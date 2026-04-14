ONLINE: Odvety čtvrtfinále Ligy mistrů, dvoubrankový náskok hájí Atlético a PSG

První dva semifinalisty pozná letošní ročník fotbalové Ligy mistrů. Atlético Madrid doma hájí náskok 2:0 nad Barcelonou a stejným poměrem před týdnem zvítězili také obhájci trofeje z PSG, které čeká odveta na Liverpoolu. Oba zápasy mají výkop ve 21 hodin a sledovat je můžete v podrobných online reportážích.

Hráči Atlétika Madrid slaví trefu v derby proti Realu. | foto: AP

Atlético před týdnem zvítězilo na Barceloně 2:0, k čemuž mu pomohlo i vyloučení stopera Cubarsího. Nejenom proti tomu se pak Barcelona ohradila v oficiálním protestu vůči rozhodčím.

Oba týmy se v této sezoně potkávají už pošesté – v lize dvakrát zvítězila Barcelona, v domácím poháru si pak triumfy rozdělily. Atlético tehdy v prvním duelu semifinále vyhrálo vysoko 4:0, v odvetě však mělo namále a prohrálo 0:3. Tomu se chce tentokrát vyvarovat.

Odvety čtvrtfinále Ligy mistrů ONLINE

obě utkání sledujeme minutu po minutě

Atlético v semifinále Ligy mistrů nebylo od roku 2017, Barcelona tam loni neuspěla s Interem. Postupující narazí buď na Arsenal, nebo Sporting – londýnský celek vyhrál úvodní zápas 1:0.

Liverpool s PSG se na sebe narazily podruhé v řadě, loni francouzský tým v osmifinálové odvetě smazal jednobrankové manko, postoupil na penalty a nakonec to dotáhl až k celkovému triumfu.

Yamal žádal kouče Atlética. Když se ti to nelíbí, běž hrát tenis, reagoval Simeone

Tentokrát přijíždí naopak do Anglie s náskokem z prvního duelu. „Měli jsme šance dát více gólů a taky že jsme je měli dát. Musíme zůstat koncentrovaní, atmosféra na Anfieldu bude neuvěřitelná,“ varoval křídelník Kvaracchelija, autor druhé branky.

Vítěz dvojzápasu se utká buď s Bayernem Mnichov, nebo s Realem Madrid. Blíž k postupu má Bayern, jenž před týdnem zvítězil 2:1.

Liga mistrů
14. 4. 2026 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)
Sestavy:
Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (C), Lookman – Griezmann, Álvarez.
Sestavy:
J. García – Koundé, E. García, G. Martín, Cancelo – Gavi, Pedri (C) – Yamal, F. López, Torres – Olmo.
Náhradníci:
Esquivel, Oblak – Almada, Baena, Boñar, Cardoso, J. Díaz, D. Martínez, Nicolás González, Sørloth, Mendoza, Vargas.
Náhradníci:
Kochen, Szczęsny – R. Araújo, Balde, Bardghji, Casadó, Cortés, de Jong, Espart, Lewandowski, Marqués, Rashford.

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages

Liga mistrů
14. 4. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Sestavy:
Mamardašvili – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Ekitiké – Isak.
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Náhradníci:
Woodman, Misciur – Gomez, Saláh, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha.
Náhradníci:
Chevalier, Marin – Beraldo, Zabarnyj, G. Ramos, I Kang-in, L. Hernández, Mayulu, P. Fernández, Barcola, Mbaye.

Rozhodčí: Mariani – Tegoni, Bindoni (vš. ITA)

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
14. 4. 21:00
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
14. 4. 21:00
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

Nejčtenější

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

ONLINE: Odvety čtvrtfinále Ligy mistrů, dvoubrankový náskok hájí Atlético a PSG

Sledujeme online
Hráči Atlétika Madrid slaví trefu v derby proti Realu.

