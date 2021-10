Trable Chelsea po čtyřech gólech. Werner a Lukaku budou chybět, ví kouč

„Romelu si podvrtnul kotník, když byl faulovaný ve vápně. Timo má svalové zranění v oblasti stehenního svalu. Budeme potřebovat podrobnější vyšetření, nicméně pár zápasů budou chybět,“ popsal Tuchel.

Lukaku pronikl do vápna a už se chystal střílet, když ho skluzem zastavil Lasse Nielsen. Noha útočníka Chelsea zůstala pod obráncem Malmö, který za penaltový zákrok viděl žlutou kartu.

Belgický reprezentant se ještě na hřišti podíval, jak Jorginho z pokutového kopu zvyšuje na 2:0 a pak odkulhal pryč. Nahradil ho Kai Havertz, autor třetí branky do sítě Malmö.

„Věděl jsem, že brankář půjde na zem, takže moje jediná šance byla ho přehodit,“ líčil Havertz svůj gól. Asistoval mu Callum Hudson-Odoi, jenž vystřídal Wernera. Ten si přivodil zranění sám při jednom z četných náběhů do vápna. Balon nedostal a chytil se zezadu za stehno.

„Když jsou na hřišti, musí ukázat hlad a odhodlání, být nekompromisní ve vápně,“ řekl Tuchel. „Teď se mohou ukázat. Když nám chybí Romelu i Timo, každý může zabojovat o minuty na hřišti.“

Další zápas hraje Chelsea v sobotu, od 13.30 přivítá Norwich.

„V sobotu potřebujeme stejný hlad a odhodlání od kohokoliv, kdo nastoupí, protože k vítězství potřebujeme dávat góly. Absenci Tima s Romeluem musíme vyřešit, to je jasné.“

Přitom byla možnost nechat Lukakua proti Malmö odpočívat, zvlášť když na úterní tiskové konferenci Tuchel prohlásil, že je „přetížený“.

„Kdybych věděl, co se stane, samozřejmě bych ho nenechal hrát. Jenže to nikdy nevíte...“ vysvětloval po zápase německý kouč. „Bylo důležité ho na hřišti mít, a také začal velmi dobře. Bavil jsem se s ním před utkáním a přišlo mi, že je trochu unavený i mentálně.“



Však se také od svého příchodu nezastavil. Ať už v Chelsea nebo belgické reprezentaci, na hřišti se vždycky objevil, přestože ve svých posledních osmi zápasech zaznamenal jedinou branku.

Jen právě kvůli svalové únavě nenaskočil proti Itálii v zápase o třetí místo v Lize národů. Odpočinul si a další víkend už odehrál 76 minut s Brentfordem a ve středu nastoupil i proti Malmö.

„Ale nepřivodil si svalové zranění kvůli únavě. Možná je trochu přetížený, ale to je jen můj názor a nemusím mít pravdu. Byla správná chvíle na to dát mu prostor, aby posílil sebevědomí. Takové věci se prostě stávají a svého rozhodnutí nelituju. Je to prostě smůla.“

Stejně tak hledal Tuchel i pozitiva. Například: Andreas Christensen, dánský stoper dal ve 137. zápase za Chelsea svůj první gól. Nebo: Edouard Mendy má jedenáctou nulu v patnácti utkáních Ligy mistrů.

„Zasloužili jsme si vyhrát, protože jsme hráli s velkou intenzitou a získali jsme spoustu míčů. Odehráli jsme skvělé utkání, z toho mám radost,“ dodal.