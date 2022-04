Střelec Núňez „anglický test“ zvládl. Benfica má můj respekt, řekl Klopp

Benfica sice po domácí porážce 1:3 a středeční remíze 3:3 na Anfield Road vypadla. Její hráči na sebe ale srdnatým výkonem pořádně upozornili.

„Všechny tři góly si plně zasloužili. I my jsme mohli skórovat víckrát. Za stavu 3:1 už si všichni včetně mě mysleli, že je hotovo. Ale hráči Benfiky se nevzdali, za to mají můj respekt,“ vyjádřil se liverpoolský trenér Jürgen Klopp v televizním rozhovoru stanice BT Sport.

Nejvíc útočník Núňez, který po špatném zpracování Joaa Maria placírkou uklidil balon k zadní tyči, čímž srovnal na 3:3. S obrovským klidem a přesností.

Radoval se poněkud rozpačitě, neboť pomezní stejně jako u trefy Jaremčuka na 2:3 zdvihl praporek. V obou případech se nakonec ukázalo, že se o ofsajd nejednalo.

„Ještě jsem ty situace neviděl, ale jedním z úkolů obránce je vystavit soupeře do ofsajdu. V sestavě jsem udělal sedm změn, tak to zřejmě plynulo z toho,“ řekl Klopp.

Ale zpátky k Núňezovi. V Lize mistrů to byl jeho šestý gól v deseti zápasech. Dva dal na podzim Barceloně, jednou se trefil proti Bayernu a hlavičkou rozsekl také osmifinále s Ajaxem. Proti Liverpoolu se trefil doma i venku.

„Ukázali jsme, jak je Benfica silná. Na hřišti jsme nechali všechno. Remíza nám na postup nestačila, ale odcházíme s hlavou vztyčenou,“ pravil v rozhovoru pro Eleven Sports.

„Bylo těžké tu hrát a ne každý zvládne to, co my. Liverpoolu se sluší pogratulovat. Pro mě je tahle sezona neuvěřitelná, za což vděčím i svým spoluhráčům,“ doplnil předpisově.

Jeho bilance v portugalské lize činí 24 branek ve 24 duelech.

Což samozřejmě neuniklo klubům v Anglii. Podle tamních médií už se o něj zajímaly Manchester United, Arsenal i Newcastle.

Proti Liverpoolu absolvoval test „schopnosti vstřelit branku týmu z Premier League“ na výbornou a jeho cenovka ještě vystoupala.

Benfica už do Anglie v minulosti vypustila několik skvělých fotbalistů. Manchester City posílili brankář Ederson se stoperem Diasem, do Chelsea zase odešli Brazilci David Luiz s Ramiresem nebo Nemanja Matič.

Nejdražší přestup se však udál směr Atlético Madrid, kam za 126 milionů liber (cca 3,7 miliardy korun) zamířil talentovaný portugalský útočník Joao Félix.

„Jako fanoušek Benfiky doufám, že Darwin klub opustí za podobnou částku jako Joao. Ale to rozhodnutí nezávisí na mně. Každým dnem si však uvědomujeme, že máme rozdílového hráče. A takoví hráči vzbuzují zájem těch největších evropských klubů,“ nechal se nedávno slyšet trenér Nélson Veríssimo.