První dva semifinalisty pozná letošní ročník fotbalové Ligy mistrů. Atlético Madrid doma hájí náskok 2:0 nad Barcelonou a stejným poměrem před týdnem zvítězili také obhájci trofeje z PSG, které čeká...

14. dubna 2026  20:30

Kanonáda v Chomutově. Fotbalistky v kvalifikaci o MS porazily Černou Horu

Franny Černá vstřelila proti Černé Hoře svůj pátý gól v reprezentaci.

Pět gólů a pohodlná výhra. České fotbalistky v zápase Ligy národů B, což je zároveň kvalifikace o mistrovství světa, přehrály Černou Horu jasně 5:0. Všechny góly padly po centrech - třikrát ze hry,...

14. dubna 2026  19:47

Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží udržet míč v souboji s Pavlem Svatkem z...

Ve víkendovém ligovém hitu na Slavii (0:0) kvůli zranění nenastoupil, za Viktorii Plzeň však fotbalový reprezentant Lukáš Červ odehraje ještě spoustu zápasů. Pětadvacetiletý středopolař s klubem...

14. dubna 2026  18:20

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

14. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  17:43

Fotbalové přestupy ONLINE: Reprezentant Červ prodloužil v Plzni, kouč Iraola skončí v Bournemouth

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40,  aktualizováno  14. 4. 17:22

Tribuna Sever vybírala peníze na pokutu za nakopnutí Kuchty. Byla absurdní, píše

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Když fyzioterapeut fotbalové Slavie Daniel Berger v poločase březnového derby nakopl sparťana Jana Kuchtu, od disciplinární komise následně trest dostat nemohl jelikož není členem FAČR. Klub mu však...

14. dubna 2026  16:29

Yamal žádal kouče Atlética. Když se ti to nelíbí, běž hrát tenis, reagoval Simeone

Barcelonský útočník Lamine Yamal po prohře s Atlétikem Madrid v úvodním...

Na posledním tréninku fotbalistů Barcelony před čtvrtfinálovou odvetou Ligy mistrů na Atlétiku Madrid trenér Hansi Flick uprostřed hřiště horlivě diskutoval s jedním z funkcionářů UEFA. „Podívejte...

14. dubna 2026  13:31

Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu

Poničené záchody v areálu fotbalového stadionu v Opavě od některých fanoušků...

Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt...

14. dubna 2026  13:27

Překvapilo ho, když se viděl v korupční kauze. Chci své jméno očistit, řekl Rataj

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

V neděli gólem zařídil svému týmu remízu v lotyšské lize, teď hodlá český fotbalista Tomáš Rataj z Jelgavy spolupracovat s etickou komisí, která ho podezřívá z nekalých praktik v minulosti. „Byl jsem...

14. dubna 2026  12:20

Vždyť se jich jen letmo dotkl! Stopera United vyloučili za tahání vlasů, kouč zuřil

Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez tahá za vlasy útočníka Leedsu...

Za stavu 0:2 to byla pro Manchester United další komplikace. Lisandro Martínez ani nechtěl věřit, že sudí drží v ruce červenou kartu. Při domácí porážce s Leedsem (1:2) ji argentinský fotbalista...

14. dubna 2026  11:50

Nemůžeme najít cestu ven, říká Kričfaluši. Na tréninku ale vypadáme dobře, diví se

Jabloneckého záložníka Filipa Zorvana se snaží zastavit Ondřej Kričfaluši z...

Nepomohla změna trenéra. Nepomohly přesuny v sestavě. Mužstvo neoživily ani návraty některých marodů. Fotbalisté ostravského Baníku jsou sedm kol před koncem první ligy pouhé dva body od sestupu......

14. dubna 2026  10:30

POHLED: Plivnutí, nebo prsknutí? A není to vedlejší? Chorý ukázal, že je nepoučitelný

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Můžete namítnout, že plivnutí není prsknutí, takže zdůvodnění komise rozhodčích, která po pondělním poledni posvětila diskutované vyloučení fotbalisty Tomáše Chorého v závěru nedělního šlágru s...

14. dubna 2026  9:18

