Další meta pokořena. Ronaldo má nejvíc startů v Lize mistrů, slavil gólem

Ronaldo zařídil United první tři body ve skupině Ligy mistrů, když po nahrávce Jesseho Lingarda propálil z ostrého úhlu gólmana Rulliho. „Já to Jessemu přiťukl hlavou, ale on mi to vrátil. Myslím, že to chtěl udělat,“ přemítal pak Ronaldo před kamerami stanice BT Sport.

Stadion Old Trafford propukl v euforii a portugalský střelec byl tak nadšený, že ani nepředvedl svou typickou oslavu s výskokem, otočkou a mohutným „siuuu“.

Ne, byl tak u vytržení, že svlékl dres a mrštil jím do vzduchu, což ve statistikách kromě gólu znamenalo i žluté napomenutí.

Pátá minuta nastavení: Manchester United - Villarreal 2:1.

„Tenhle stadion už má takovou historii, je tím proslulý. Říkal jsem spoluhráčům, že musíme věřit. A když Alex Telles vyrovnal, dostalo se nám od fanoušků neuvěřitelné podpory. Chtěl bych jim moc poděkovat, protože nám opravdu pomohli,“ líčil Ronaldo.



Zápas se totiž pro United nevyvíjel dobře, Villarreal měl spoustu šancí, které se nejprve dařilo brankáři De Geovi likvidovat, než na něj z blízka vyzrál krajan Paco Alcácer.

„Chtěli jsme je vynulovat jako tým, to se nám dařilo. Také jsme si vytvořili spoustu šancí. Jsem opravdu pyšný, ale už také potřebujeme uhrát lepší výsledky,“ štvalo kouče Unaie Emeryho, který má na poslední duel s United rozhodně lepší vzpomínky.



Ve finále Evropské ligy jeho svěřenci ovládli napínavý penaltový rozstřel až v jedenácté sérii. Repríza se ovšem nevyvedla, Manchester zápas otočil.

„Až na výsledek na sebe můžeme být pyšní. Abych pravdu řekl, přijeli jsme do Manchesteru a klidně jsme tu mohli vyhrát. Na konci jsme se s tím měli vypořádat lépe,“ mrzelo Emeryho.

„Myslím, že to byla moje jediná šance v zápase. Má práce spočívá v tom ji proměnit. Nehrál jsem příliš dobře, “ kritizoval se Ronaldo. „Ale někdy, když hraju dobře, gól nedám a někdy, kdy mi to tolik nejde, to tam zase spadne,“ dodal s úsměvem.

V Lize mistrů dostal balon do brány už 136krát a této statistice už nějakou dobu vládne. Co je pro něj ale novinka, je rekordní počet startů, v nichž překonal někdejšího spoluhráče z Realu Madrid, brankáře Ikera Casillase.

Legenda madridského klubu i španělské reprezentace odchytala v Champions League 177 zápasů. Sto padesát za Real a dvacet sedm za Porto, kam Casillas po konci v Madridu zamířil.

Ale upřímně, byla jen otázka času, než tuto metu Ronaldo pokoří, protože působí v týmech, které Ligu mistrů hrají pravidelně. Však ji také čtyřikrát vyhrál a samozřejmě s postupem ve vyřazovacích fázích roste i počet zápasů.

A když máte v týmu Ronalda, nejlepšího střelce soutěže, na střídačce ho nenecháte.

Třeba rozhodne utkání.