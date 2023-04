Napoprvé selhal, nakonec zařídil postup. A teď můžeme snít, rozplýval se Giroud

Útočník AC Milán totiž za dalších dvacet minut doklepával do brány milimetrovou přihrávku od hbitého Rafaela Leaa, čímž nakonec zařídil jednak vedení na hřišti Neapole a po remíze 1:1 také snový postup italského celku do semifinále Ligy mistrů po dlouhých šestnácti letech.

„Hořkosladký pocit. Dlouho se mi nestalo, že bych penaltu nedal. Naštvalo mě to. Ale nevzdal jsem se a doufal, že ještě šanci dostanu,“ vyprávěl Giroud novinářům.

O to, že bude mít šestatřicetiletý francouzský útočník možnost reparátu, se postaral hlavně portugalský běžec Leao, který celou akci sám rozjel. Jakmile přebral míč na půlce, namířil si to kolem dvou protihráčů přímo do vápna. Nikdo ho nezastavil, a tak nakonec předkládal Giroudovi do stoprocentní šance.

„Udělal všechno, co mohl. Byl fantastický. Mně stačilo stát na správném místě,“ pochvaloval si Giroud.

„Vím, že dokážu být rozdílový,“ doplnil Leao. „Když už nemůžu střílet, mám ještě spoluhráče, kteří mě zastoupí. Jsem hlavně šťastný, že se můžu rvát za tenhle dres.“

A bojovat museli milánští fotbalisté i nadále, ačkoliv měli v součtu už dvoubrankový náskok. Neapol neúprosně dobývala jejich pevnou obranu. Celkem proti ní vystřelila dvaadvacetkrát. Jenže na cíl směřovaly jen čtyři střely.

Chviča Kvaracchelija z Neapole (77) s míčem před Brahimem Diazem z AC Milán.

Jednu z nich obstaral také gruzínský střelec Chviča Kvaracchelija, když po ruce Fikaya Tomoriho zahrával pokutový kop. Dopadl však stejně jako Giroud a nechal pouze vyniknout brankáře Mikea Maignana.

Neapol sice srovnat dokázala, ale hlavička Victora Osimhena z nastavení přišla příliš pozdě. Kdyby o deset minut dříve Kvaracchelija proměnil, mohlo být všechno jinak.

„Doplatili jsme na chybějící zkušenosti. Dominovali jsme v obou zápasech, ale bohužel nebyli dostatečně produktivní,“ povzdechl si trenér Neapole Luciano Spalletti. Jeho svěřenci tak mohou pomýšlet už jen vítězství v lize, kde mají pohodlný náskok.

Zato loňský italský šampion pokračuje v Lize mistrů dál. Mezi čtyřmi nejlepšími je poprvé od sezony 2006/2007, kdy celou soutěž ovládl. „Ušli jsme dlouhou cestu. Nebyli jsme favority, ale mám štěstí, že trénuji tým s obrovským srdcem,“ řekl kouč AC Milán Stefano Pioli.

„Většina hráčů takový zápas nikdy nehrála, takže chyby jsou v pořádku. Všichni se ale obětovali za tým,“ doplnil. „Dokázali jsme hodně, ale rozhodně se nechceme zastavit!“

Olivier Giroud (vlevo) slaví gól proti Neapoli.

V semifinále navíc může dojít i na pikantní milánské derby s Interem, který po úvodním utkání doma hájí dvoubrankový náskok nad Benfikou. „Zahrát si takový duel by bylo skvělé,“ zdůraznil Tomori.

V takovém případě by Itálie měla jistého zástupce ve finále. Naposledy se v něm ukázal Juventus v roce 2017.

Jistou šanci má i AC Milán, role outsiderů jim však prozatím zůstane. Dvojzápas proti Neapoli ale ukázal, že se může stát cokoli.

„Jsem pyšný na celý tým. Zvládli jsme to a teď už můžeme snít,“ uzavřel Giroud.