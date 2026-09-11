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Historická noc. Ukázali jsme náš potenciál, zářil Fábregas po vítězném debutu v LM

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  12:39
Trenér Coma Cesc F&#224;bregas po vítězném zápase v Lize mistrů.

Trenér Coma Cesc Fàbregas po vítězném zápase v Lize mistrů. | foto: Reuters

Kouč Coma Cesc Fábregas oslavuje výhru nad Lipskem.
Kouč Coma Cesc Fábregas během zápasu s Lipskem.
Fotbalisté Coma oslavují výhru nad Lipskem.
Fanoušci Coma během zápasu s Lipskem.
6 fotografií
Jakmile v kolečku poděkoval hráčům za výkon a pogratuloval jim k výhře, doběhl k domácímu kotli a několikrát oslavně zapumpoval pěstmi. Cesc Fábregas, kouč fotbalistů Coma, si těžko mohl vysnít lepší trenérskou premiéru v Lize mistrů. „Byla to pro nás historická noc,“ zářil po výhře 4:1 nad Lipskem.

Pro italskou senzaci posledních sezon i jejího trenéra šlo o debut v milionářské soutěži.

„A předvedli jsme skvělý výkon,“ zdůraznil Fábregas. „Věděli jsme, že nás Lipsko bude agresivně napadat, takže jsme se na to připravili. Studovali jsme jejich postavení a věděli jsme, co budou dělat.“

Po prvním poločase vedlo Como 2:0, krátce po změně stran zvýšil Diao na 3:0. Pak sice jednou skóroval také německý klub, ale na víc se nezmohl a naopak ještě v závěru inkasoval.

Kouč Coma Cesc Fábregas oslavuje výhru nad Lipskem.
Kouč Coma Cesc Fábregas během zápasu s Lipskem.

„V určitých pasážích, když soupeř zvýšil intenzitu, jsme trpěli, ale zvládli jsme to. A konečný výsledek ukazuje, kam až to můžeme dotáhnout,“ prohlásil Fábregas.

Právě někdejší slavný záložník do velké míry stojí za úspěchem Coma.

Kromě trénování je totiž spolu s francouzskou legendou Thierrym Henrym menšinovým vlastníkem klubu, jenž v posledních letech zažívá neuvěřitelný vzestup.

Teprve na jaře 2024 postoupil mezi italskou elitu a už letos se kvalifikoval do Champions League, kde ve čtvrtek večer oslavil první vítězství.

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„Vždycky je důležité začít třemi body, ať už hrajete Ligu mistrů nebo jakoukoliv jinou soutěž. Pro nás je tohle odměna za skvělou práci, kterou tým za poslední roky odvedl a jsme rádi, že si to můžeme naplno vychutnat,“ usmíval se Fábregas.

Podařilo se mu poskládat silný tým, který se navíc prezentuje pohledným fotbalem a baví diváky.

V útoku září chorvatský talent Baturina, jenž proti Lipsku otevíral skóre, či argentinský šikula Paz, který pro změnu u dvou gólů asistoval. Do obrany pak v létě přišel Chalobah z Chelsea. Každý jeden přestup zapadá do Fábregasovy filosofie a herní stylu.

„Jsem šťastný a hrdý, že jsme vyhráli náš první zápas v Lize mistrů. A jsem si jistý, že velkou radost má také celé město a teď to společně oslavíme,“ burcoval Baturina.

Co víc, Como se neprezentuje sympaticky jen na hřišti.

Není to tak dávno, co sdělilo, že v nižších věkových kategoriích omezí hlavičky, aby chránilo zdraví dětí. Před zápasem proti Lipsku pak prezident klubu Mirwan Suwarso oznámil, že několik členů vedení přenechá svá místa na tribuně starším fanouškům, aby o zápas nepřišli.

A nadále platí, že ve vybraných hospodách ve městě dostávají fanoušci pivo zdarma pokaždé, když Como vyhraje. Takže i ve čtvrtek večer.

„Nesmíme zapomenout na to, kým jsme,“ kývl Fábregas, který je už delší dobu spojován s odchodem do většího klubu.

Zatím ale zůstává naplno ponořený do práce v Comu.

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2. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Sabah BakuSabah 1 0 0 1 0:4 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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