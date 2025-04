Declan Rice z Arsenalu se ve čtvrtfinále Ligy mistrů raduje z gólů do sítě Realu Madrid. | foto: Reuters

Do světa letí výsledek, který zvoní.

Arsenal - Real Madrid 3:0.

„Povedla se veliká věc,“ líčil snad až dojatý hrdina Rice bezprostředně po utkání. „Tohle je pro nás všechny nezapomenutelná noc, ale musíme stále myslet na odvetu, která je před námi. Individuální kvalita, kterou Real má, je skoro až děsivá.“

V prvním utkání to nebylo vidět.

Arsenal favorizovaného soupeře ze Španělska totálně zastínil a záložník Rice hrál zcela klíčovou roli. V Lize mistrů dali dva góly z přímého kopu v jediném zápase jen pánové Rivaldo, Ronaldo, Neymar a Zijach. Šestadvacetiletý anglický reprezentant to nyní jako první dokázal ve vyřazovací fázi.

„Nevím, kdy mi tohle všechno vlastně dojde, jestli vůbec,“ říkal Rice v rozhovoru pro Amazon Prime. „Poprvé v kariéře jsem se v zápase trefil z přímého kopu. I proto jsem si před tou druhou standardkou tolik věřil,“ popisoval, než jedním dechem dodal: „Nemám slov.“

Takových bylo v úterý večer (nejen) na Emirates Stadium víc.

58. minuta: Po nedovoleném zákroku hostujícího Alaby vznikla nad balonem bojová porada. Co říct měli faulovaný Saka, kapitán Ödegaard i stoper Kiwior. Byl to však Rice, kdo si pozorně prohlédl nedokonalou zeď Realu Madrid, a s precizní falší ji obstřelil. Plachtíci Courtois nedosáhl.

Ať děláte cokoliv, tak s tím okamžitě prestaňte. Tohle totiž musíte vidět! 🤯 𝐃𝐄𝐂𝐋𝐀𝐍 𝐑𝐈𝐂𝐄 dámy a pánové, klobouček. 🎩#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/YfCQ4EY6pv — Nova Sport (@novasport_cz) April 8, 2025

„Přitom jsme původně chtěli centrovat,“ přiznal Rice později. „Ale pak jsem viděl, jak jsou soupeři i s gólmanem postavení, a hned mě napadlo: Zkus to!“

70. minuta: další faul na Saku a další příležitost, pro praváka tentokrát na první pohled ještě výhodnější. Ale copak byste si vsadili, že Rice svůj kousek zopakuje, ba dokonce vylepší?

„Nevěřil jsem, že existuje střela na gólmanovu stranu, která se nedá chytit, ale Rice mě právě vyvedl z omylu,“ napsal na sociální síti X někdejší brankář a dnes televizní expert Zdeněk Zlámal.

„Ne, tohle by neměl ani Superman,“ rozplýval se ve studiu Amazon Prime bývalý slavný záložník Clarence Seedorf.

Co na to samotný Rice? „Po té první střele jsem byl zkrátka plný sebevědomí,“ pokrčil rameny jako by nic. „Prostě kouzelný večer.“

Před úterkem měl za sebou 338 zápasů na klubové úrovni a dalších 64 v anglické reprezentaci, ale gól ze standardky nikdy nedal. O to víc jeho počin vyčnívá.

Vždyť v Arsenalu ani není exekutorem číslo jedna, spíš jedním z mnoha.

„Dobře víme, čeho je Declan schopný, ale že to předvede zrovna ve čtvrtfinále Ligy mistrů, tedy na nejvyšší úrovni, a proti jednomu z nejlepších brankářů světa, je neskutečné,“ kroutil hlavou pyšný trenér Mikel Arteta.

Mimochodem, nedivte se, pokud se o tantiémy v příštích dnech přihlásí i Riceův bývalý kouč David Moyes. Ten anglického záložníka do léta 2023 piplal ve West Hamu, a když se ho novináři před pár dny ptali na jeho progres, s jemným úsměvem pronesl: „Myslím, že mi Arsenal dluží dalších 50 milionů liber.“

O jaký balík by si řekl teď?

Arsenal za Rice před necelými dvěma lety poslal West Hamu rekordních 105 milionů liber, což jsou v přepočtu téměř tři miliardy korun, a po úterním superpředstavení proti Realu Madrid platí víc než kdy jindy anglické: „Worth every penny.“

„Nejen Declan, ale celý tým udělal krok správným směrem,“ pochvaloval si Arteta po dost možná nejlepším zápase své éry v klubu. „Teď jen musíme stejný výkon zopakovat v odvetě a v dalších duelech,“ vysnil si.

„Liga mistrů je soutěž, kterou chceme vyhrát,“ dodal odvážně. I díky Riceovým raketám do sítě Realu Madrid to najednou nemusí být utopie.