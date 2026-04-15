ONLINE: Bayern v odvetě s Realem brzy vyrovnal, Arsenal hostí Sporting

V Lize mistrů se rozhoduje o zbývajících semifinalistech. Blízko úspěchu je Bayern Mnichov, který na hřišti Realu Madrid vyhrál 2:1, venkovní triumf 1:0 doma proti Sportingu Lisabon potvrzuje londýnský Arsenal. Utkání sledujte v podrobných online reportážích od 21 hodin.

Brankář Bayernu Manuel Neuer včasným výběhem zastavuje protiútok Realu madrid. | foto: AP

Bayern minulý týden zdolal Real díky trefám Luise Díaze a Harryho Kanea. Čtyřikrát po sobě přes něj nepřešel, nyní se mu to může povést po 14 letech. Nejúspěšnějšímu týmu v historii soutěže hrozí, že druhou sezonu za sebou vypadne ve čtvrtfinále.

Arsenal si z Lisabonu odvezl jednogólový náskok díky Kaiu Havertzovi, který se prosadil jako střídající hráč v nastavení zápasu. V této pohárové sezoně celek z Londýna jako jediný v 11 utkáních nenašel přemožitele a má našlápnuto ke druhému semifinále v řadě.

Už v úterý si své semifinálové místo zařídili fotbalisté Paris St. Germain a Atlétika Madrid. PSG se v semifinále utká s úspěšnějším z duelu Bayern–Real, Atlético narazí na Arsenal, či Sporting.

Liga mistrů
15. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Real Madrid Real Madrid 1:1 (-:-)
Góly:
6. Pavlović
Góly:
1. Güler
Sestavy:
Neuer (C) – Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane.
Sestavy:
Lunin – Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy – Jude Bellingham, Valverde (C), Güler – B. Díaz, Mbappé, Vinícius Júnior.
Náhradníci:
Ulreich – Kim Min-čä, Goretzka, Jackson, Musiala, A. Davies, Itó, Guerreiro, Osmani.
Náhradníci:
F. González, J. Navarro – Carvajal, Alaba, Camavinga, G. García, Ceballos, Carreras, F. García, Pitarch, Mastantuono, Huijsen.

Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (SVN)

Liga mistrů
15. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Eze, Martinelli – Gyökeres.
Sestavy:
Rui Silva – M. Araújo, G. Inácio, Diomande, Quaresma – Morita, Hjulmand – P. Gonçalves, Trincão, Catamo – Suárez.
Náhradníci:
Arrizabalaga, T. Setford – White, G. Jesus, Nørgaard, Trossard, Havertz, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.
Náhradníci:
Virginia – Debast, Quenda, Vagiannidis, Kočorašvili, Faye, Braganca, Simões, F. Gonçalves, Blopa, Nel, Mangas.

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Atlético vybojovalo nad Barcelonou semifinále, postup PSG řídil Dembélé

Ademola Lookman (Atlético) snižuje na 1:2 v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů...

Fotbalisté Atlétika Madrid v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů s Barcelonou ztratili dvoubrankový náskok už ve 24. minutě, postup však domácím následně vystřelil gólem na konečných 1:2 Ademola Lookman....

ONLINE: Bayern v odvetě s Realem brzy vyrovnal, Arsenal hostí Sporting

Sledujeme online
Brankář Bayernu Manuel Neuer včasným výběhem zastavuje protiútok Realu madrid.

V Lize mistrů se rozhoduje o zbývajících semifinalistech. Blízko úspěchu je Bayern Mnichov, který na hřišti Realu Madrid vyhrál 2:1, venkovní triumf 1:0 doma proti Sportingu Lisabon potvrzuje...

15. dubna 2026  20:55,  aktualizováno  21:08

Zbrojovka přetlačila Žižkov, Táborsko slaví v derby. Artis se dotáhl na třetí Opavu

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem

Fotbalisté Zbrojovky Brno ve 23. kole druhé ligy zdolali doma 1:0 Žižkov a v čele tabulky mají náskok 16 bodů na druhé Táborsko, které zvládlo stejným výsledkem jihočeské derby s Českými...

15. dubna 2026  20:41

Viděli jste, jak hrají? Simeone obdivně o Barceloně i dojetí z třetího semifinále

Lamine Yamal z Barcelony a trenér Diego Simeone z Atlétika Madrid během odvety...

