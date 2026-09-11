Historická noc. Ukázali jsme náš potenciál, zářil Fábregas po vítězném debutu v LM

Pro italskou senzaci posledních sezon i jejího trenéra šlo o debut v milionářské soutěži.
„A předvedli jsme skvělý výkon,“ zdůraznil Fábregas. „Věděli jsme, že nás Lipsko bude agresivně napadat, takže jsme se na to připravili. Studovali jsme jejich postavení a věděli jsme, co budou dělat.“
Po prvním poločase vedlo Como 2:0, krátce po změně stran zvýšil Diao na 3:0. Pak sice jednou skóroval také německý klub, ale na víc se nezmohl a naopak ještě v závěru inkasoval.
„V určitých pasážích, když soupeř zvýšil intenzitu, jsme trpěli, ale zvládli jsme to. A konečný výsledek ukazuje, kam až to můžeme dotáhnout,“ prohlásil Fábregas.
Právě někdejší slavný záložník do velké míry stojí za úspěchem Coma.
Kromě trénování je totiž spolu s francouzskou legendou Thierrym Henrym menšinovým vlastníkem klubu, jenž v posledních letech zažívá neuvěřitelný vzestup.
Teprve na jaře 2024 postoupil mezi italskou elitu a už letos se kvalifikoval do Champions League, kde ve čtvrtek večer oslavil první vítězství.
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„Vždycky je důležité začít třemi body, ať už hrajete Ligu mistrů nebo jakoukoliv jinou soutěž. Pro nás je tohle odměna za skvělou práci, kterou tým za poslední roky odvedl a jsme rádi, že si to můžeme naplno vychutnat,“ usmíval se Fábregas.
Podařilo se mu poskládat silný tým, který se navíc prezentuje pohledným fotbalem a baví diváky.
V útoku září chorvatský talent Baturina, jenž proti Lipsku otevíral skóre, či argentinský šikula Paz, který pro změnu u dvou gólů asistoval. Do obrany pak v létě přišel Chalobah z Chelsea. Každý jeden přestup zapadá do Fábregasovy filosofie a herní stylu.
„Jsem šťastný a hrdý, že jsme vyhráli náš první zápas v Lize mistrů. A jsem si jistý, že velkou radost má také celé město a teď to společně oslavíme,“ burcoval Baturina.
Thank you for the incredible support today Lariani, every match at the Sinigaglia is magical thanks to you 💙💫 pic.twitter.com/S8V6lGAIFC— Como1907 (@Como_1907) January 24, 2026
Co víc, Como se neprezentuje sympaticky jen na hřišti.
Není to tak dávno, co sdělilo, že v nižších věkových kategoriích omezí hlavičky, aby chránilo zdraví dětí. Před zápasem proti Lipsku pak prezident klubu Mirwan Suwarso oznámil, že několik členů vedení přenechá svá místa na tribuně starším fanouškům, aby o zápas nepřišli.
A nadále platí, že ve vybraných hospodách ve městě dostávají fanoušci pivo zdarma pokaždé, když Como vyhraje. Takže i ve čtvrtek večer.
„Nesmíme zapomenout na to, kým jsme,“ kývl Fábregas, který je už delší dobu spojován s odchodem do většího klubu.
Zatím ale zůstává naplno ponořený do práce v Comu.