uštědřil jedinou porážku. V osmifinále pak vyřadil Leverkusen a teď ho čeká Sporting, proti kterému chce napravit nezdary v domácích pohárech – prohrál finále Ligového poháru a vypadl z FA Cupu.

Bolí nás to, ale nepanikaříme. Arsenal je v závěru sezony v krizi, dočká se trofeje?

Sporting, sedmý tým základní části, se v osmifinále nadřel. Na půdě Bodö/Glimt prohrál první zápas 0:3, ale v odvetě vybojoval velké vítězství 5:0.

Zbylé dvě čtvrtfinálové dvojice tvoří Atlético Madrid s Barcelonou a Liverpool s Paris St. Germain – jejich zápasy jsou na programu ve středu.

Liga mistrů
7. 4. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde (C), Tchouaméni, Pitarch – Güler, Mbappé, Vinícius Júnior.
Sestavy:
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane.
Náhradníci:
F. González – Carvajal, Militão, Alaba, Jude Bellingham, Camavinga, G. García, Asencio, Ceballos, F. García, B. Díaz, Mastantuono.
Náhradníci:
Prescott, Urbig – Kim Min-čä, Goretzka, Musiala, Jackson, A. Davies, Bischof, Itó, Guerreiro, Karl.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Liga mistrů
7. 4. 2026 21:00
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Rui Silva – Fresneda, Diomande, G. Inácio (C), M. Araújo – Simões, Morita – Catamo, Trincão, P. Gonçalves – Suárez.
Sestavy:
Raya – White, Saliba, Magalhães, Calafiori – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Trossard.
Náhradníci:
Virginia, Callai – Debast, Vagiannidis, Kočorašvili, Faye, Braganca, F. Gonçalves, Quaresma, Nel, Mangas.
Náhradníci:
Arrizabalaga, Ranson – Mosquera, G. Jesus, Martinelli, Nørgaard, Havertz, Lewis-Skelly, Dowman, Harriman-Annous, Salmon.

Rozhodčí: D. Siebert – J. Seidel, R. Foltyn (všichni GER)

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
8. 4. 21:00
Liverpool
Liverpool
14. 4. 21:00
Paris Saint-Germain
Real Madrid
7. 4. 21:00
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
8. 4. 21:00
Atlético Madrid
Atlético Madrid
14. 4. 21:00
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
7. 4. 21:00
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

ONLINE: Real hostí v semifinále Ligy mistrů Bayern, Arsenal hraje na Sportingu

Sledujeme online
Brazilský útočník Vinicius (vlevo) slaví gól proti Benfice v Lize mistrů tancem...

První dva čtvrtfinálové zápasy nabízí úterní program fotbalové Ligy mistrů. Real Madrid hraje doma s Bayernem Mnichov a Sporting hostí Arsenal, nejlepší tým základní části. Obě utkání mají výkop ve...

Etická komise s ním zahájila řízení, útočník Rataj však v Lotyšsku může fotbal hrát

Adam Ščudla (vlevo) nahrával a Tomáš Rataj dával vítězný gól. Oba se z něj...

V sobotním utkání lotyšské ligy si jako útočník dal v úvodu vlastní gól, který proti FC Riga přispěl k potupné porážce Jelgavy 0:8. Český fotbalista Tomáš Rataj právě i díky působení v zahraničí může...

7. dubna 2026  18:30

Fotbalisté řeší aklimatizaci na Mexiko, u Dallasu by měli trénovat už před turnajem

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Vedení fotbalové reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech mistrovství světa v Mexiku. Národní mužstvo zřejmě nakonec bude na základně...

7. dubna 2026  17:38

49 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila 49 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či...

7. dubna 2026  15:34

Chyboval sudí i VAR, Vecheta měl jít ven. Penalta proti Slavii nařízena správně

Sudí Pavel Orel napomíná pardubického útočníka Filipa Vechetu v zápase na...

V předchozích zápasech sudí nesprávně vyloučili dvakrát Emmanuela Godwina, naposled však pardubického fotbalistu červené karty ušetřili. V sobotním zápase první ligy na Dukle neměl dohrát Filip...

7. dubna 2026  15:30

Deset měsíců od posledního gólu. Hložek se zotavuje, zabojuje o nominaci na MS?

Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu.

Z levé strany si navedl míč do středu hřiště, jednoho protihráče oběhl, druhému udělal kličku a ze šestnácti metrů poslal míč přesně k tyči. Od posledního gólu fotbalového reprezentanta Adama Hložka...

7. dubna 2026  14:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Maquire prodloužil v United, Kinského v Tottenhamu povede De Zerbi

Sledujeme online
HRDINA HARRY. Fotbalisté Manchesteru United po bláznivé odvetě čtvrtfinále...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

31. března 2026  17:58,  aktualizováno  7. 4. 11:27

Bolí nás to, ale nepanikaříme. Arsenal je v závěru sezony v krizi, dočká se trofeje?

Kouč Arsenalu Mikel Arteta po porážce ve čtvrtfinále FA Cupu proti Southamptonu.

Stačily dva zápasy, jeden před reprezentační přestávkou a druhý po ní, a přišli o šanci na dvě trofeje. Pořád jsou ale ve hře o ty nejcennější - ligový titul a ušatý pohár Ligy mistrů. Tam v úterý...

7. dubna 2026  11:05

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Fotbalisté Českých Budějovic během přípravy.

Bouřlivý týden má za sebou českobudějovický fotbalový klub a ani v dalších dnech tomu nebude jinak. Ve středu se zástupci města a kraje chystají řešit, co s Dynamem bude dál. Před tím se na klubovém...

7. dubna 2026  10:34

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

7. dubna 2026  8:50

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

6. dubna 2026  22:57

Neporažená. Až do konce sezony? Slavia v lize útočí na zápis s magickým nádechem

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Dokonce i suverénní Bayern, který v osmadvaceti zápasech nastřílel soupeřům v Německu už rovných sto gólů, v domácí soutěži jednu porážku má. Třikrát v aktuálním ročníku padl také Arsenal, čtyřikrát...

6. dubna 2026  18:13