Stál takřka dvě minuty u východu z tunelu na hřiště, aby ještě před výkopem pozdravil svého barcelonského protějška Hansiho Flicka. Nedočkal se. Po zápase se už o nic starat nemusel. Diegu Simeonemu,...

15. dubna 2026  16:26

Zařídil postup a věří: Ligu mistrů zase vyhrajeme! Dembélé o touze uspět

Ousmane Dembélé (PSG) se raduje v 72. minutě z gólu v odvetě čtvrtfinále Ligy...

Na podzim vyhrál Zlatý míč, teď se dvěma góly zasloužil o postup Paris St. Germain do semifinále Ligy mistrů. Francouzský křídelník Ousmane Dembélé věří, že po roce titul v milionářské soutěži...

15. dubna 2026  14:29

Kvůli zranění nehrál, pak kritizoval sudího. Je to krádež, řekl Raphinha. Hrozí mu trest

Brazilský útočník Raphinha z Barcelony po čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů s...

Zase ten rozhodčí. Fotbalová Barcelona i po čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů zuří. „Tohle byla loupež,“ prohlásil Raphinha. Brazilský útočník v úterý večer na Atlétiku Madrid kvůli zranění...

15. dubna 2026  13:41

Už brzdím i skáču! Gabriel se naučil snášet samotu, ve Španělsku o něj pečuje expert

Liberecký obránce Šimon Gabriel oslavuje svůj gól.

Před půl rokem si v Teplicích přetrhl přední zkřížený vaz v koleni, následovala operace a předčasný konec sezony. Liberecký stoper Šimon Gabriel teď intenzivně rehabilituje ve španělské Marbelle,...

15. dubna 2026

Paní průkopnice. Union Berlín má trenérku. Stejně tak Břevnov. Kdo bude další?

Premium
Marie-Louise Etaová a její svěřenci na tréninku Unionu Berlín

Víte, co mají společného Union Berlín a Union Břevnov? Tedy kromě slova „Union“? Oba dva mužské fotbalové týmy trénuje žena. Celek hrající 9. ligu (nejnižší v Praze) vede od loňska Jana Macourková. A...

15. dubna 2026

Zemřel obránce José Santamaría, legenda Realu Madrid a čtyřnásobný vítěz PMEZ

Bývalí hráči Realu Madrid Enrique Pérez (vlevo) a José Emilio Santamaría v...

Ve věku 96 let zemřel bývalý fotbalový obránce José Emilio Santamaría, který s Realem Madrid čtyřikrát vyhrál Pohár mistrů evropských zemí. Informoval o tom španělský velkoklub. Santamaría patřil do...

15. dubna 2026  11:46

Potřebuje operaci, píší o Liverpoolu po vyřazení. Slota v Anglii kritizují i za sestavu

Liverpoolský kouč Arne Slot během utkání Ligy mistrů s PSG.

Na titulky v médiích se coby profík pochopitelně nedívá, jinak by Arne Slot, kouč fotbalového Liverpoolu, neměl klidné spaní. Po vyřazení z Ligy mistrů a druhé prohře s PSG (0:2) by si mohl na...

15. dubna 2026  11:15

Drsný pád Dynama. Potíže trvají roky, vše začalo odmítnutím smělého plánu

Opavský kapitán Jiří Janoščín tlačí na českobudějovického útočníka Jiří Skaláka.

Pamatujete vůbec, kdy začaly tahanice kolem Dynama? Možná vám to splývá, ale téměř neustálý kolotoč změn trvá už zhruba šest let. Co platilo tři roky zpátky, by dnes fanoušci brali jako výsost. Třetí...

15. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Chci hrát s čistou hlavu za Karvinou, říká Kačor. Já jako Šulc? Kdo by nechtěl

Karvinský záložník Pavel Kačor padá po souboji s libereckým Vojtěchem Stránským.

Se dvěma góly, svými prvními v nejvyšší domácí soutěži, je záložník Pavel Kačor nejlepším střelcem fotbalistů MFK Karviná v jarní části první ligy. Ostatně Karvinští moc gólů nenastříleli, v devíti...

15. dubna 2026  10:30

Cesta z krize? Česká liga je víc ragby než fotbal, samo to nepůjde, říká Mikloško

Šéf sportovního úseku ostravského Baníku Luděk Mikloško.

Postup do semifinále českého poháru přes Hradec Králové na penalty a v lize jedna výhra, jedna remíza a čtyři porážky. Taková je bilance fotbalistů Baníku Ostrava pod trenérem Ondřejem Smetanou,...

15. dubna 2026

